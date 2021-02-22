Не хватило балла: известный сибиряк с Затулинки занял второе место в шоу «Танцы со звездами»

Блогер из Новосибирска Давид Манукян, известный как Дава, занял второе место в шоу «Танцы со звездами», несмотря на травму руки, полученную в январе. В проекте он участвовал в паре с российской танцовщицей-латинисткой и хореографом Дарьей Палей.



Суперфинал 12-го сезона Танцы со звездами прошел в Москве в воскресенье, 21 февраля. До него дошли пять пар — кроме Давы и Дарьи за победу поборолись Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили, Антон Шагин и Ульяна Максимкина, Катерина Шпица и Михаил Щепкин, Сергей Лазарев и Екатерина Осипова.