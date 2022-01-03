И снова здравствуйте: 7 мегапопулярных красоток из 90-х, о которых все забыли — как они выглядят сейчас

Эти женщины смогли подняться на самую вершину славы, постеры с их изображением висели у каждого второго подростка в комнате над кроватью. Но, как всё хорошее, популярность заканчивается. На смену сцене и морю цветов приходят семья и дети, а там и до внуков недалеко. Но не тут-то было, артистки не собирались сдаваться и совершили второй заход на звание суперзвезд — наши друзья из Woman.ru узнали, получилось ли у них вернуть звездный статус.



Натали

Слова песни про ветер, который дул с моря и нагонял беду, и сегодня без труда напоет почти каждый. Блондинку Наташу Рудину, проникновенно исполняющую эту балладу, любили абсолютно все. Да и как ее можно было не любить, если даже в минуты отчаяния ее «Морская черепашка по имени Наташка» могла поднять настроение мгновенно. Увы, после «Черепашки» треки стали появляться всё реже и хитами уже не становились. А потом Натали и вовсе пропала из виду.