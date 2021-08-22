Звезда через стенку: многие сибиряки жили в одном доме со знаменитостями и не подозревают об этом (может быть, именно вы)

Мы привыкли видеть звездных кумиров по телевизору, в интернете, слышать о событиях их жизни по радио, при этом совершенно не задумываясь, что когда-то могли жить рядом с ними за стенкой. «Вот это новость», — скажете вы, когда вдруг неожиданно поймете, что мальчуган из соседней квартиры не кто иной, как ваш любимый музыкант, чьи песни вы гоняете по кругу в плеере. НГС выяснил, в каких домах жили знаменитости из Новосибирска — вспомните, вдруг вы здоровались с ними на лестничной клетке пару лет назад.
Рэпер Элджей
Ул. Линейная, 31
Настоящее имя популярного рэп-исполнителя Алексей Узенюк. Детство и юность парня прошли на улице Линейной — музыкант жил в доме
Фолк-певица Пелагея
Ул. Широкая, 129/1
Улица Широкая находится на левом берегу, жилмассив Троллейный, где Пелагея жила вместе со своей мамой. О месте жительства певица даже как-то пошутила на одной из передач «Голос. Дети» на Первом канале:
— Ни троллейбусов, ни троллей я там ни разу не встречала, — высказалась она.
О родном отце звезды ничего не известно, кроме имени и фамилии. Ханова — фамилия отчима и первый творческий псевдоним. Если верить биографии на фан-сайтах Пелагеи в Новосибирске, в девушке с младенческого возраста можно было заподозрить будущую звезду — она повторяла фразы колыбельных, которые Светлана пела ей на ночь. В три года юное дарование научилось читать, а еще через полгода девочка печатала на машинке первые рассказы собственного сочинения. В 8 лет сибирячка без экзаменов поступила в спецшколу при Новосибирской консерватории и через год познакомилась с лидером группы «Калинов Мост» Дмитрием Ревякиным, именно он отправил видеокассету с ее творчеством на популярный тогда конкурс «Утренняя звезда», где впоследствии она займет первое место, станет «Лучшим исполнителем народной песни в России 1996 года» и получит первый серьезный гонорар — 1000 долларов. Когда Пелагее исполнилось 10 лет, ее семья переехала в Москву, но в Новосибирск певица по-прежнему часто приезжает. Об этом свидетельствуют фотографии из поездок по Сибири, размещенные на официальном сайте певицы.
Актер Павел Прилучный
Пр. Димитрова, 6
Павел Прилучный родился в Казахстане, но детство и юность провел в Бердске, а затем перебрался в Новосибирск.
В Бердске у семьи Павла был участок, на котором отец семейства сам построил дом. В Новосибирск Павел перебрался в подростковом возрасте, где поначалу работал то грузчиком, то курьером, пока не поступил в театральное училище. Два года проработал в театре «Глобус». Как раз в этот период времени местом жительства для Павла стала квартира в доме на проспекте Димитрова. Окончив училище, молодой человек решает, что в Сибири ему тесно, и перебирается в Москву.
Музыкант, шоумен и телеведущий Александр Пушной
Ул. Правды, 3
Александр родился и вырос в Академгородке, окончил школу
— Отношение к людям не изменилось. К Городку изменилось, так как он меняется. Я запомнил его таким, каким оставил, когда уезжал. Он меняется — исчезают деревья, появляются дома. Я понимаю, что это нужно. Люди должны где-то жить. Мне кажется, Городок изменился только внешне. С друзьями всегда встречаюсь с радостью. Ко мне в Городке сейчас подходят 25-летние девочки и говорят, что их мама от меня фанатела. Мост замечательный построили. Красота. Я увидел его из самолета первый раз, — рассказал Александр.
Музыкант Митя Фомин
Ул. Кропоткина, 104
Дмитрий Фомин вырос в Новосибирске, учился в музыкальной школе, занимался спортом и даже посещал кружок натуралистов. В разных интервью сибиряк не раз признавался, что о родном городе у него остались самые приятные воспоминания. Жил Митя Фомин на улице Кропоткина, учился в Гимназии
Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева
Ул. Иванова, 39
Знаменитая телеведущая и актриса, как и Александр Пушной, родилась и выросла в Академгородке. Ее старшая сестра Ольга — научный сотрудник Института кибернетики в Новосибирске. Известно, что Татьяна Лазарева рано начала учиться играть на скрипке, а в 8-м классе стала участницей ансамбля политической песни «Амиго» и объездила с ним весь Советский Союз. Она два года проучилась в Новосибирском пединституте на факультете иностранных языков, а, бросив его, поступила в Кемеровский институт культуры на заочное отделение (специальность — руководитель и дирижер эстрадно-духового оркестра по классу саксофона). Там она начала играть в КВН, а потом переехала в Москву.
Актриса Мария Шумакова
Ул. Доватора, 13
Актриса сериала «Сладкая жизнь» на канале ТНТ жила в типичной девятиэтажке на Волочаевском жилмассиве и училась в обычной школе. Однако, по словам родителей, с детства было понятно, что в семье растет будущая звезда. С 6 лет Маша говорила всем, что будет играть в кино, но об этом мечтают многие маленькие девочки. Также ей хорошо давалось изучение иностранных языков. Маша увлекалась спортом, выбрав себе сразу несколько видов: конный, горнолыжный, плавание и фехтование. Ей легко давалось изучение языков, плюс ко всему она имела отличный слух и прекрасный голос. После школы Мария поступила в Высшее театральное училище (институт)
Певец Шура
Ул. Кочубея, 1
Александр Медведев, известный как певец Шура, родился и вырос в Новосибирске. Его детство прошло на улице Новая Заря, где жили его мать и брат, а после — в доме на Кочубея, 1, где жила его любимая бабушка. Эта замечательная женщина любила облачаться в немыслимые наряды, петь и танцевать перед зеркалом. Внук с особым вниманием следил за ее блестящими «номерами», а после и сам начал экспериментировать. Голос у маленького Саши был хороший, с 13 лет он уже выступал в местных ресторанах Новосибирска. Определившись с будущей профессией, сразу после школы он отправился покорять Москву.
Актриса Ирина Алфёрова
Ул. Ватутина, 41
Советская актриса театра и кино Ирина Алфёрова родилась и выросла в Новосибирске. День рождения Ирины — 13 марта 1951 года, в этом году актрисе исполнилось уже 70 лет. Алфёрова училась в средней школе
Что еще почитать о жизни знаменитых сибиряков
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