Новосибирец стал новым ведущим реалити-шоу «Дом-2»

Давид Манукян, более известный как Дава, стал новым ведущим реалити-шоу «ДОМ-2». Об этом сообщил телеканал «Ю», куда не так давно переехало шоу. Блогер будет вести проект вместе с Ксений Бородиной, Ольгой Орловой, Владом Кадони и Андреем Черкасовым.

— Всегда было интересно попробовать себя ведущим масштабного шоу. Реалити «Дом-2» идеально подошло на эту роль, так как это шоу про людей, отношения и любовь. Я люблю все настоящее, а у них нет сценария! — приводит пресс-служба телеканала слова нового ведущего.