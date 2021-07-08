Элджея лишили прав почти на 2 года за пьяное вождение и назначили штраф в 30 тысяч рублей

Сегодня Мировой суд Тушинского района Москвы лишил рэпера Элджея (Алексея Узенюка) права управления транспортными средствами на 1 год и 7 месяцев. Также музыканту назначили штраф в 30 тысяч рублей, сообщает Тушинский суд.

— Узенюк Алексей признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев, — сказано в официальном заявлении.