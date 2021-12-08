«Она ведь жила в золотой клетке»: друг и сын Александра Градского рассказали о молодой вдове композитора

28 ноября на 73-м году жизни скончался певец и композитор Александр Градский. Последние 18 лет артист жил с актрисой и моделью Мариной Коташенко. В этом союзе родились двое сыновей. Также у Градского есть двое взрослых детей от предыдущего брака. Наши коллеги из Woman.ru узнали, что думают друг и сын Александра Градского о молодой вдове композитора.
Именно Марину называют главной музой и любовью певца, она подарила артисту двух наследников — Ивана и Александра.
— Я встретил Марину на улице: подъехал на машине к девушке, как мне показалось, небесной красоты. И решил: если я с ней не познакомлюсь, никогда этого себе не прощу. Хотя я был в тот момент не в лучшей форме для знакомства — грязный, возвращался со стройки. «Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории», — рассказывал о знакомстве с женой сам Градский.
По словам Марины, она не сразу приняла ухаживания артиста. Ей потребовалось время, чтобы решиться на еще одну встречу с композитором.
О личном наставник шоу «Голос» предпочитал не рассказывать. Даже о четвертой женитьбе музыканта стало известно лишь после его смерти. Причем женился он буквально месяц назад. Кто-то говорит, что узаконить брак его упросила жена, пока другие уверяют: решение отправиться в ЗАГС было обоюдным.
— Он понял, что пришел момент, когда нужно гарантировать матери своих детей благополучие. Знаю по себе и по нему знаю, что нашим женам тяжело адаптироваться к реальной жизни, потому что они не работают. И его жены, насколько я знаю, по крайне мере, последняя, не работали. Она ведь жила в золотой клетке. Она была огорожена от всех неприятностей, — рассказывал близкий друг Градского, Анатолий Алешин.
Вполне вероятно, что женитьба — всего лишь формальность, чтобы упростить способ получения наследства. Известно, что до брака с молодой актрисой у Градского был «молодежный поспешный проступок» с однокурсницей Натальей и узаконенный роман с Анастасией Вертинской. После этого уже взрослый музыкант смог по-настоящему влюбиться и около 20 лет посвятить Ольге Фартышевой. В этом союзе появилось двое детей.
— Предыдущие два опыта с натяжкой можно назвать браками. Именно Ольгу я считаю своей женой. Я очень благодарен ей и за любовь, и за поддержку, — рассказывал Александр Градский.
Конечно, многим интересно, как будет складываться дальнейшее общение между всеми потенциальными наследниками Градского, ведь его дети от предыдущего брака уже выросли, а сын артиста почти ровесник Марины Коташенко. Даниил Градский в документальном фильме об отце, который вышел на Первом канале, так охарактеризовал свое отношение к жене покойного отца.
— Я предпочитаю сохранять нейтральное отношение с человеком, которого не очень хорошо знаю. Но при этом к которому хорошо относился мой отец, — признался
По словам Даниила Градского, он продолжит сохранять нейтралитет. Он не собирается комментировать какие-либо действия Марины, а все новости о поведении девушки проходят мимо него. Да и сама Коташенко не слишком-то разговорчивая, чтобы конфликтовать или, наоборот, налаживать общение с родственником.
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