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Звезда через стенку: многие сибиряки жили в одном доме со знаменитостями и не подозревают об этом (может быть, именно вы)

Улица Кочубея, Академгородок, пара домов в центре города, Доватора или Широкая — вам может повезти

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Если вы жили рядом с кем-нибудь из звезд, поделитесь своими воспоминаниями в комментариях — нам будет интересно почитать

Если вы жили рядом с кем-нибудь из звезд, поделитесь своими воспоминаниями в комментариях — нам будет интересно почитать

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Мы привыкли видеть звездных кумиров по телевизору, в интернете, слышать о событиях их жизни по радио, при этом совершенно не задумываясь, что когда-то могли жить рядом с ними за стенкой. «Вот это новость», — скажете вы, когда вдруг неожиданно поймете, что мальчуган из соседней квартиры не кто иной, как ваш любимый музыкант, чьи песни вы гоняете по кругу в плеере. НГС выяснил, в каких домах жили знаменитости из Новосибирска — вспомните, вдруг вы здоровались с ними на лестничной клетке пару лет назад.

Рэпер Элджей

Ул. Линейная, 31

Как вам такое звездное соседство?

Как вам такое звездное соседство?

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Настоящее имя популярного рэп-исполнителя Алексей Узенюк. Детство и юность парня прошли на улице Линейной — музыкант жил в доме № 31, и учился в школе № 33, теперь это гимназия № 9. Известно, что Элджей не был отъявленным хулиганом или грозой подворотен — учился неплохо, в аттестате всего одна тройка. Алексей был пухленьким и скромным — если сейчас зайти в любую российскую школу, то в коридорах вы увидите немало таких ребят. В старших классах увлекся рэпом и сменил стиль в одежде, но все равно оставался приятным и неконфликтным парнем, как вспоминают учителя. Когда они просили его одеться поприличнее, он не перечил и на следующий день появлялся в школе в черном классическом костюме. Уже позже Алексей пытался создать себе репутацию «плохого и злого», говоря, что окончил всего 9 классов. Но мы то знаем, что Леша прилежно доучился до 11-го.

Фолк-певица Пелагея

Ул. Широкая, 129/1

Наверняка соседи помнят малышку Пелагею

Наверняка соседи помнят малышку Пелагею

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Улица Широкая находится на левом берегу, жилмассив Троллейный, где Пелагея жила вместе со своей мамой. О месте жительства певица даже как-то пошутила на одной из передач «Голос. Дети» на Первом канале:

— Ни троллейбусов, ни троллей я там ни разу не встречала, — высказалась она.

О родном отце звезды ничего не известно, кроме имени и фамилии. Ханова — фамилия отчима и первый творческий псевдоним. Если верить биографии на фан-сайтах Пелагеи в Новосибирске, в девушке с младенческого возраста можно было заподозрить будущую звезду — она повторяла фразы колыбельных, которые Светлана пела ей на ночь. В три года юное дарование научилось читать, а еще через полгода девочка печатала на машинке первые рассказы собственного сочинения. В 8 лет сибирячка без экзаменов поступила в спецшколу при Новосибирской консерватории и через год познакомилась с лидером группы «Калинов Мост» Дмитрием Ревякиным, именно он отправил видеокассету с ее творчеством на популярный тогда конкурс «Утренняя звезда», где впоследствии она займет первое место, станет «Лучшим исполнителем народной песни в России 1996 года» и получит первый серьезный гонорар — 1000 долларов. Когда Пелагее исполнилось 10 лет, ее семья переехала в Москву, но в Новосибирск певица по-прежнему часто приезжает. Об этом свидетельствуют фотографии из поездок по Сибири, размещенные на официальном сайте певицы.

Актер Павел Прилучный

Пр. Димитрова, 6

Павел прожил в Новосибирске совсем недолго, а жаль

Павел прожил в Новосибирске совсем недолго, а жаль

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Павел Прилучный родился в Казахстане, но детство и юность провел в Бердске, а затем перебрался в Новосибирск.

В Бердске у семьи Павла был участок, на котором отец семейства сам построил дом. В Новосибирск Павел перебрался в подростковом возрасте, где поначалу работал то грузчиком, то курьером, пока не поступил в театральное училище. Два года проработал в театре «Глобус». Как раз в этот период времени местом жительства для Павла стала квартира в доме на проспекте Димитрова. Окончив училище, молодой человек решает, что в Сибири ему тесно, и перебирается в Москву.

Музыкант, шоумен и телеведущий Александр Пушной

Ул. Правды, 3

Академгородок — удивительное место

Академгородок — удивительное место

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Александр родился и вырос в Академгородке, окончил школу № 25 (ныне гимназия № 3), получил в НГУ диплом бакалавра и магистра по физике. Пушной часто приезжает в родной город с концертами. В интервью для НГС Александр признался, что спустя столько времени его отношение к городку изменилось.

— Отношение к людям не изменилось. К Городку изменилось, так как он меняется. Я запомнил его таким, каким оставил, когда уезжал. Он меняется — исчезают деревья, появляются дома. Я понимаю, что это нужно. Люди должны где-то жить. Мне кажется, Городок изменился только внешне. С друзьями всегда встречаюсь с радостью. Ко мне в Городке сейчас подходят 25-летние девочки и говорят, что их мама от меня фанатела. Мост замечательный построили. Красота. Я увидел его из самолета первый раз, — рассказал Александр.

Музыкант Митя Фомин

Ул. Кропоткина, 104

А вы помните, каким был Митя Фомин, будучи в Новосибирске?

А вы помните, каким был Митя Фомин, будучи в Новосибирске?

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Дмитрий Фомин вырос в Новосибирске, учился в музыкальной школе, занимался спортом и даже посещал кружок натуралистов. В разных интервью сибиряк не раз признавался, что о родном городе у него остались самые приятные воспоминания. Жил Митя Фомин на улице Кропоткина, учился в Гимназии № 1. Митя всегда хотел стать артистом, его мечта, в отличие от многих детских фантазий, не растворилась во взрослой жизни, а только крепла. Также сибиряк хотел стать ветеринаром, в те годы для этого тоже нужно было поступать в медицинский институт. В итоге Митя отучился на педиатра, но по профессии так и не работал. За неделю до сдачи государственных экзаменов в Новосибирске Митя неожиданно для всех уезжает в Москву — чтобы осуществить свою мечту и поступить в театральный институт. Сибиряк прошел отборочные этапы в самые востребованные театральные вузы столицы и вернулся в Новосибирск, но, получив диплом врача-педиатра, сразу уехал обратно и поступил во ВГИК на актерский факультет.

Телеведущая и актриса Татьяна Лазарева

Ул. Иванова, 39

Татьяна жила в нижней зоне Академгородка

Татьяна жила в нижней зоне Академгородка

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Знаменитая телеведущая и актриса, как и Александр Пушной, родилась и выросла в Академгородке. Ее старшая сестра Ольга — научный сотрудник Института кибернетики в Новосибирске. Известно, что Татьяна Лазарева рано начала учиться играть на скрипке, а в 8-м классе стала участницей ансамбля политической песни «Амиго» и объездила с ним весь Советский Союз. Она два года проучилась в Новосибирском пединституте на факультете иностранных языков, а, бросив его, поступила в Кемеровский институт культуры на заочное отделение (специальность — руководитель и дирижер эстрадно-духового оркестра по классу саксофона). Там она начала играть в КВН, а потом переехала в Москву.

Актриса Мария Шумакова

Ул. Доватора, 13

Мария выросла практически на окраине города

Мария выросла практически на окраине города

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Актриса сериала «Сладкая жизнь» на канале ТНТ жила в типичной девятиэтажке на Волочаевском жилмассиве и училась в обычной школе. Однако, по словам родителей, с детства было понятно, что в семье растет будущая звезда. С 6 лет Маша говорила всем, что будет играть в кино, но об этом мечтают многие маленькие девочки. Также ей хорошо давалось изучение иностранных языков. Маша увлекалась спортом, выбрав себе сразу несколько видов: конный, горнолыжный, плавание и фехтование. Ей легко давалось изучение языков, плюс ко всему она имела отличный слух и прекрасный голос. После школы Мария поступила в Высшее театральное училище (институт) им. М. С. Щепкина и окончила его с красным дипломом, но это не стало началом звездной части истории. На работу юную актрису брать никто не хотел. В одном из интервью сибирячка призналась, что первый год после обучения перебивалась случайными заработками. Впервые Мария попала в кино в 2010 году — это было юмористическое шоу «Счастливый конец».

Певец Шура

Ул. Кочубея, 1

Пятый микрорайон богат на знаменитостей, как оказалось

Пятый микрорайон богат на знаменитостей, как оказалось

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Александр Медведев, известный как певец Шура, родился и вырос в Новосибирске. Его детство прошло на улице Новая Заря, где жили его мать и брат, а после — в доме на Кочубея, 1, где жила его любимая бабушка. Эта замечательная женщина любила облачаться в немыслимые наряды, петь и танцевать перед зеркалом. Внук с особым вниманием следил за ее блестящими «номерами», а после и сам начал экспериментировать. Голос у маленького Саши был хороший, с 13 лет он уже выступал в местных ресторанах Новосибирска. Определившись с будущей профессией, сразу после школы он отправился покорять Москву.

Актриса Ирина Алфёрова

Ул. Ватутина, 41

Ирина Алфёрова жила на Ватутина очень давно, но вдруг найдется кто-то, кто помнит помнит соседство с будущей актрисой

Ирина Алфёрова жила на Ватутина очень давно, но вдруг найдется кто-то, кто помнит помнит соседство с будущей актрисой

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Советская актриса театра и кино Ирина Алфёрова родилась и выросла в Новосибирске. День рождения Ирины — 13 марта 1951 года, в этом году актрисе исполнилось уже 70 лет. Алфёрова училась в средней школе № 29 на улице Октябрьской, а потом перешла в школу № 170 на улице Новогодней в Кировском районе — семья переехала в пятиэтажку на улице Ватутина, 41. По слухам, Ирина была одной из самых красивых девочек в школе, поклонники часто встречали ее у подъезда с цветами.

Что еще почитать о жизни знаменитых сибиряков

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жизнь звёздзнаменитости из Новосибирска
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