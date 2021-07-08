Элджея лишили прав почти на 2 года за пьяное вождение и назначили штраф в 30 тысяч рублей

Рэпера Элджея лишили водительских прав за пьяное вождение
Сегодня Мировой суд Тушинского района Москвы лишил рэпера Элджея (Алексея Узенюка) права управления транспортными средствами на 1 год и 7 месяцев. Также музыканту назначили штраф в 30 тысяч рублей, сообщает Тушинский суд.
— Узенюк Алексей признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев, — сказано в официальном заявлении.
Статья 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения╗) предусматривает санкцию в виде штрафа 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
В ночь на 26 мая на проспекте Маршала Жукова в Москве сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого находился рэпер с признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался. После этого Центр организации дорожного движения (ЦОДД) обратился в прокуратуру и МВД.
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