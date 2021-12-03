Большая шутница: звезда Comedy Woman похудела со 136 кг и сбежала от мужа-тирана — как она выглядит сейчас

— Я думала, сейчас нам что-то хорошее скажут, а тут: «Я закрываю проект». Десять с половиной лет, и как бы вот… Почему так? Изжил себя, не знаю. Если б я была продюсером, наверно, сказала бы, что денег не приносит, но я же не бухгалтер. А у меня было семь кредитов, включая карты. И я думала: так, спектакль у меня был в январе, корпоратив в марте, что это вообще такое? В общем, певческая карьера продолжилась, да и какая-то другая тоже. Я решила: что мне приносит деньги, тем и буду заниматься, позовут — пойду, — рассуждала актриса в шоу «Эмпатия Манучи».



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