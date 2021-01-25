Николай Цискаридзе заявил о родстве с блогером из Новосибирска

Во время второго выпуска «Танцы со звездами» один из судей — Николай Цискаридзе — заявил, что блогер из Новосибирска Давид Манукян (сценическое имя Dava) является его дальним родственником:
— Если бы не шоу, я бы никогда не узнал, что есть такой блогер Dava. А когда я узнал его фамилию — Манукян, я стал интересоваться и в итоге выяснил, что он мой дальний родственник.
Ректор Академии русского балета имени Вагановой пообещал раскрыть подробности Давиду при личном общении. В ответ новосибирец заявил, что его бабушка будет очень рада этой новости.
К слову, Манукян вышел на танцпол в плечевом ортезе. Он пояснил, что получил вывих на репетиции. Ведущий шоу Андрей Малахов после танца сделал предположение, что во всем виноват разрыв с Ольгой Бузовой, которая могла обратиться к магии вуду, чтобы наказать бывшего возлюбленного. Николай Цискаридзе предположил, что может и пострадать партнерша Манукяна. Та поспешила оговориться, что у нее есть муж и ребенок, так что у нее не было планов «никого уводить». Малахов в свою очередь попытался оправдать Бузову, сославшись на ее эмоциональный характер.
На днях Ольга Бузова сообщила о расставании с блогером:
— Нас больше нет. Я свободная девушка. Я вынуждена это написать, чтобы не было лишних вопросов, потому что человек творит страшные и непонятные для меня вещи.
В отличие от
В прошлом профессиональный танцор-бальник, Давид оставил танцы в 2011 году, когда стал победителем первенства России. В шоу выступал в паре с вице-чемпионкой мира и Европы по латиноамериканским танцам Дарьей Палей.
Ранее НГС писал о прошлом семьи Давида Манукяна. Выяснилось, как сколотил капитал отец будущей звезды.