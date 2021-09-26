Заначки не хватит: где и за сколько отдыхают звездные сибиряки — жаркий девичник на Миконосе и вилла за миллион на Мальдивах

— Контент 18+ ну как вот не удержаться? Хочется и целовать и обнимать это прекрасное создание — Эвелиночку. Пресса приписывает нам роман, а почему бы и нет?), — игриво прокомментировал это фото Шура в своем Instagram.

Сейчас поехать в отпуск по стопам Шуры стоит сравнительно недорого. Туры из Новосибирска в Крым на 7 дней начинаются от 18 600 рублей с человека, это самый скромный отель. И, конечно, там вряд ли будет сама Эвелина Бледанс.

Ольга Бузова на Санторини

Бывшая ведущая телепроекта «Дом 2» попала в список новосибирских знаменитостей неслучайно. До сих пор ходят слухи об их неугасающем романе с известным сибиряком с Затулинки Давидом Манукяном. По официальным данным, Ольга была на греческом острове Санторини без Давида, но, судя по фото, от этого ее отдых не стал менее приятным.