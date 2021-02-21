«Виноваты оба»: Ольга Бузова после расставания с сибиряком с Затулинки решила поддержать его

Ольга Бузова после расставания с сибиряком решила поддержать его в шоу
Известная телеведущая и поп-дива Ольга Бузова, несмотря на расставание с блогером из Новосибирска Давидом Манукяном, решила поддержать его в финале шоу «Танцы со звездами». Она даже отправила СМС за него.
Ольга Бузова сказала своим подписчикам, что закрылась от них в последнее время, но всегда была с ними честна:
— Безусловно, когда происходят проблемы в отношениях, виноваты оба: кто-то не смог уступить, кто-то вовремя не успокоил, не объяснился. Вообще вы заметили, что зачастую проблемы происходят, когда мы перестаем разговаривать, делиться своими обидами, страхами.
Но она добавила, что хочет поговорить не о проблемах. Ольга Бузова заметила, что всё равно ее бывший возлюбленный стал для нее родным человеком:
— Я знаю, что сейчас для Давида очень важный период, я знаю, как ему важна победа в «Танцах». Если эта победа сделает его счастливым, я буду счастлива. Он действительно профессионал, крутой танцор. Давид достоин этой победы, — заявила певица и показала отправленное за Даву сообщение.
Сам Давид Манукян в своем Instagram показал репетицию танца и просил подписчиков голосовать за него. В финале шоу он представит два новых номера.
Ранее мы рассказывали о жизни Давида Манукяна на Затулинке и работе на стройке.