Рэпера Элджея остановили пьяным за рулем — он попытался скрыться от полицейских

Новосибирского рэпера Элджея ночью поймали пьяным за рулем. Сначала он проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться от них на своем спорткаре, но затем его догнали. Об этом сообщил телеграм-канал «База».

По информации телеграм-канала «База», BMW i8 рэпера попытались остановить в районе дома № 90 на проспекте Маршала Жукова в Москве. Однако молодой человек поехал дальше, а за ним организовали погоню. Гонка продолжалась всего несколько минут на скорости в 230 км/ч . Когда рэпера догнали, он был вынужден остановиться у обочины.