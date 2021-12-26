С пакетом на голове: Джиган, Моргенштерн и Тарасов показали своих половинок в неудачных ракурсах — смотрим реальные фото

Многие звезды стараются выглядеть на фото и видео в соцсетях на все сто, но находятся люди, которые обязательно снимут красоток с невыгодного ракурса. Иногда этим грешат вторые половинки медийных персон. Кто знает, может быть, это пиар-ход, чтобы привлечь еще больше внимания прессы и поклонников. Наши коллеги из «СтарХита» собрали моменты, когда идеальные женщины из «Инстаграма» выглядят, как обычные люди. Смотрим и немного радуемся.
Джиган и Оксана Самойлова
Модель Оксана Самойлова тщательно выбирает свои снимки для блога в Instagram и, возможно, прибегает к использованию ретуши, чтобы выглядеть еще более привлекательной. Но все эти старания перечеркивает супруг бизнесвумен, скандальный рэпер Джиган. В его сторис можно часто увидеть красотку Оксану в невыгодном ракурсе. Справедливости ради стоит отметить, что многодетная мама сама не прочь посмеяться над собой и часто публикует неудачные кадры.
Напомним, полтора года назад Оксана и Джиган чуть было не развелись. Дело в том, что рэпер настолько увлекся празднованием появления на свет долгожданного сына Давида (до этого супруги воспитывали троих дочерей. — Прим. ред.), что загремел в реабилитационный центр. Более того, Самойлова призналась, что долгое время терпела пьяные загулы и неверность избранника. Но со временем звезда соцсетей простила мужа, и теперь в этой семье снова полная гармония.
Сегодня Оксана просит публику не лезть в ее личную жизнь и не скрывает, что приняла Джигана назад ради детей.
— Мы должны были быть максимально счастливыми, но так случилось, что это худший месяц в моей жизни. Резко стало рушиться всё, что строилось 10 лет. Не знаю, что еще можно сказать... Снимать беззаботные сторис я просто не могу. Грузить вас своими печалями не хочу. Делать вид, что ничего не случилось, я не собираюсь, но и рассказывать всё в соцсетях не буду. Так же как и ходить на всякие передачи. Ситуация усложняется тем, что мы всё еще не можем вылететь домой. Я устала, мой уровень энергии на минусе, моя душа горит адским пламенем, — рассказывала в то нелегкое время Оксана.
Моргенштерн и Дилара
Публика то и дело восхищается кукольной внешностью супруги Моргенштерна — Дилары Зинатуллиной, но в жизни
Напомним, отношения Дилары и ныне скандального рэпера начались еще четыре года назад. Тогда об Алишере мало кто знал. Поначалу внезапно навалившаяся слава вскружила голову Моргенштерну, и он расстался с возлюбленной ради новых любовных приключений. Сравнительно недавно ребята воссоединились и, похоже, надолго. В конце августа пара сыграла пышную свадьбу в столице, на которую, по словам рэпера, было потрачено порядка 20 миллионов рублей.
Алишер души не чает в Диларе и благодарен ей за то, что она поддерживала его в сложные моменты.
— Раньше у меня было жирное лицо, маленькие сточенные зубки желтого цвета и огромная копна волос. Я знаю, что у Дилары отложилось в голове, как я жирный, уродливый, с маленькими зубками и в квадратных очках приезжаю за ней. Я всё-таки романтик, — откровенничал
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Модель тщательно выбирает кадры для личного блога и выглядит на всех снимках просто сногсшибательно. Но ее супруг, футболист Дмитрий Тарасов, часто может показать домашнюю Настю — без косметики и даже в нижнем белье. Но Костенко, похоже, не переживает по этому поводу и не просит супруга удалять провокационные фото, которые быстро расходятся по Сети.
Из-за активной демонстрации личной жизни семью Тарасова часто хейтят, ведь в свое время Дмитрий заявлял, что не хочет публичности, да и Анастасия была такого же мнения на этот счет. Но сейчас, когда карьера футболиста в большом спорте пошла на спад, ему ничего не остается, как развивать свой блог в Instagram и привлекать рекламодателей. По этому поводу саркастически высказывалась бывшая жена Димы, экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова.
— Я давно не слежу за его жизнью, хотя всегда очень долго переживаю расставания, потому что любовь — часть меня. Что я могу сказать? Во-первых, мне очень обидно за его жену, ведь Дима до сих пор меня помнит, смотрит мои фотографии, использует их. А во-вторых, знаете, нужно быть, а не казаться. Мой бывший муж, который говорил, что одна из причин развода — в том, что я часто сидела в Instagram, сейчас, насколько понимаю, стал блогером. Все бывшие кормятся за счет моей фамилии. Мне не жалко, главное, чтобы люди были счастливы и здоровы. И если Дима нуждается в деньгах и это единственный способ заработка, то пусть. Конечно, хочется, чтобы детки были обеспечены, одеты, обуты и получили хорошее образование, — говорила о бывшем Ольга.
Напомним, в конце октября у Анастасии и Дмитрия, воспитывающих дочерей-погодок Еву и Милану, появился сын Алексей. Костенко призналась подписчицам, что столкнулась с послеродовой депрессией.
— Должна вам признаться: неожиданно меня накрыл беби-блюз. Кто бы мог подумать, да? На третьи сутки после родов прибыло много молока — и понеслось. Утром всё отлично, я самый счастливый человек, могу всплакнуть над трогательными моментами, но вечером. У меня возникало чувство, будто моя голова — это почтовый ящик, в котором скопились записки с чужими страхами и сомнениями. Да-да, именно чужими. Ведь я никогда не боялась того, от чего плачу, тем более что всё отлично, любимый рядом, близкие — тоже. Но как только небо темнеет, я начинаю рыдать, — откровенничала
Сейчас ситуация налаживается.
— Наконец-то почувствовала, что отпускает. Возможно, просто убедилась, что всё хорошо. Девочки не ревнуют. Они рядышком. Я справляюсь, помощь есть, больше от нее не отказываюсь. Многие спрашивают у меня совета, как же все успеть. Но я ни разу не дала ответ. Знаете почему? Потому что нельзя успеть всё. Человеку всегда будет казаться, что он не успевает. Перестала гнаться за стандартами и просто наслаждаюсь тем, что люблю своих детей. В их глазах, в собственных ощущениях я абсолютно счастливый человек, — отметила она.
Что еще почитать про звезд
За красивой картинкой в Instagram — одни страдания. Как Тарасов, Элджей и другие звезды выдали проблемы в семье через соцсети.
Большая шутница: звезда Comedy Woman похудела со 136 кг и сбежала от мужа-тирана — как она выглядит сейчас.
Покорил миллионы сердец, но никому не отдал свое. Почему в 40 лет Дима Билан всё еще одинок?