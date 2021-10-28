Дава рассказал, как чуть не умер в Новосибирске — его пыталась отравить поклонница

Гостем очередного выпуска Youtube-шоу «Что было дальше?» стал сибиряк Давид Манукян, более известный как Дава. 28-летний блогер, музыкант и танцор рассказал свою необычную, по его мнению, историю, концовку которой ведущие шоу должны были угадать.

— В 2011 году поступил в РAНХиГС (Дава имеет в виду Сибирский институт управления — филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. — Прим. ред.). Получается, что меня девчонки затаскивают туда, и я его выигрываю. Далее заканчивается первый курс, сдаем последний экзамен? и так получилось, что он выпал на мою днюху. Мы решили объединиться с двумя девчонками, у которых тоже были днюхи. Мы собрали целый трехэтажный коттедж на 100 человек. Едем часа три. Приезжаем в коттедж, все, естественно, с порога начинают бухать, все начинают поздравлять: «Давай, Дава!» А у меня была привычка: я только залпом пью. Буквально минут 15, и я понимаю, что нажрался. И получается такой момент, когда какая-то девчонка мне дает бокал, как потом оказалось, она подсыпала что-то туда. Я не знал об этом. Мне становится плохо, я начинаю дышать, а вдохнуть не могу до конца. Понимаю, что никто не спасет — потому что все бухие и мы находимся за три часа от Новосибирска. Я понимаю, что сейчас сдохну. А я помню, что в любой компании есть армяне. Подошел к ним. Они меня отвели в комнату: «Чем помочь?» Я: «Воздуха не хватает». Один из армян, не думая, разбивает окно. Легче мне не стало. Тут приходит моя приятельница. Она садится на колени передо мной? и тут мне приходит идея в голову. Что было дальше?