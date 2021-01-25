Николай Цискаридзе заявил о родстве с блогером из Новосибирска

Во время второго выпуска «Танцы со звездами» один из судей — Николай Цискаридзе — заявил, что блогер из Новосибирска Давид Манукян (сценическое имя Dava) является его дальним родственником:



— Если бы не шоу, я бы никогда не узнал, что есть такой блогер Dava. А когда я узнал его фамилию — Манукян, я стал интересоваться и в итоге выяснил, что он мой дальний родственник.

Ректор Академии русского балета имени Вагановой пообещал раскрыть подробности Давиду при личном общении. В ответ новосибирец заявил, что его бабушка будет очень рада этой новости.