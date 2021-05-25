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Новосибирец стал новым ведущим реалити-шоу «Дом-2»

Давид Манукян продолжает пополнять список своих достижений

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Участие сибиряка в качестве ведущего анонсировала пресс-служба телеканала «Ю», куда переехало шоу

Участие сибиряка в качестве ведущего анонсировала пресс-служба телеканала «Ю», куда переехало шоу

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Давид Манукян, более известный как Дава, стал новым ведущим реалити-шоу «ДОМ-2». Об этом сообщил телеканал «Ю», куда не так давно переехало шоу. Блогер будет вести проект вместе с Ксений Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым.

— Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити «Дом-2» идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария! — приводит пресс-служба телеканала слова нового ведущего.

Бывшая девушка Манукяна Ольга Бузова была ведущей «Дома-2» с декабря 2008 по апрель 2021 года. Ранее сибиряк также участвовал в проекте «Танцы со звездами» (и занял второе место) — так же, как несколько до этого сделала его экс-подруга.

Год назад мы писали, чем занимался и как сколотил капитал отец Давида в Новосибирске. А в январе Николай Цискаридзе заявил о родстве с новосибирцем.

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«Дом-2»Давид МанукянОльга Бузова
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