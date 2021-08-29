Из хрущевки во дворец: где живут звезды из Новосибирска — фото шикарных особняков и золотых диванов (это вам не двушка-студия)

Образ хулигана Элджей старается поддерживать и по сей день. Летом сибиряка лишили прав почти на 2 года за пьяное вождение и назначили штраф в 30 тысяч рублей. А совсем недавно стало известно, что он разводится с женой — известным блогером и телеведущей Анастасией Ивлеевой.

Несмотря на популярность, Алексей не любит делиться с подписчиками подробностями своей жизни, но иногда в социальных сетях мелькают домашние фото и сториз — по ним поклонники и СМИ могут сделать предположение о недвижимости Элджея. Судя по фото, до недавнего времени Настя и Алексей жили в доме в стиле хай-тек — внутри много открытого пространства, белого, черного и серого цвета в обстановке. Двор оформлен также в минималистичном стиле.

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