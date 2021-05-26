Рэпера Элджея остановили пьяным за рулем — он попытался скрыться от полицейских

Новосибирского рэпера Элджея ночью поймали пьяным за рулем. Сначала он проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться от них на своем спорткаре, но затем его догнали. Об этом сообщил телеграм-канал «База».
По информации телеграм-канала «База»,
Полицейские предложили Элджею пройти медосвидетельствование, но тот отказался, сообщает «База». Однако рэпер сам сознался, что пьян. По информации телеграм-канала, полицейские отстранили уроженца Новосибирска от управления автомобилем и составили на него протокол. В ближайшее время состоится суд — рэпера могут лишить прав.
В прошлом году НГС раздобыл фотографии Элджея, когда он еще жил в Новосибирске, и выяснил, с кем тогда встречалась будущая звезда.