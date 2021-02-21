21 февраля воскресенье
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 3/10
usd 73.98
eur 89.66

Все новости

Все новости

«Виноваты оба»: Ольга Бузова после расставания с сибиряком с Затулинки решила поддержать его

Она рассказала подписчикам, что отправила за Давида Манукяна СМС на шоу «Танцы со звёздами»

1 463
22Обсудить

Поделиться

Ольга Бузова считает, что обычно в проблемах в отношениях виноваты оба

Ольга Бузова считает, что обычно в проблемах в отношениях виноваты оба

Поделиться

Ольга Бузова после расставания с сибиряком решила поддержать его в шоу

Известная телеведущая и поп-дива Ольга Бузова, несмотря на расставание с блогером из Новосибирска Давидом Манукяном, решила поддержать его в финале шоу «Танцы со звездами». Она даже отправила СМС за него.

Ольга Бузова сказала своим подписчикам, что закрылась от них в последнее время, но всегда была с ними честна:

— Безусловно, когда происходят проблемы в отношениях, виноваты оба: кто-то не смог уступить, кто-то вовремя не успокоил, не объяснился. Вообще вы заметили, что зачастую проблемы происходят, когда мы перестаем разговаривать, делиться своими обидами, страхами.

Но она добавила, что хочет поговорить не о проблемах. Ольга Бузова заметила, что всё равно ее бывший возлюбленный стал для нее родным человеком:

— Я знаю, что сейчас для Давида очень важный период, я знаю, как ему важна победа в «Танцах». Если эта победа сделает его счастливым, я буду счастлива. Он действительно профессионал, крутой танцор. Давид достоин этой победы, — заявила певица и показала отправленное за Даву сообщение.

Сам Давид Манукян в своем Instagram показал репетицию танца и просил подписчиков голосовать за него. В финале шоу он представит два новых номера.

Ранее мы рассказывали о жизни Давида Манукяна на Затулинке и работе на стройке.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Давид МанукянОльга Бузова«Танцы со звездами»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (22)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...