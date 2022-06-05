Женился на молодой и горячей? Смотрим на новую любовь Павла Прилучного и завидуем

В 2009 году Павел встречался с голливудской актрисой Никки Рид, которая исполнила роль Розали Хейл в фильмах по мотивам вампирской саги «Сумерки». После спектакля актриса подошла к Павлу выразить свое восхищение, но он не понял, что она ему говорит по-английски. В СМИ писали, что Никки сама проявила инициативу и вечером пришла в общежитие, где жил Павел. Пара начала встречаться, жаркий роман продлился год, влюбленные летали друг к другу в гости и собирались расписаться в Лас-Вегасе. Американская актриса даже носила тату с фамилией Прилучного на запястье. Но накануне свадьбы Никки пропала без объяснения причины, а позже оказалось, что она променяла Павла на съемки. Также в СМИ появлялась версия, что Павел сам отказался жениться. Сейчас Никки Рид счастлива в отношениях с Йеном Сомерхолдером, наиболее известным по роли Дэймона Сальваторе в сериале «Дневники вампира».

