25 января понедельник
СЕЙЧАС -32°С
Пробки 1/10
usd 74.36
eur 90.41
Тема дняТолоконского заметили на протестной акции

Все новости

Все новости

Николай Цискаридзе заявил о родстве с блогером из Новосибирска

Давид Манукян вылетел из шоу «Танцы со звездами» и попал на больничную койку

1 423
13Обсудить

Поделиться

Новосибирец заявил, что его бабушка будет очень рада этой новости

Новосибирец заявил, что его бабушка будет очень рада этой новости

Поделиться

Во время второго выпуска «Танцы со звездами» один из судей — Николай Цискаридзе — заявил, что блогер из Новосибирска Давид Манукян (сценическое имя Dava) является его дальним родственником:

— Если бы не шоу, я бы никогда не узнал, что есть такой блогер Dava. А когда я узнал его фамилию — Манукян, я стал интересоваться и в итоге выяснил, что он мой дальний родственник.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой пообещал раскрыть подробности Давиду при личном общении. В ответ новосибирец заявил, что его бабушка будет очень рада этой новости.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

К слову, Манукян вышел на танцпол в плечевом ортезе. Он пояснил, что получил вывих на репетиции. Ведущий шоу Андрей Малахов после танца сделал предположение, что во всем виноват разрыв с Ольгой Бузовой, которая могла обратиться к магии вуду, чтобы наказать бывшего возлюбленного. Николай Цискаридзе предположил, что может и пострадать партнерша Манукяна. Та поспешила оговориться, что у нее есть муж и ребенок, так что у нее не было планов «никого уводить». Малахов в свою очередь попытался оправдать Бузову, сославшись на ее эмоциональный характер.

Второй эпизод шоу стал для Давида Манукяна последним. Танцор получил травму и был вынужден обратиться за медицинской помощью

Второй эпизод шоу стал для Давида Манукяна последним. Танцор получил травму и был вынужден обратиться за медицинской помощью

Поделиться

На днях Ольга Бузова сообщила о расставании с блогером:

— Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи.

В отличие от 35-летней певицы, новосибирец никак не комментирует разрыв. Отказался он сделать это и в ходе шоу «Танцы со звездами», когда его пытались вывести на откровения. Кстати, слухи о расставании пары ходили еще летом 2020 года.

В прошлом профессиональный танцор-бальник, Давид оставил танцы в 2011 году, когда стал победителем первенства России. В шоу выступал в паре с вице-чемпионкой мира и Европы по латиноамериканским танцам Дарьей Палей.

Ранее НГС писал о прошлом семьи Давида Манукяна. Выяснилось, как сколотил капитал отец будущей звезды.

По теме (7)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Давид Манукян«Танцы со звездами»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (13)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...