«Она ведь жила в золотой клетке»: друг и сын Александра Градского рассказали о молодой вдове композитора

28 ноября на 73-м году жизни скончался певец и композитор Александр Градский. Последние 18 лет артист жил с актрисой и моделью Мариной Коташенко. В этом союзе родились двое сыновей. Также у Градского есть двое взрослых детей от предыдущего брака. Наши коллеги из Woman.ru узнали, что думают друг и сын Александра Градского о молодой вдове композитора.

Именно Марину называют главной музой и любовью певца, она подарила артисту двух наследников — Ивана и Александра.

— Я встретил Марину на улице: подъехал на машине к девушке, как мне показалось, небесной красоты. И решил: если я с ней не познакомлюсь, никогда этого себе не прощу. Хотя я был в тот момент не в лучшей форме для знакомства — грязный, возвращался со стройки. «Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории», — рассказывал о знакомстве с женой сам Градский.