Заначки не хватит: где и за сколько отдыхают звездные сибиряки — жаркий девичник на Миконосе и вилла за миллион на Мальдивах

Сезон отпусков подходит к концу, и нам остается только вспоминать о лете, да рассматривать фото из теплых деньков. Надеемся, вы отдохнули так же хорошо, как звезды из Новосибирска. В серии материалов о знаменитостях, которые связаны с нашим городом, мы уже показали шикарные квартиры, где они живут сейчас, и дома, где они обитали в Новосибирске. Сегодня мы решили прицениться — а что, если поехать в отпуск, как Ольга Бузова или Павел Прилучный. Во многих странах сейчас заканчивается бархатный сезон, если постараться — успеем запрыгнуть в последний вагон уходящего лета.
Шура в Ялте
Для отпуска наш соотечественник Александр Медведев выбрал курорт на южном берегу Крыма.
Напомним, эпатажный певец родился на Богдашке и провел юность у бабушки на улице Кочубея — но жизнь звезды в Новосибирске была непроста, брат выбил зубы, а мать выселила из квартиры.
Но, как известно, за черной полосой всегда наступает белая
или нет. Этим летом, забыв о невзгодах, сибиряк проводил время на пляжах Ялты в компании Эвелины Бледанс.
— Контент 18+ ну как вот не удержаться? Хочется и целовать и обнимать это прекрасное создание — Эвелиночку. Пресса приписывает нам роман, а почему бы и нет?), — игриво прокомментировал это фото Шура в своем Instagram.
Сейчас поехать в отпуск по стопам Шуры стоит сравнительно недорого. Туры из Новосибирска в Крым на 7 дней начинаются от
Ольга Бузова на Санторини
Бывшая ведущая телепроекта «Дом 2» попала в список новосибирских знаменитостей неслучайно. До сих пор ходят слухи об их неугасающем романе с известным сибиряком с Затулинки Давидом Манукяном. По официальным данным, Ольга была на греческом острове Санторини без Давида, но, судя по фото, от этого ее отдых не стал менее приятным.
— Это моя мечта всей жизни, простите мои эмоции. Блин, голубая крыша! Столько я видела их на фотографиях! Это — моя мечта…— сквозь слезы пояснила ведущая в своем Instagram.
Добраться до острова из Новосибирска можно, например, долетев до Москвы, а оттуда — до Родоса, далее можно купить экскурсию или просто билет на паром до Санторини. Такие туры из столицы начинаются от
Павел Прилучный на Мальдивах
Брутальный бердчанин и мечта современных девчонок доказывает, что сибиряки умеют отдыхать на широкую ногу. Павел отправился не куда-нибудь, а на райские Мальдивы.
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович и Павел не опубликовали ни одной совместной фото из отпуска. Но СМИ давно приписывают им роман, что на самом деле происходит между актерами знают только они сами. Констатируем факты — в их сториз то и дело появлялись одинаковые пейзажи и фото из одной локации, в том числе из этого отеля на Мальдивах.
По данным сайта Booking.com вилла на воде с отдельным бассейном на двоих на 10 дней обойдется в 1 миллион 18 тысяч рублей. В эту сумму включен великолепный завтрак.
Если вы не готовы тратить такую сумму на отпуск, то есть более бюджетный вариант — тур из Новосибирска начинается от
Мария Шумакова в Турции
Сибирячка, которую прославила роль Наташи в сериале «Сладкая жизнь» на ТНТ — девушка простая. Маша любит отдыхать на своей даче в поселке Рыбачьем и гулять по родному Новосибирску в компании мамы.
Этот город один из самых «нетурецких» курортов в Турции, расположен в закрытом месте, на стыке Средиземного и Эгейского морей.
— Иногда от родных вибраций хочется отдохнуть. Удивительно, и хоть Турция очень «русское направление», в далеком от аэропорта городе Kaş встретили только одну пару из России. В небольшом отеле, со сказочным скалистым пляжем и видом на миллион турецких лир, загорают немцы, красивые пышные турецкие женщины и только мы — единственные «потомки» Тютчева и Толстого (Пафос #нашевсе, как говорится) пьем колу zero, читаем кто что. Мне вот очень зашел роман Киза «Цветы для Элджерона», — Мария поделилась с подписчиками в Instagram, что именно там попробовала лучшего в жизни осьминога. А еще девушку впечатлил кебаб, несмотря на то, что она редко употребляет мясо.
До города Каш можно добраться из аэропорта Анталии (192 километра) на такси или автобусе. Билет в Анталию из Новосибирска на неделю в конце сентября — начале октября обойдется в
Лена Ленина на Кипре
Одна из самых эпатажных и загадочных светских львиц родом из Новосибирска тоже не осталась грустить дома летом 2021 года.
Там светская львица появилась на Каннском фестивале в «кокошнике» из волос — французы назвали прическу «медузой». Бывшая новосибирская телезвезда Елена Поваляева отдыхала летом в компании своей собаки — йоркширского терьера и звезд российского шоу-бизнеса.
Прогуляться по песку, по которому ходила известная блондинка на Кипре можете и вы — ближайший тур туда из Новосибирска на 7 дней обойдется всего в 32 тысячи рублей, в эту сумму включен перелет, страховка и проживание в отеле без питания.
Николай Басков в Монте-Карло
Золотой голос России провел часть юности в Новосибирске, и потом с огоньком навещал малую родину. Здесь он учился в школе на Богаткова и встретил свою первую любовь. С этих времен много воды утекло, но «натуральный блондин» всё также радует женщин лирическими песнями на многочисленных концертах.
Сейчас Монте-Карло закрыт для туристических посещений, поэтому поехать в отпуск как у Николая представляется затруднительным для обычного сибиряка. Но есть выход — скорее всего Николай приедет с концертом в наш город в 2022 году, тогда и можно будет насладиться его творчеством и узнать, как и за сколько он отдохнул этим летом.
Настя Ивлеева на Миконосе
Бывшая жена рэпера Элджея, блогер и ведущая Настя Ивлеева летом отправилась на девичник в солнечную Грецию, а конкретно на остров Миконос, который еще называют греческой Ибицей. На остров она с подругами прилетела не на чартере, а на частном самолете, чтобы отметить день рождения Матильды Шнуровой. Еще тогда подписчики заподозрили разлад звезды с известным новосибирским рэпером Элджеем, и оказались правы.
Позже Настя сообщит на своей страничке в Instagram, что она и ее супруг Элджей — рэпер из Новосибирска — больше не вместе.
— Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать. Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком. Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества. Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали, — рассказала блогер журналу Tatler.
Но довольно сантиментов, продолжаем о жарких выходных на Миконосе — туры туда из Москвы на неделю начинаются от 170 тыс. рублей. Сюда нужно прибавить еще перелет в столицу из Новосибирска. Получается нескромная сумма, но и впечатления обещают быть соответствующими.
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