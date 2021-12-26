Взлет Марлоу, промахи Элджея и скандалы Давы: как сложился год для новосибирских звезд шоу-бизнеса

Российский музыкальный продюсер, автор песен и видеоблогер Артем Готлиб, больше известный как Слава Марлоу, в 2021-м громко заявлял о себе.

Кто такой Марлоу? Напомним. Талантливый парень родился и вырос в Новосибирске. В юности он учился играть на фортепиано и саксофоне, а в 16 лет круто сменил фокус интересов и завел свой канал на Youtube. После школы Слава переехал учиться в Санкт-Петербург, а потом перебрался в Москву, где начал работать с известными музыкантами, предлагая им свои продюсерские услуги. Широкую популярность приобрел после того, как в 2019 году начал активно сотрудничать со скандальным рэпером Моргенштерном. Сейчас каждый второй школьник (и не только) является фанатом творчества Марлоу.