«Виноваты оба»: Ольга Бузова после расставания с сибиряком с Затулинки решила поддержать его

Известная телеведущая и поп-дива Ольга Бузова, несмотря на расставание с блогером из Новосибирска Давидом Манукяном, решила поддержать его в финале шоу «Танцы со звездами». Она даже отправила СМС за него.



Ольга Бузова сказала своим подписчикам, что закрылась от них в последнее время, но всегда была с ними честна:



— Безусловно, когда происходят проблемы в отношениях, виноваты оба: кто-то не смог уступить, кто-то вовремя не успокоил, не объяснился. Вообще вы заметили, что зачастую проблемы происходят, когда мы перестаем разговаривать, делиться своими обидами, страхами.