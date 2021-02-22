Не хватило балла: известный сибиряк с Затулинки занял второе место в шоу «Танцы со звездами»

Блогер Дава из Новосибирска занял второе место в шоу «Танцы со звездами»
Блогер из Новосибирска Давид Манукян, известный как Дава, занял второе место в шоу «Танцы со звездами», несмотря на травму руки, полученную в январе. В проекте он участвовал в паре с российской танцовщицей-латинисткой и хореографом Дарьей Палей.
Суперфинал 12-го сезона Танцы со звездами прошел в Москве в воскресенье, 21 февраля. До него дошли пять пар — кроме Давы и Дарьи за победу поборолись Екатерина Гусева и Евгений Папунаишвили, Антон Шагин и Ульяна Максимкина, Катерина Шпица и Михаил Щепкин, Сергей Лазарев и Екатерина Осипова.
В первом туре Дава выступил с Дарьей и Елизаветой Симоновой — они представили квикстеп под композицию Don’t Mean a Thing. Девушки предстали в образе Джессики Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера?», а сам Манукян в костюм кружил их на танцполе. Во втором туре Дава и Дарья исполнили зажигательный ча-ча-ча.
По итогам голосования судей первое место занял Сергей Лазарев, а второе — Екатерина Гусева. Однако еще несколько часов шло зрительское голосование, результаты которого многих удивили.
Дава и Дарья Палей, которые были на последнем месте, вырвались вперед, но им не хватило всего лишь балла до победы. С минимальным отрывом его обошли Сергей Лазарев и Екатерина Осипов. Сергей станцевал еще раз для зрителей. Пара Екатерины Гусевой завоевала бронзу. А 4 и 5 места получили Антон Шагин и Екатерина Шпица.
Даву поддержала его бывшая возлюбленная Ольга Бузова — она рассказала подписчикам, что проголосовала за него на шоу.