И снова здравствуйте: 7 мегапопулярных красоток из 90-х, о которых все забыли — как они выглядят сейчас

Эти женщины смогли подняться на самую вершину славы, постеры с их изображением висели у каждого второго подростка в комнате над кроватью. Но, как всё хорошее, популярность заканчивается. На смену сцене и морю цветов приходят семья и дети, а там и до внуков недалеко. Но не тут-то было, артистки не собирались сдаваться и совершили второй заход на звание суперзвезд — наши друзья из Woman.ru узнали, получилось ли у них вернуть звездный статус.
Натали
Слова песни про ветер, который дул с моря и нагонял беду, и сегодня без труда напоет почти каждый. Блондинку Наташу Рудину, проникновенно исполняющую эту балладу, любили абсолютно все. Да и как ее можно было не любить, если даже в минуты отчаяния ее «Морская черепашка по имени Наташка» могла поднять настроение мгновенно. Увы, после «Черепашки» треки стали появляться всё реже и хитами уже не становились. А потом Натали и вовсе пропала из виду.
— Я искренне не понимала, что происходит в моей жизни, ведь настоящая «я» являлась полной противоположностью амплуа веселой, беззаботной и улыбающейся меня на сцене. Я искала себя и новые песни. Только спустя годы поняла, что зритель хочет видеть меня именно такой, и смирилась с тем, что я исполнительница из 1990-х, которую все знают как Натали по фамилии «Ветерсморядулова». С того момента карьера снова пошла в гору, — призналась несколько лет назад в интервью певица.
Напомнила о себе слушателям Натали в 2012 году — тогда началась ротация нового трека артистки «О, боже, какой мужчина». Эта композиция ничуть не уступала первому синглу — она также намертво впечатывалась в сознание. За этим хитом последовали и другие песни. В 2017-м Натали привлекла внимание общественности своей беременностью. 7 апреля на свет появился третий сын певицы, которого назвали Евгением. Сейчас Натали 47 лет.
Ирина Салтыкова
Об этой блондинке, которую поклонники называли «русской Памелой Андерсон», заговорили вскоре после выхода ее дебютного сольного клипа «Серые глаза». Провокационный сюжет видео и полураздетая, при этом наивно хлопающая ресницами Салтыкова, запечатленная в разных ракурсах, произвели должный эффект на неизбалованную публику.
Однако самым скандальным клипом Ирины остаются «Голубые глазки»: юноши, пускающие мыльные пузыри, девушки с огромными чупа-чупсами, целующие других девушек, обнаженная Салтыкова в молочной ванне. Вишенкой на торте стала съемка певицы для журнала Playboy, тираж с ее фото пришлось несколько раз допечатывать.
Салтыкова была предметом обожания миллионов мужчин и женщин. Сделав ставку на сексуальность, Ирина не прогадала, однако шли годы, и популярность «русской Памелы Андерсон» начала сходить на нет. Новые песни выходили крайне редко и уже не пользовались большой популярностью. Альбомы артистка издавала раз в три-четыре года. Выпустив последний в 2008 году, Ирина совсем пропала с музыкальных чартов и занялась воспитанием дочери Алисы.
Восемь лет широкой публике ничего не было известно о Салтыковой. Всё изменилось в 2016 году: накануне 50-летия Ирина вышла из тени. Артистка выпустила новый альбом, который стал настоящим подарком для ее преданных поклонников, и к тому же завела инстаграм. Сегодня миллионы интернет-пользователей обсуждают красоту и молодость 55-летней Салтыковой гораздо чаще, чем ее творчество, но, кажется, певицу это вполне устраивает. Ведь, если вдуматься, похожая ситуация была и 20 лет назад.
Саша Зверева
В нулевые существовало немало суперпопулярных поп-коллективов, например группа «Demo». Думаем, вам не нужно напоминать их хит всех времен и народов «Солнышко». Песня с незамысловатым текстом и новомодными битами, исполняемая сладкоголосой Сашей Зверевой, звучала в то время из каждого киоска. Все девчонки от мала до велика хотели прическу как у Саши.
Но популярность группы пошла на спад. Вторая беременность Зверевой (первую дочь Василису артистка родила в 2003-м) также ненадолго приостановила деятельность коллектива, а в 2010-м Саша вообще ушла в сольное плавание. Правда, оно желаемых результатов не принесло, ведь публика Зверевой к тому времени уже выросла из творчества в стиле «Солнышко в руках». Саша перебралась в США, и российский слушатель о ней забыл.
Однако Зверева не собиралась так просто сдаваться. В Америке артистка переквалифицировалась в дизайнера одежды, но большой успех не повторился. В 2015-м Саша родила третьего ребенка и начала делиться опытом материнства в своем инстаграме — тогда это еще не было мейнстримом, и Саша попала точно в цель. Житейские истории Зверевой пользовались такой популярностью, что поклонники негласно прозвали ее «гуру материнства», и уже через год Саша полетела по городам России со своим семинаром. Тренинги экс-солистки Demo востребованы и сегодня, а сама она пошла дальше: сегодня из ее микроблога вы можете узнать, как ухаживать за собой, правильно питаться, поддерживать молодость с помощью специальных упражнений и не унывать почти в любой ситуации. В прошлом году у певицы был юбилей, ей исполнилось 40 лет. Вместе с мужем она воспитывает четверых детей.
Алена Апина
Конечно, сегодня при упоминании Алены Апиной в первую очередь в голову приходят ее хиты «Электричка», «Ксюша» или «Лунные ночи». Однако напомним, что Алена к тому же была одной из самых ярких солисток популярной группы «Комбинация». Творческая биография Апиной — это тот редкий случай, когда после ухода из коллектива артист сумел сохранить популярность, выступая сольно.
В 1993 году Апина вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал Александр Иратов, в 2001 году на свет появилась дочь пары Ксения. Через несколько лет Алена утратила интерес к творчеству, посвятив себя семье. Лишь в 2013 году Апина вернулась на эстраду, выпустив новую песню «С Новым годом, бухгалтер». Вы вряд ли слышали эту композицию, поэтому несложно догадаться, что артистка снова ушла в тень на целых четыре года.
Всё изменилось в 2016 году. Осенью Апина объявила о разводе с супругом. С этого момента Алена активно начала работу над новым альбомом, и в 2017-м презентовала клип на песню «Близость». Сказать, что он был провокационным — не сказать ничего. В Сети несколько дней подряд не утихали споры о том, имеет ли право женщина за 50 сниматься в таких видео.
И в доказательство своих слов певица выпустила второй клип «Девушка Бонда», который был еще горячее прежнего, сделала татуировку в виде рыбки Дори из мультика «В поисках Немо» и день за днем публикует откровенные фото в «Инстаграме».
Наталья Штурм
Наталье Штурм на роду было написано стать артисткой. Девушка, которая с малых лет тянулась к творчеству, сама поступила в Московскую государственную консерваторию. Там артистичной студентке предсказали блестящее будущее и не ошиблись. В 1991 году Наталья выиграла конкурс эстрадной песни «Шоу-Королева», затем получила место солистки в группе «Мицва», а спустя два года начала блестящую сольную карьеру, став звездой шансона. Ее дебютный альбом «Я не надувная» разошелся многотысячным тиражом, а песня из второго сборника «Школьный роман» стала хитом, который и сегодня без труда напоют многие из вас.
Наталья — девушка не из робкого десятка. Пока другие представительницы шансона скромно исполняли свои композиции, она эпатировала публику подобно поп-звездам. Так, Штурм украсила собой обложку журнала Playboy, чем вызвала волну осуждения. К началу нулевых слава Натальи начала сходить на нет, и она решила писать детективные романы. Названия у книг были одно изощреннее другого: «Любовь цвета крови», «Сдохни, тварь, или Любовь цвета одиночества», «Все оттенки боли». Увы, это не помогло вернуть популярность.
Что у Натальи получалось лучше всего, так это эпатировать публику. К этому приему Штурм и прибегла в 2017 году, когда завела инстаграм и, вспомнив времена своего участия в съемках Playboy, начала публиковать «обнаженку». Хотим заметить, фантазия у 55-летней Штурм неисчерпаемая: чем только звезда 1990-х не прикрывала свои соски. Хамон, кусочки лосося, цветы, водоросли, шоколад, листья, стикеры, ягоды — список можно продолжать бесконечно.
Татьяна Овсиенко
Карьера Татьяны Овсиенко началась как в сказке про Золушку. Первый раз девушке повезло, когда солистка «Миража» Наталья Ветлицкая, познакомившись с ней в отеле, пригласила работать костюмером коллектива. Через некоторое время Татьяна уже пела в составе легендарной группы. Короткий промежуток времени Овсиенко являлась единственной солисткой «Миража», поэтому когда она решила начать сольную карьеру, то была радушно принята миллионами слушателей. «За розовым морем», «Женское счастье», «Школьная пора» — ее песни всегда были пронизаны оптимизмом, светлыми и искренними чувствами. Овсиенко в одночасье стала мегазвездой.
С концертами певица неоднократно объездила всю страну, выступала за границей. Овсиенко — одна из немногих, кто своими песнями поддерживал военнослужащих в местах боевых действий. Увы, с годами к творчеству Татьяны прикрепилось слово «ретро». Популярность начала угасать, и Овсиенко сосредоточилась на семье — супруге Владимире Дубовицком и сыне Игоре.
В середине нулевых Татьяна рассталась с мужем, который полюбил другую. Зато новый роман Овсиенко вызвал куда больший резонанс в Сети. Второй избранник певицы — Александр Меркулов — в прошлом имел проблемы с законом и сидел в тюрьме. Певица покорно ждала возлюбленного. После освобождения Александра пара побывала на нескольких телепередачах в качестве гостей, на одной из них Меркулов сделал Овсиенко предложение, но свадьба пока не состоялась.
Ольга Орлова
Ольга Орлова — солистка легендарной группы «Блестящие». Именно ее в далеком 1995-м композитор Андрей Грозный и продюсер Андрей Шлыков первой пригласили в проект. У них была идея создать в нашей стране аналог популярных зарубежных герлз-бендов, и она с блеском удалась. Так появились «Блестящие», а Орлова проснулась звездой всероссийского масштаба.
В 2000 году Орлова, проработавшая в группе пять лет, продлила контракт с продюсерами, и ее поклонники вздохнули с облегчением. Но внезапно девушка была уволена: оказалось, Ольга долгое время скрывала беременность, и когда правда вылезла наружу, руководство не простило ей лжи. Родив сына Артема в 2001-м, певица тут же вернулась к работе: Орлова была намерена петь сольно. Но песни и их исполнительница уже не получили любовь широкой публики. Тогда Ольга решила попробовать себя на телевидении и в кино.
В 2017 году неожиданно стало известно, что Ольга Орлова станет новой ведущей «Дома-2». Очень скоро экс-«блестящая» подтвердила эту информацию. Общественность (а по слухам, и сами герои телестройки) не сразу приняла Орлову в новом амплуа, но сегодня об этом уже вряд ли кто вспомнит. Ольга настолько органично вписалась в проект, что реалити уже невозможно представить без нее. Сложно поверить, но звезде «Блестящих» в прошлом году исполнилось 44 года. Личная жизнь артистки удачно сложилась сравнительно недавно — в 2021 году Ольга Орлова вышла замуж во второй раз, первый брак певицы распался в 2004 году.
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