26 мая среда
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 1/10
usd 73.40
eur 89.95
Тема дняКак будет выглядеть четвертый мост (эскизы)

Все новости

Все новости

Рэпера Элджея остановили пьяным за рулем — он попытался скрыться от полицейских

От вождения его отстранили — в ближайшее время будет суд

1 088
10Обсудить

Поделиться

Рэпера могут лишить прав

Рэпера могут лишить прав

Поделиться

Новосибирского рэпера Элджея ночью поймали пьяным за рулем. Сначала он проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться от них на своем спорткаре, но затем его догнали. Об этом сообщил телеграм-канал «База».

По информации телеграм-канала «База», BMW i8 рэпера попытались остановить в районе дома № 90 на проспекте Маршала Жукова в Москве. Однако молодой человек поехал дальше, а за ним организовали погоню. Гонка продолжалась всего несколько минут на скорости в 230 км/ч. Когда рэпера догнали, он был вынужден остановиться у обочины.

Полицейские предложили Элджею пройти медосвидетельствование, но тот отказался, сообщает «База». Однако рэпер сам сознался, что пьян. По информации телеграм-канала, полицейские отстранили уроженца Новосибирска от управления автомобилем и составили на него протокол. В ближайшее время состоится суд — рэпера могут лишить прав.

В прошлом году НГС раздобыл фотографии Элджея, когда он еще жил в Новосибирске, и выяснил, с кем тогда встречалась будущая звезда.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Элджейпьяное вождение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...