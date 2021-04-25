«Задирали его по-страшному»: как Николай Басков учился в школе на Богаткова и встретил здесь свою любовь — смотрим фото

НГС запустил серию публикаций про звезд, которые родились и росли в Новосибирске, а потом прославили город на всю страну. В прошлом выпуске мы рассказывали о Павле Прилучном — знаменитый сибиряк еще студентом театрального очаровал голливудскую актрису — она вспоминает их встречи до сих пор. Но не только он вырос в Новосибирске, а потом уехал покорять столицу и женские сердца. Главный сердеед нашей эстрады Николай Басков тоже жил здесь и учился в школе на улице Бориса Богаткова. НГС выяснил подробности сибирской юности знаменитости.
Талантливый мальчик из 4 «Б»
Семья будущей звезды российской эстрады часто переезжала. Занесло Виктора и Елену Басковых и в Новосибирск, здесь они прожили 4 года. Отец Николая был военным, и вся семья по новому назначению Виктора Баскова перебралась в Новосибирск. Мама Николая по профессии учительница математики, но какое то время работала диктором на телевидении.
Со 3-го по 7-й классы маленький Коля учился в новосибирской школе
Здесь же Коля впервые влюбился, это потом он покорит сердце Ани Лорак и Виктории Лопыревой, а еще будет собирать залы поклонниц. В Новосибирске он выбрал своей первой избранницей одноклассницу Татьяну Булгакову, с которой сидел за одной партой.
— Я впервые признался в любви, когда мы жили в Новосибирске, где служил отец. Это произошло в пятом классе. Моя первая любовь — Таня Булгакова. Я тогда начал вести себя по-другому: каждый день проверял, как выглядит моя школьная форма, сам гладил пионерский галстук, провожал Таню до школы и домой, упросил учительницу посадить нас вместе. Я стал лучше себя вести и лучше учиться. Позднее мама рассказала мне, что они с отцом обсуждали, какое влияние оказывают на меня женщины. И сделали вывод, что я вырасту очень влюбчивым. Так и получилось. (Улыбается) — рассказал Николай в интервью Womanhit.
В другом интервью — сайту NEWSmuz.com учительница литературы Николая Баскова Людмила Яковлева вспоминает с теплом о своем звездном ученике.
— К ролям в драмкружке Николай относился очень серьезно. Играл преимущественно царей, королей или героев-любовников. Один раз так увлекся ролью, что поцеловал девочку-партнершу по-настоящему. А она ему за это влепила пощечину! И расплакалась... Николай был сам по себе очень доброжелательным ребенком. Но мальчишки задирали его по-страшному. Бывало, старшеклассники издеваются над ним в коридоре, дразнят, а он невозмутимо начинает петь! Обидчики от него тут же отстают. Коля вообще много пел, постоянно на переменах в коридорах был слышен его голос. Один раз его даже за это к директору вызвали, но он и перед ним устроил часовой концерт! — рассказывает Яковлева.
Примерно в этом возрасте Николай Басков жил в Новосибирске. Так и не скажешь, что в будущем он разобьет миллион женских сердец по всей России. После 7-го класса Басковы уехали из Сибири и Коля продолжил учиться уже в Москве.
Возвращение
Несмотря на то, что певец уехал из Новосибирска еще ребенком, он всегда с теплом отзывается о нашем городе и с охотой приезжает сюда с концертами.
Так, в 2006 году Николай Басков и мировая оперная звезда Монсеррат Кабалье после концерта в оперном театре решили сходить в местный клуб. Продюсер Кабалье спросил у организаторов мероприятия — где Монсеррат может потусить в клубе? Певице уже тогда было за 70. Для Кабалье, ее дочери и Баскова предложили клуб «Рок Сити» (сейчас он закрыт. —
— Надо было видеть реакцию людей, когда они узнали заходящую через вертушку Монсеррат Кабалье. Многие же в теме — люди интеллигентные, на «Несчастный случай» пришли, — рассказал подробности того вечера директор продюсерского центра Виктор Захаренко.
— Басков потом разошелся и попросил спеть на сцене. Пел он не оперы, конечно, а свою «Шарманку» и всё остальное… После каждой песни, а спел он их штук 12, не забывал приговаривать: «Сегодня я пою бесплатно! Золотой голос России поет бесплатно!» — вспоминал Захаренко.— В общем, это было такое шоу — Монсеррат Кабалье в партере попивает сухое вино, на сцене — Басков, а вокруг — ошеломленный народ.
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