Взлет Марлоу, промахи Элджея и скандалы Давы: как сложился год для новосибирских звезд шоу-бизнеса

В конце года принято подводить итоги, понимать, каких успехов мы достигли и сколько было неудач, записывать их в столбик в блокноте или заносить в заметки телефона — целый ритуал. Приятно себя хвалить, и поругать можно, на самом деле, для баланса. Интереса ради мы решили посмотреть, каких успехов достигли за год наши звездные земляки: музыканты, актеры, блогеры — список получился интересный. Кому-то бык принес удачу, а кого-то изрядно пободал. Полагаем, тигр исправит ситуацию. Итак, смотрим.
Слава Марлоу
Российский музыкальный продюсер, автор песен и видеоблогер Артем Готлиб, больше известный как Слава Марлоу, в
Кто такой Марлоу? Напомним. Талантливый парень родился и вырос в Новосибирске. В юности он учился играть на фортепиано и саксофоне, а в 16 лет круто сменил фокус интересов и завел свой канал на Youtube. После школы Слава переехал учиться в Санкт-Петербург, а потом перебрался в Москву, где начал работать с известными музыкантами, предлагая им свои продюсерские услуги. Широкую популярность приобрел после того, как в 2019 году начал активно сотрудничать со скандальным рэпером Моргенштерном. Сейчас каждый второй школьник (и не только) является фанатом творчества Марлоу.
Весной 2021 года журнал Forbes обнародовал список из 100 номинантов в рейтинге самых перспективных россиян. В категории «Музыка» в десятку лучших вошел Слава Марлоу. Также
Также Марлоу выступил на Первом канале в передаче «Вечерний Ургант». Молодой человек пришел в костюме с черными крыльями, обсудил с ведущим шоу свое отчисление из вуза, отношение родителей к его работе и творческий кризис.
Осенью Марлоу дал интервью главному интернет-интервьюеру страны Юрию Дудю под названием «Суперуспех и депрессия в 21 год», где откровенно высказался о Новосибирске, сказав, что считает родной город умирающим. Разговор Юрия Дудя и Славы Марлоу начался с обсуждения новостей за год: музыкант купил трусы Tom Ford за 20 тысяч рублей, съездил первый раз в Дубай, выпустил успешный альбом «Артем», два больших трека («Снова я напиваюсь» и «Ты горишь как огонь»), снял клип и завел собаку.
Элджей
Рэпер Элджей, или Алексей Узенюк (настоящее имя знаменитости) — тоже наш земляк. Элджей входит в число самых популярных и богатых российских рэп-исполнителей: издание Forbes оценило его доход в 1,5 миллиона долларов, а еще Элджей занимает
Стоимость автомобиля Элджея оценивается в 10 миллионов рублей — BMW i8. Стоимость одного рекламного поста в его Instagram стоит
По порядку о
Несмотря на это, уходящий год для Элджея лично получился не слишком удачным: музыкант переболел ковидом, развелся с женой, парня лишили прав на 2 года за пьяное вождение, а в конце декабря он был замечен на Кипре — предполагается, что рэпер собирается получить гражданство и уехать из России. Однако, несмотря на трудности, Элджей продолжает выпускать треки и радовать фанатов своим творчество, в том числе в дуэте со Славой Марлоу. Трек называется «Она тебя любит».
Давид Манукян
Талантливый парень, который больше всего прославился не за свои музыкальные и блогерские таланты, а за роман с популярной телеведущей Ольгой Бузовой — за их отношениями в течение полутора лет следила вся страна. Давид Манукян начинал свой путь как блогер после того, как в 2017 году переехал в столицу. В Москве он познакомился с начинающими блогерами, карьера пошла в гору, а количество подписчиков начало расти. Сейчас в его видео снимаются звезды эстрады, а кроме вайнов Давид начал снимать социальные видео. С 2018 года записывает треки и снимает клипы под именем Dava.
Начало 2021 года для Давида Манукяна совпало с проблемами в отношениях с Ольгой Бузовой, в конце января пара заявила о расставании, и шоумен с головой ударился в карьеру: пачками записывал треки о любви, и даже в паре с Филиппом Киркоровым (на одно из звездных мероприятий они даже заявились под ручку, ради шутки, изображая пару года). Кроме того, Дава принимал участие в шоу «Танцы со звездами» и занял второе место — до золота не хватило всего одного бала.
Весной Дава стал новым ведущим реалити-шоу «Дом-2». Об этом сообщил телеканал «Ю», куда не так давно переехало шоу. Блогер ведет проект вместе с Ксенией Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым.
— Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити «Дом-2» идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю всё настоящее, а у них нет сценария! — приводит пресс-служба телеканала слова нового ведущего.
Также Давид Манукян стал гостем очередного выпуска Youtube-шоу «Что было дальше?», где рассказал свою необычную, по его мнению, историю, концовку которой ведущие шоу должны были угадать. Давид активно занимается благотворительностью. Например, блогер построил дом для бедной семьи из Калуги, которая осталась без крова после пожара из-за удара молнии. А в этом году сибиряк отказался вести премию «Песня года», чтобы подарить бездомной бабушке квартиру.
Павел Прилучный
Большинству актер Павел Прилучный известен по роли Игоря Соколовского в телесериале «Мажор», хотя армия поклонниц была у Прилучного и раньше: девочки-старшеклассницы мечтали о парне еще со времен его участия в сериале «Закрытая школа», где тот сыграл избалованного сына богатых родителей Максима Морозова.
Что мы знаем о Павле? Родился он в Казахстане, но детство и юность провел в Бердске, а затем перебрался в Новосибирск, где поступил в театральное училище. Спустя два года Прилучный решил, что в Сибири ему места мало и перебрался в столицу, и не прогадал — карьера у начинающего актера поползла вверх.
Привлекательной внешности молодой человек даже встречался с актрисой Никки Рид, сыгравшей хладнокровную вампиршу Розали в саге «Сумерки». Долгое время Павел был в браке с актрисой и телеведущей Агатой Муцениеце, у пары двое детей. Павел и Агата развелись после девяти лет брака. После сложного развода Павел старается не афишировать свою личную жизнь. Недавно он впервые вышел в свет с новой подругой — актрисой Мирославой Карпович, более известной по роли Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки».
Однако семейные сложности не сказались на актерской карьере Прилучного — в 2021 году мы вновь увидели его в новом сезоне сериала «Мажор», а также в двух полнометражных фильмах «Девятаев» и «Соври мне правду», после которого Павлу приписали роман уже с другой «папиной дочкой» Дарьей Мельниковой (спортсменка Женя Васнецова).
Пелагея
Любимая многими талантливая певица — приятно осознавать, что она наша землячка. Сейчас Пелагея — заслуженная артистка РФ, ее действительно знают и любят по всей России. Также сибирячка является тренером-наставницей шоу «Голос» и «Голос. Дети» на Первом канале. В 2016 году Пелагея впервые попала в рейтинг Forbes, заняв
В 2019 году личная жизнь Пелагеи стала общеобсуждаемой темой — певица объявила о своем разводе с известным хоккеистом Иваном Телегиным спустя 3 года брака. Расставание пары вызвало шквал публикаций в прессе. Жены известных российских хоккеистов даже вступились за певицу после того, как в прессе стали появляться публикации о том, что в семье Телегиных «с самого начала всё не ладилось» и что многие жены игроков ЦСКА не любят певицу: не особо принимают ее в компании, не зовут на совместные мероприятия.
Официально отношения супругов были расторгнуты в декабре
Летом 2021 года Пелагея приняла участие в фестивале «Жара», для нее это стало своеобразным дебютом. К сожалению, из-за ограничений, связанных с ковидом, в зрительном зале было пусто. Организаторы мероприятия могли отменить его, но не стали расстраивать поклонников, и сняли телевизионную версию. В июле на Первом канале состоялся концерт, посвященный дню рождения Пелагеи. Вместе с именинницей на сцене выступили и другие артисты. Осенью на том же канале стартовал юбилейный сезон шоу «Голос», в который певицу снова пригласили в качестве наставника.
Что еще почитать про звезд
Где и за сколько отдыхают звездные сибиряки — жаркий девичник на Миконосе и вилла за миллион на Мальдивах.
Из хрущевки во дворец: где живут звезды из Новосибирска — фото шикарных особняков и золотых диванов (это вам не «двушка»-студия).
Звезда через стенку: многие сибиряки жили в одном доме со знаменитостями и не подозревают об этом.