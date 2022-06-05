Женился на молодой и горячей? Смотрим на новую любовь Павла Прилучного и завидуем
Выясняем, кто покорил сердце актера, и вспоминаем его самые громкие романы
Павел Прилучный обычно или так нравится, что сил нет, или входит в список самых ненавистных знаменитостей планеты — третьего не дано. Актер вызывает противоречивые чувства у зрителей, но независимо от симпатии или антипатии огромная армия фанатов следит за личной жизнью звезды сериала «Мажор». Новость о его женитьбе вызвала бурю эмоций — от негодования до восторга. Рассказываем о любовных похождениях телезвезды и о том, на кого Прилучный променял Агату Муцениеце.
До того как обрести популярность, Павел Прилучный жил сначала в Бердске, а потом переехал в Новосибирск и поселился на Проспекте Димитрова, 6. Два года Павел работал в театре «Глобус», но спустя время решил, что Сибирь не для него, и махнул в столицу — там-то и началось всё самое интересное.
Сегодня в Сети обсуждают внезапную свадьбу Павла Прилучного с коллегой по сериалу «В клетке»,
Критики называют Павла одним из самых востребованных молодых актеров, но известен он не только своими ролями, но и бурными романами вперемешку со скандальным нравом. Если верить слухам, то Прилучный проходил в холостяках два года. Давайте вспомним его самые громкие романы.
Вампирша из «Сумерек»
В 2009 году Павел встречался с голливудской актрисой Никки Рид, которая исполнила роль Розали Хейл в фильмах по мотивам вампирской саги «Сумерки». После спектакля актриса подошла к Павлу выразить свое восхищение, но он не понял, что она ему говорит по-английски. В СМИ писали, что Никки сама проявила инициативу и вечером пришла в общежитие, где жил Павел. Пара начала встречаться, жаркий роман продлился год, влюбленные летали друг к другу в гости и собирались расписаться в Лас-Вегасе. Американская актриса даже носила тату с фамилией Прилучного на запястье. Но накануне свадьбы Никки пропала без объяснения причины, а позже оказалось, что она променяла Павла на съемки. Также в СМИ появлялась версия, что Павел сам отказался жениться. Сейчас Никки Рид счастлива в отношениях с Йеном Сомерхолдером, наиболее известным по роли Дэймона Сальваторе в сериале «Дневники вампира».
Правнучка Каневского
С Ренатой Пиотровски, правнучкой актера киевского театра Ивана Франко Анатолия Каневского, Павел встречался не слишком долго. Говорят, девушка влюбилась в актера с первого взгляда. По одной из версий, пара рассталась из-за того, что Рената не смогла принять слишком своенравный характер Прилучного. Версия номер два: Рената оказалась для Паши слишком сильной и волевой женщиной. Что там было на самом деле, знают только сами актеры, но ясно одно — расстались, потому что не сошлись характерами.
Первая большая любовь
Симпатичная латышка стала первой большой любовью в жизни Павла Прилучного. Актеры встретились на съемках сериала «Закрытая школа». Павел сделал предложение Агате на втором свидании, но поженились возлюбленные только через два года. Актриса сделала ставку на Прилучного и не прогадала: позже актер купил для семьи дом в Подмосковье за 115 миллионов рублей.
Семейная идиллия Агаты и Павла продлилась недолго, пара развелась после девяти лет брака, и сейчас они совместно воспитывают двоих детей. За эти годы звезды не раз оказывались в эпицентре скандалов с изменами, разводами, избиениями — можно сделать вывод, что их семейная жизнь едва ли была простой. В апреле 2020 года, в самый разгар пандемии, Агата заявила, что Павел поднял на нее руку и выгнал вместе с детьми из дома.
— Хочу сказать одну большую печальную новость. Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы — потому что Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слёз. Он поднимал на меня руку, он не в адеквате. Я не могу его остановить. Во время пандемии выгоняет нас из дома. Я не могу не выложить видео, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность, — рассказывает она на видео и плачет.
Через месяц Агата подала на развод. После сложного расставания Павел старался не афишировать свою личную жизнь, но поклонники заметили его с новой подругой — актрисой Мирославой Карпович.
«Папина дочка»
Павел Прилучный встретился с Мирославой Карпович на репетиции спектакля «Косметика врага». По слухам, актриса влюбилась в тогда еще женатого Прилучного, и пара сначала встречалась тайно, но недолго — уже летом 2020 года поклонники заметили Мирославу и Пашу с детьми на отдыхе на море, хотя их роман официально не подтверждался. Предположительно, Прилучный и Карпович провстречались около двух лет, пока Паша не познакомился с актрисой Зепюр Брутян.
Что еще почитать о жизни звезд
Взлет Марлоу, промахи Элджея и скандалы Давы: как сложился год для новосибирских звезд шоу-бизнеса.
Ухаживала за скотом: шикарная блондинка из группы Reflex жила в Барабинске — смотрим фото Ирины Нельсон до славы.
«Я влюбился»: Даву заметили с Мари Краймбрери на отдыхе в Дубае — сибиряк с Затулинки признавался девушке в любви и звал ее на свидание.