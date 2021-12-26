С пакетом на голове: Джиган, Моргенштерн и Тарасов показали своих половинок в неудачных ракурсах — смотрим реальные фото

Напомним, полтора года назад Оксана и Джиган чуть было не развелись. Дело в том, что рэпер настолько увлекся празднованием появления на свет долгожданного сына Давида (до этого супруги воспитывали троих дочерей. — Прим. ред.), что загремел в реабилитационный центр. Более того, Самойлова призналась, что долгое время терпела пьяные загулы и неверность избранника. Но со временем звезда соцсетей простила мужа, и теперь в этой семье снова полная гармония.



Сегодня Оксана просит публику не лезть в ее личную жизнь и не скрывает, что приняла Джигана назад ради детей.



— Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться всё, что строилось 10 лет. Не знаю, что еще можно сказать... Снимать беззаботные сторис я просто не могу. Грузить вас своими печалями не хочу. Делать вид, что ничего не случилось, я не собираюсь, но и рассказывать всё в соцсетях не буду. Так же как и ходить на всякие передачи. Ситуация усложняется тем, что мы всё еще не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем, — рассказывала в то нелегкое время Оксана.