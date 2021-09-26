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Заначки не хватит: где и за сколько отдыхают звездные сибиряки — жаркий девичник на Миконосе и вилла за миллион на Мальдивах

Наши люди умеют гулять на широкую ногу. Показываем, как отдыхали новосибирские селебрити этим летом

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Этим отпускам можно позавидовать — шикарные Мальдивы и «греческая Ибица» вздрогнули от наших селебов

Этим отпускам можно позавидовать — шикарные Мальдивы и «греческая Ибица» вздрогнули от наших селебов

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Сезон отпусков подходит к концу, и нам остается только вспоминать о лете, да рассматривать фото из теплых деньков. Надеемся, вы отдохнули так же хорошо, как звезды из Новосибирска. В серии материалов о знаменитостях, которые связаны с нашим городом, мы уже показали шикарные квартиры, где они живут сейчас, и дома, где они обитали в Новосибирске. Сегодня мы решили прицениться — а что, если поехать в отпуск, как Ольга Бузова или Павел Прилучный. Во многих странах сейчас заканчивается бархатный сезон, если постараться — успеем запрыгнуть в последний вагон уходящего лета.

Шура в Ялте

Для отпуска наш соотечественник Александр Медведев выбрал курорт на южном берегу Крыма.

Напомним, эпатажный певец родился на Богдашке и провел юность у бабушки на улице Кочубея — но жизнь звезды в Новосибирске была непроста, брат выбил зубы, а мать выселила из квартиры.

Но, как известно, за черной полосой всегда наступает белая или нет. Этим летом, забыв о невзгодах, сибиряк проводил время на пляжах Ялты в компании Эвелины Бледанс.

Нам кажется, что певец отлично провел отпуск даже в России

Нам кажется, что певец отлично провел отпуск даже в России

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— Контент 18+ ну как вот не удержаться? Хочется и целовать и обнимать это прекрасное создание — Эвелиночку. Пресса приписывает нам роман, а почему бы и нет?), — игриво прокомментировал это фото Шура в своем Instagram.

Сейчас поехать в отпуск по стопам Шуры стоит сравнительно недорого. Туры из Новосибирска в Крым на 7 дней начинаются от 18 600 рублей с человека, это самый скромный отель. И, конечно, там вряд ли будет сама Эвелина Бледанс.

Ольга Бузова на Санторини

Бывшая ведущая телепроекта «Дом 2» попала в список новосибирских знаменитостей неслучайно. До сих пор ходят слухи об их неугасающем романе с известным сибиряком с Затулинки Давидом Манукяном. По официальным данным, Ольга была на греческом острове Санторини без Давида, но, судя по фото, от этого ее отдых не стал менее приятным.

Этим летом Ольга впервые побывала на Санторини

Этим летом Ольга впервые побывала на Санторини

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— Это моя мечта всей жизни, простите мои эмоции. Блин, голубая крыша! Столько я видела их на фотографиях! Это — моя мечта…— сквозь слезы пояснила ведущая в своем Instagram.

Добраться до острова из Новосибирска можно, например, долетев до Москвы, а оттуда — до Родоса, далее можно купить экскурсию или просто билет на паром до Санторини. Такие туры из столицы начинаются от 16 000 рублей на человека.

Павел Прилучный на Мальдивах

Брутальный бердчанин и мечта современных девчонок доказывает, что сибиряки умеют отдыхать на широкую ногу. Павел отправился не куда-нибудь, а на райские Мальдивы.

В СМИ пишут, что актеры остановились в одном пятизвездочном бутик-отеле

В СМИ пишут, что актеры остановились в одном пятизвездочном бутик-отеле

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Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович и Павел не опубликовали ни одной совместной фото из отпуска. Но СМИ давно приписывают им роман, что на самом деле происходит между актерами знают только они сами. Констатируем факты — в их сториз то и дело появлялись одинаковые пейзажи и фото из одной локации, в том числе из этого отеля на Мальдивах.

По данным сайта Booking.com вилла на воде с отдельным бассейном на двоих на 10 дней обойдется в 1 миллион 18 тысяч рублей. В эту сумму включен великолепный завтрак.

Если вы не готовы тратить такую сумму на отпуск, то есть более бюджетный вариант — тур из Новосибирска начинается от 86 000 рублей на 8 дней. Завтраком за эту сумму тоже обещают накормить.

Мария Шумакова в Турции

Сибирячка, которую прославила роль Наташи в сериале «Сладкая жизнь» на ТНТ — девушка простая. Маша любит отдыхать на своей даче в поселке Рыбачьем и гулять по родному Новосибирску в компании мамы.

Эти летом для отдыха сибирячка выбрала модное турецкое направление — Каш

Эти летом для отдыха сибирячка выбрала модное турецкое направление — Каш

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Этот город один из самых «нетурецких» курортов в Турции, расположен в закрытом месте, на стыке Средиземного и Эгейского морей.

— Иногда от родных вибраций хочется отдохнуть. Удивительно, и хоть Турция очень «русское направление», в далеком от аэропорта городе Kaş встретили только одну пару из России. В небольшом отеле, со сказочным скалистым пляжем и видом на миллион турецких лир, загорают немцы, красивые пышные турецкие женщины и только мы — единственные «потомки» Тютчева и Толстого (Пафос #нашевсе, как говорится) пьем колу zero, читаем кто что. Мне вот очень зашел роман Киза «Цветы для Элджерона», — Мария поделилась с подписчиками в Instagram, что именно там попробовала лучшего в жизни осьминога. А еще девушку впечатлил кебаб, несмотря на то, что она редко употребляет мясо.

До города Каш можно добраться из аэропорта Анталии (192 километра) на такси или автобусе. Билет в Анталию из Новосибирска на неделю в конце сентября — начале октября обойдется в 40 000 рублей.

Лена Ленина на Кипре

Одна из самых эпатажных и загадочных светских львиц родом из Новосибирска тоже не осталась грустить дома летом 2021 года.

Этим летом сибирячка отдыхала на Кипре и Лазурном берегу Франции

Этим летом сибирячка отдыхала на Кипре и Лазурном берегу Франции

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Там светская львица появилась на Каннском фестивале в «кокошнике» из волос — французы назвали прическу «медузой». Бывшая новосибирская телезвезда Елена Поваляева отдыхала летом в компании своей собаки — йоркширского терьера и звезд российского шоу-бизнеса.

Прогуляться по песку, по которому ходила известная блондинка на Кипре можете и вы — ближайший тур туда из Новосибирска на 7 дней обойдется всего в 32 тысячи рублей, в эту сумму включен перелет, страховка и проживание в отеле без питания.

Николай Басков в Монте-Карло

Золотой голос России провел часть юности в Новосибирске, и потом с огоньком навещал малую родину. Здесь он учился в школе на Богаткова и встретил свою первую любовь. С этих времен много воды утекло, но «натуральный блондин» всё также радует женщин лирическими песнями на многочисленных концертах.

В свободное от плотного гастрольного графика время Николай любит отдохнуть, например в Монако

В свободное от плотного гастрольного графика время Николай любит отдохнуть, например в Монако

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Сейчас Монте-Карло закрыт для туристических посещений, поэтому поехать в отпуск как у Николая представляется затруднительным для обычного сибиряка. Но есть выход — скорее всего Николай приедет с концертом в наш город в 2022 году, тогда и можно будет насладиться его творчеством и узнать, как и за сколько он отдохнул этим летом.

Настя Ивлеева на Миконосе

Несмотря на непростой период в жизни, Настя не стала отказываться от отпуска — мы поддерживаем этот выбор

Несмотря на непростой период в жизни, Настя не стала отказываться от отпуска — мы поддерживаем этот выбор

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Бывшая жена рэпера Элджея, блогер и ведущая Настя Ивлеева летом отправилась на девичник в солнечную Грецию, а конкретно на остров Миконос, который еще называют греческой Ибицей. На остров она с подругами прилетела не на чартере, а на частном самолете, чтобы отметить день рождения Матильды Шнуровой. Еще тогда подписчики заподозрили разлад звезды с известным новосибирским рэпером Элджеем, и оказались правы.

Позже Настя сообщит на своей страничке в Instagram, что она и ее супруг Элджей — рэпер из Новосибирска — больше не вместе.

— Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать. Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества. Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали, — рассказала блогер журналу Tatler.

Но довольно сантиментов, продолжаем о жарких выходных на Миконосе — туры туда из Москвы на неделю начинаются от 170 тыс. рублей. Сюда нужно прибавить еще перелет в столицу из Новосибирска. Получается нескромная сумма, но и впечатления обещают быть соответствующими.

Что еще почитать о звездах из Сибири

Как выглядели Элджей и Ивлеева до того, как стали звездами и заработали миллионы.

Как вчерашний школьник из Новосибирска стал звездой шоу-бизнеса и заработал миллионы благодаря одному видео.

Разлучница — кто она? Почему на самом деле расстались известный сибиряк с Затулинки и Ольга Бузова.

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