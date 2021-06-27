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Доктор Фомин: как педиатр из Новосибирска стал поп-звездой и мечтой всех девчонок 2000-х (тот самый «светленький из Hi-Fi»)

Митя Фомин — один из самых известных уроженцев Новосибирска. Вспоминаем годы, которые он провел здесь, и смотрим старые фото

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Оказывается, Митя Фомин собирался стать врачом-педиатром

Оказывается, Митя Фомин собирался стать врачом-педиатром

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Сегодня мы расскажем о парне из Новосибирска, которого в начале 2000-х узнала и полюбила вся страна. «Светленький из Hi-Fi» был мечтой всех девчонок от 12 до 25 лет. Но судьба Дмитрия Фомина (настоящее имя певца) могла сложиться иначе. Сибиряк сначала собирался стать ветеринаром, а потом учился на врача-педиатра и даже получил диплом. Но популярность Фомина нельзя назвать случайной — всю жизнь он шел к карьере артиста (иногда не совсем удачно — ему отказывали на кастингах). Мы вспомнили годы жизни артиста, которые он провел в Новосибирске, и собрали старые фото.

Детство

Дмитрий Фомин — один из самых известных уроженцев Новосибирска. Он родился здесь 17 января 1984 года в семье доцента электротехнического института связи Анатолия Фомина и патентоведа Тамары Фоминой. Также у певца есть старшая сестра Светлана. В интервью Митя всегда очень тепло отзывался о родителях и о времени, проведенном в Новосибирске.

— У меня было прекрасное детство. Я вырос в Новосибирске, учился в музыкальной школе, занимался спортом, плавал в бассейне и разводил всё, что только можно было разводить: у меня были собака, морские свинки, ежи, попугаи, аквариумные рыбки, — вспоминал певец в программе «Мой герой» на канале «ТВ Центр». Тогда при новосибирском зоопарке был кружок юных натуралистов, и Митя посещал его с большим рвением.

На фото выше сибиряк с мамой. В интервью другому изданию певец ностальгировал о местах, которые были ему дороги в Новосибирске.

— Любимые места в городе те, с которыми связаны особые воспоминания. Это улицы Богдана Хмельницкого и Народная, на которой мы жили. В этом районе бассейн «Нептун», кондитерская «Аленка» и блинная «Снежинка», школа № 42, которая теперь гимназия № 1, моя музыкальная школа № 8, — рассказал певец.

Вспоминая школьные годы, Митя писал в своем Instagram:

— В школе со всеми конфликтовал — от одноклассников до учителей, и вообще считался злостным нарушителем дисциплины, а двойки в дневнике красовались только за поведение.

При этом сказать, что будущий артист учился плохо, нельзя.

Школа, в которой учился будущий солист группы Hi-Fi

Школа, в которой учился будущий солист группы Hi-Fi

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— В детстве я приезжал на троллейбусе в Новосибирский городской аэропорт, откуда выполнялись рейсы сибирских маршрутов, и мог долго смотреть, как взлетают и садятся самолеты, — рассказывал певец. Страсть к самолетам у артиста не прошла до сих пор.

На фото Митя Фомин с родителями. В своем Instagram певец часто пишет об отце, который скончался в 2014 году.

— Когда отец ушел в феврале 2014-го во время сочинский Олимпиады прямо за пару часов до моего концерта на площади Медалистов, пришло осознание, что теперь я главный мужчина в семье и жить придется другими категориями. Тогда я посвятил его папе и сквозь слёзы поздравлял победителей, глядя на олимпийский огонь, поднимающийся к небу. Нам всегда не хватает времени дообщаться, вникнуть, понять и поделиться. Не хватает того, на чьих примерах ты вырос. Не хватает той частицы себя, которая безвозвратно улетучилась навсегда. И этот дефицит не покроет больше никто, — делиться сибиряк с подписчиками.

Митя всегда хотел стать артистом, его мечта, в отличие от многих детских фантазий, не растворилась во взрослой жизни, а только крепла. Также сибиряк хотел стать ветеринаром, в те годы для этого тоже нужно было поступать в медицинский институт. В итоге Митя отучился на педиатра, но по профессии так и не работал.

Новосибирский медицинский институт, где шоумен примерно сидел на парах

Новосибирский медицинский институт, где шоумен примерно сидел на парах

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Карьера артиста и Hi-Fi

За неделю до сдачи государственных экзаменов в Новосибирске Митя неожиданно для всех уезжает в Москву — чтобы осуществить свою мечту и поступить в театральный институт. Сибиряк прошел отборочные этапы в самые востребованные театральные вузы столицы и вернулся в Новосибирск, но, получив диплом врача-педиатра, сразу уехал обратно и поступил во ВГИК на актерский факультет. Об этом случае в интервью Первому каналу упомянул прежний ректор Алексей Баталов:

— У нас такой фантастический институт, что люди даже бросают медицинский и приезжают к нам поступать, — сказал он.

Надо сказать, что родители Мити благосклонно относились к увлечениям сына и давали ему самому принимать судьбоносные решения. Одно из них — поездка в США на год в студенческие годы, для этого Фомину потребовалось взять академический отпуск. Там он точно понял, чем хочет заниматься, и начал сам писать музыку.

Когда артист еще жил в Новосибирске и учился на врача, он уже упорно шел к своей цели и пытался пробоваться в популярные коллективы тех лет.

— Однажды я чуть не стал солистом «Иванушек». Помню, как группа уже гремела и не сходила с экранов телевизоров, а я сидел у себя на диване в Новосибирске и увидел объявление «Кастинг в "Иванушки"» и номер телефона. Я срочно набрал цифры, ответил парень, я сказал, что по объявлению и мне на кастинг... Пара секунд молчания и строгий вердикт в трубке: «Вы нам не подходите». Я был ошеломлен: «Как? Но вы меня даже не видели!». Оказалось, он всё понял по моему баритону — им нужен был тенор, — вспомнил Митя Фомин на своей страничке в Instagram.

Но удачная музыкальная карьера Мити начинается в 1998 году — тогда он стал частью коллектива Hi-Fi вместе с Оксаной Олешко и Тимофеем Пронькиным. В группу Митя попал, можно сказать, по знакомству: продюсер и композитор Hi-Fi — Эрик Чантурия и Павел Есенин — тоже сибиряки. С Hi-Fi у Фомина был контракт на 10 лет совместной работы. Была в этой удачной истории и обратная сторона — гастрольный график никак не получалось совмещать с учебой, и певец на время оставил обучение во ВГИКе. Позже Митя всё-таки получит второе высшее образование и даже третье — сибиряк не только артист, но и дипломированный психолог.

За те 10 лет, что Фомин был в коллективе фронтменом, группа выпустила четыре альбома и исколесила всю страну, собирая аншлаги. Девчонки слушали Hi-Fi на кассетах и мечтали приблизиться к полюбившимся исполнителям. Тогда Митю Фомина из Новосибирска узнала и полюбила вся страна. Может быть, и вы подпевали хитам «А мы любили», «Седьмой лепесток», «Глупые люди», «Черный ворон» и «Мы не ангелы».

О первом составе группы Hi-Fi до сих пор много домыслов в интернете — после распада группы в Сети появилась информация, что к исполнению песен участники коллектива не имеют никакого отношения

О первом составе группы Hi-Fi до сих пор много домыслов в интернете — после распада группы в Сети появилась информация, что к исполнению песен участники коллектива не имеют никакого отношения

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В 2008 году сибиряк принимает решение уйти из коллектива и начать сольную карьеру. Она также сложилась успешно, его творчество многим знакомо по хитам «Всё будет хорошо», «Чужие сны» и «Так будет» и участию в многочисленных телевизионных проектах.

Недавно Митя Фомин приезжал в Новосибирск — на третью «Народную премию НГС». Артист вручал награду в номинации «Банный комплекс и SPA-центр года».

— Я сидел в зале и думал: какие же настоящие люди живут в Сибири! Я вот в 23 года уехал отсюда и понимаю, что, наверное, зря. Придется возвращаться! Ребята, вы совершенно фантастические! — сказал певец, когда вышел на сцену.

Мероприятие походило в НОВАТе

Мероприятие походило в НОВАТе

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