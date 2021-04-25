«Задирали его по-страшному»: как Николай Басков учился в школе на Богаткова и встретил здесь свою любовь — смотрим фото

Здесь же Коля впервые влюбился, это потом он покорит сердце Ани Лорак и Виктории Лопыревой, а еще будет собирать залы поклонниц. В Новосибирске он выбрал своей первой избранницей одноклассницу Татьяну Булгакову, с которой сидел за одной партой.

— Я впервые признался в любви, когда мы жили в Новосибирске, где служил отец. Это произошло в пятом классе. Моя первая любовь — Таня Булгакова. Я тогда начал вести себя по-другому: каждый день проверял, как выглядит моя школьная форма, сам гладил пионерский галстук, провожал Таню до школы и домой, упросил учительницу посадить нас вместе. Я стал лучше себя вести и лучше учиться. Позднее мама рассказала мне, что они с отцом обсуждали, какое влияние оказывают на меня женщины. И сделали вывод, что я вырасту очень влюбчивым. Так и получилось. (Улыбается) — рассказал Николай в интервью Womanhit.