Звезда через стенку: многие сибиряки жили в одном доме со знаменитостями и не подозревают об этом (может быть, именно вы)

— Ни троллейбусов, ни троллей я там ни разу не встречала, — высказалась она.



О родном отце звезды ничего не известно, кроме имени и фамилии. Ханова — фамилия отчима и первый творческий псевдоним. Если верить биографии на фан-сайтах Пелагеи в Новосибирске, в девушке с младенческого возраста можно было заподозрить будущую звезду — она повторяла фразы колыбельных, которые Светлана пела ей на ночь. В три года юное дарование научилось читать, а еще через полгода девочка печатала на машинке первые рассказы собственного сочинения. В 8 лет сибирячка без экзаменов поступила в спецшколу при Новосибирской консерватории и через год познакомилась с лидером группы «Калинов Мост» Дмитрием Ревякиным, именно он отправил видеокассету с ее творчеством на популярный тогда конкурс «Утренняя звезда», где впоследствии она займет первое место, станет «Лучшим исполнителем народной песни в России 1996 года» и получит первый серьезный гонорар — 1000 долларов. Когда Пелагее исполнилось 10 лет, ее семья переехала в Москву, но в Новосибирск певица по-прежнему часто приезжает. Об этом свидетельствуют фотографии из поездок по Сибири, размещенные на официальном сайте певицы.