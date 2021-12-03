Большая шутница: звезда Comedy Woman похудела со 136 кг и сбежала от мужа-тирана — как она выглядит сейчас

Посыл Надежды Ангарской предельно ясен: хотя звезда призывала принять собственную индивидуальность и даже разрабатывала коллекцию одежды plus size, она осознавала, что чересчур большой вес провоцирует развитие опасных заболеваний, а потому боролась с лишними килограммами. Артистка на заре карьеры и сейчас — это словно два разных человека. За последние несколько лет менялся не только вес актрисы, но и семейное положение: в
Работа в ресторанах и КВН
Надежда появилась на свет в Мирном в семье инженеров. Девочке было пять, когда родственники увезли ее в строящийся молодой Нерюнгри, и можно сказать, Ангарская росла вместе с якутским городом. С детства будущая звезда обладала громким поставленным голосом, а занятия вокалом помогли ей отточить мастерство.
Надя выступала в местном культурном центре, гастролировала с хором по городам и разучивала песни на иностранных языках. Однако после школы выпускница поступила на математический факультет Якутского госуниверситета — видимо, сказались родительские гены и желание получить «земную» профессию.
Заглушить в себе стремление к творчеству девушке не удалось: она работала певицей в ресторане, а в
Comedy Woman
В Нерюнгри у Нади была собственная квартира, работа певицей и преподавателем в колледже, друзья, родственники и КВН, поэтому в
— В Comedy Woman поначалу мне было сложно, все-таки сложившийся коллектив. Проблема состояла не в девочках — это было лично мое ощущение. Раньше я работала в чисто мужском коллективе, а тут попала в женский! Во время первой съемки я вообще была в прострации. Что тут происходит? Как это всё должно быть? Я не могла понять, насколько это тяжело, девчонки по 17–18 часов на каблуках. Было безумно жарко, плюс этот смог, и ты должен делать шоу, — признавалась Ангарская.
Образ профессиональной певицы из Якутии приумножил популярность Надежды. При этом она работала и сольно: в
— Я думала, сейчас нам что-то хорошее скажут, а тут: «Я закрываю проект». Десять с половиной лет, и как бы вот… Почему так? Изжил себя, не знаю. Если б я была продюсером, наверно, сказала бы, что денег не приносит, но я же не бухгалтер. А у меня было семь кредитов, включая карты. И я думала: так, спектакль у меня был в январе, корпоратив в марте, что это вообще такое? В общем, певческая карьера продолжилась, да и какая-то другая тоже. Я решила: что мне приносит деньги, тем и буду заниматься, позовут — пойду, — рассуждала актриса в шоу «Эмпатия Манучи».
Лишний вес
С детства Надежда была крупной, а на «ДНК-шоу» Лолиты Милявской выяснилось, что у нее генетическая предрасположенность к полноте: в организме вырабатывается недостаточно гормона насыщения, поэтому актриса всегда ела больше, чем требовалось. Усугубляла ситуацию обстановка начала
— У нас был замороженный хлеб на балконе, огород, щи, но не было второго. И вот трехлитровое ведро корейского желтого майонеза уходило очень быстро: мы мазали его на тосты, — вспоминала Надежда.
Поклонники КВН помнят, как выглядела Ангарская на заре карьеры: 136-килограммовая женщина с короткой стрижкой. Актриса признавалась, что чувствовала себя довольно комфортно, но понимала: в дальнейшем лишний вес выльется в грандиозные проблемы со здоровьем.
— Я не принимаю бодипозитив в том ракурсе, в котором нам его сейчас преподносят, мол, вешу 175 килограммов, и мне круто. Да не обманывай меня, не круто. Во-первых, у тебя либо есть сахарный диабет, либо будет, на этом заканчивается весь бодипозитив. Второе: сердце, сосуды, всё, что связано с хрящами, суставами, башкой, кровью, бляшки, плоскостопие. Я не считаю, что лишний вес — это норма, — подчеркивала артистка. Но избавится юмористка от лишних килограммов только в 2013 году.
Жена и мама
В случае Ангарской полнота никогда не являлась существенным препятствием для создания отношений: талант и обаяние перевешивали стереотипы красоты. Впервые Надя серьезно влюбилась в 17, но рассталась с бойфрендом Вадиком уже через полгода — два лидера не научились уступать друг другу. Позднее у артистки был молодой человек, который подорвал ее доверие, переписываясь с другой девушкой.
Еще будучи ресторанной певицей в Якутии, Надежда подобрала на улице пса, которого назвала Мужик: тогда казалось, что это иронично и оправданно, ведь найти настоящую любовь артистка отчаялась. Всё изменилось, когда через соцсеть Ангарская познакомилась с иорданцем Раедом Бани, слетала с ним в Петру и получила предложение руки и сердца.
Влюбленные мечтали о ребенке, но когда актриса пришла к гинекологу, тот отметил, что пока звезда не сбросит вес, ничего не получится. Артистка взяла себя в руки: отказалась от сладкого, мучного, кофе и полуфабрикатов, увеличила количество овощей в рационе, перестала есть после шести и добавила физических нагрузок. За год ей удалось сбросить более 30 килограммов, о чем писали все газеты.
В 2015-м звезде удалось забеременеть, однако врачи выяснили, что в ее ДНК есть мутации, приводящие к тромбозу. У пациенток с такими генами высок риск невынашивания, так что Ангарской назначили уколы, чтобы предотвратить печальный исход. Кроме того, в женской консультации артистке сказали, что ребенок может родиться с синдромом Дауна. Сменив клинику, Надежда узнала, что пугающий диагноз малышу не грозит. Важно другое: в тот момент супруг не поддержал актрису.
— Он расстроился, замкнулся в себе. Я сутками рыдала, мне писали подружки, у меня был разговор с психологом. Но Раед меня не жалел, у нас пропала связь, и дальше всё стало рушиться. Об аборте мысли не было, я просто не могла поверить узисту, — рассказывала Ангарская на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «
Осенью 2015-го юмористка родила здорового сына Давида. Звезда полагала, что после счастливого события ее брак станет крепче, но получилось наоборот: Раед и так был ревнив, а после появления ребенка и вовсе превратился в домашнего тирана, отслеживающего каждый шаг жены.
— Это невозможно с моей профессией. Я выхожу на сцену — на меня смотрят люди, вокруг танцоры, музыканты, администраторы, агенты, продюсеры. Рядом мужчины, и ревновать к каждому — просто бред. Это был ежедневный вынос мозга. Раз в неделю стабильно скандал. Он меня мог ночью разбудить и спросить: «Что это за фото в Instagram?» Я считаю, это проблема нездоровой головы, — заключила Ангарская.
У Раеда имелись проблемы с работой, так что финансовые заботы тоже легли на плечи Надежды. Как и домашние хлопоты: для решения бытовых вопросов занятой женщине приходилось нанимать клининг-сервисы, сборщиков мебели и ремонтников. За пять с половиной лет семейная жизнь превратилась в кошмар, поэтому Ангарская подала на развод.
— Я считаю правильным, что женщина дома готовит, но когда у тебя ребенок, а муж не работает, еще и квартира небольшая — это просто какой-то ужас. Я сходила с ума. Иногда я просто ехала домой и думала: «Господи, я не хочу туда. Сейчас опять начнется вот эта ковырялка в мозгах», — поясняла артистка причины случившегося.
«Последний герой»
После родов Надежда снова поправилась, но так как уже знала, что делать, повторила историю с преображением благодаря правильному питанию.
— Когда мой вес стал меньше на
Похудение стало не единственным способом испытать себя: Надежда участвовала в реалити-шоу «Последний герой. Зрители против звезд». Артистка сразу зарекомендовала себя как сильный и выносливый игрок, к тому же с собственным мнением.
В итоге именно Ангарская победила в проекте и выиграла квартиру в Москве — небольшую и около МКАДа, по словам самой финалистки. Однушку Надежда сразу продала, так как привыкла жить в другом районе, где ее ребенок ходил в садик.
Проект во многом помог артистке: она перестала мучиться сомнениями, правильно ли поступила, когда развелась, сбросила еще несколько килограммов, обрела уверенность в себе и новых друзей.
Новая любовь
Впрочем, в Москве Надежде было чем заняться. Весной артистка призналась, что не одинока, но представлять публике возлюбленного пока не готова. Новый мужчина помогал певице во всем и при этом не вмешивался в ее работу, что было очень ценно после проблем, вскрывшихся в браке. Вот только бывший супруг оказался против романа Ангарской, так как по-прежнему страдал «синдромом Отелло».
— Раед считает, что другой человек не должен воспитывать его ребенка — этим может заниматься только он сам. И как он это представляет, я вообще не знаю. Чтобы вы понимали: на алименты я не подавала, так что Раед мне не помогает совсем, — резюмировала артистка. — Когда мы разошлись, у меня появилось очень много свободного времени. Потому что в браке у меня были только гастроли и дом, никакой активной жизни молодой женщины. Хочется, чтобы рядом был тот, кто защитит. Мой новый мужчина из России, но тоже мусульманин. Очень надеюсь, что теперь мой ребенок увидит правильные отношения мужчины и женщины, когда друг друга поддерживают, ценят, любят и берегут.
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