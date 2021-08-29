Из хрущевки во дворец: где живут звезды из Новосибирска — фото шикарных особняков и золотых диванов (это вам не двушка-студия)

В прошлые выходные мы собрали дома, в которых жили звезды до того, как стали популярны и богаты — может быть, они ваши бывшие соседи? Например, по улице Кочубея, в Академгородке, есть пара домов в центре города, на Доватора или улице Широкой. Сегодня мы решили выяснить, как они живут сейчас: из скромных девятиэтажек многие переехали в шикарные особняки в престижных районах столицы. Смотрим, как изменилась их жизнь после славы.
Шура
Александр Медведев, известный как певец Шура, родился и вырос в Новосибирске. Его детство прошло на улице Новая Заря, где жили его мать и брат, а после — в доме на Кочубея, 1, где жила его любимая бабушка.
По меркам знаменитостей Шура владеет скромным домом в 100 километрах от Москвы. На участке 10 соток певец расположил грядки и выращивает фрукты и овощи. Правда, площадь этого дома всего 50 квадратов, но это не единственная недвижимость певца.
В социальных сетях сибиряка появлялись и другие интерьеры. Очевидно, что комнаты расположены в другом коттедже, предположительно площадью около 200 квадратных метров. Интерьер второго дома выполнен в классическом стиле.
Ирина Алферова
Советская актриса театра и кино Ирина Алферова родилась и выросла в Новосибирске. Алферова училась в средней школе
Сейчас актриса живет в Москве, на Покровке, известно, что прошлый ремонт в этом помещении делал сам Александр Абдулов. В 2015 году актриса участвовала в программе «Идеальный ремонт»: съемочная группа планировала переделать только гостиную, но в процессе решили сделать ремонт во всём помещении, включая прихожую и шикарную спальню.
В гостиной решено было сделать белый потолок и серые стены. На полу — паркет. На стенах висят фотографии хозяйки. В качестве журнального столика и подставки около камина дизайнеры использовали старинные чемоданы.
Николай Басков
В детстве Николая Баскова его семья часто переезжала. Занесло Виктора и Елену Басковых и в Новосибирск, здесь они прожили 4 года. Отец Николая был военным, и вся семья по новому назначению Виктора Баскова перебралась в Новосибирск. Мама Николая по профессии учительница математики, но какое-то время работала диктором на телевидении.
Сейчас Николай с любовью вспоминает наш город, ведь здесь у него осталась первая любовь. Но жить певец решил в Москве. И не где-нибудь, а в элитном жилом комплексе Barkli Plaza на Пречистенской набережной. Шикарные апартаменты 320 м2 похожи на любой императорский дворец в миниатюре. На стенах лепнина, всё сверкает, многие предметы интерьера покрыты позолотой. Венчает это великолепие, как вишенка на торте, трехуровневая люстра.
Жанна Агузарова
Жанна Агузарова родилась в 1962 году в Тюменской области. После семья перебралась в Узбекистан, а оттуда уже в Новосибирскую область — село Боярка Колыванского района, где Жанна окончила среднюю общеобразовательную школу. Там известная сибирячка удивляла учителей и одноклассников нестандартным поведением, одеждой и необычным голосом.
Сейчас о жизни певицы известно крайне мало. Она любит Америку и мечтала купить там недвижимость; по информации СМИ, недавно мечта сбылась и Жанна приобрела апартаменты в США.
Пелагея
Маленькая Пелагея вместе с мамой жила в Троллейном жилмассиве — в доме по улице Широкой. О месте жительства певица даже как-то пошутила на одной из передач «Голос. Дети» на Первом канале:
— Ни троллейбусов, ни троллей я там ни разу не встречала, — высказалась она.
Много лет спустя певица и хоккеист Иван Телегин в браке в складчину купили дом в Подмосковье, который после развода был выставлен на продажу за 75 миллионов рублей. Четырехэтажный особняк находится в элитном месте. Участок для такого дома небольшой — всего 20 соток. Но счастливые супруги не успели сделать там ремонт и разошлись. В СМИ пишут, что хоккеист оставил эту недвижимость бывшей жене и дочери, теперь ремонт в замке Пелагея будет доделывать сама или продаст недвижимость. Также сибирячка владеет тремя просторными квартирами в элитных жилых комплексах в Таганском районе Москвы.
Павел Прилучный
Павел родился в Казахстане, но детство и юность провел в Бердске, а затем перебрался в Новосибирск.
В Бердске у семьи Павла был участок, на котором отец семейства сам построил дом. В Новосибирск Павел перебрался в подростковом возрасте, где поначалу работал то грузчиком, то курьером, пока не поступил в театральное училище. Два года проработал в театре «Глобус». Как раз в этот период времени местом жительства для Павла стала квартира в доме на проспекте Димитрова. Окончив училище, молодой человек решает, что в Сибири ему тесно, и перебирается в Москву.
Когда бердчанин женился на Агате Муцениеце и у них появились двое детей, Павел решил, что семье пора приобрести жилье посолиднее и купил для своих домашних дом в Подмосковье за 115 миллионов рублей. Это не уберегло пару от расставания, и после развода актер также выставил шикарное жилище на продажу.
Элджей
Настоящее имя популярного рэп-исполнителя — Алексей Узенюк. Детство и юность парня прошли на улице Линейной: музыкант жил в доме
Образ хулигана Элджей старается поддерживать и по сей день. Летом сибиряка лишили прав почти на 2 года за пьяное вождение и назначили штраф в 30 тысяч рублей. А совсем недавно стало известно, что он разводится с женой — известным блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой.
Несмотря на популярность, Алексей не любит делиться с подписчиками подробностями своей жизни, но иногда в социальных сетях мелькают домашние фото и сториз — по ним поклонники и СМИ могут сделать предположение о недвижимости Элджея. Судя по фото, до недавнего времени Настя и Алексей жили в доме в стиле хай-тек — внутри много открытого пространства, белого, черного и серого цвета в обстановке. Двор оформлен также в минималистичном стиле.
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