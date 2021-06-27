Доктор Фомин: как педиатр из Новосибирска стал поп-звездой и мечтой всех девчонок 2000-х (тот самый «светленький из Hi-Fi»)

Сегодня мы расскажем о парне из Новосибирска, которого в начале
Детство
Дмитрий Фомин — один из самых известных уроженцев Новосибирска. Он родился здесь
— У меня было прекрасное детство. Я вырос в Новосибирске, учился в музыкальной школе, занимался спортом, плавал в бассейне и разводил всё, что только можно было разводить: у меня были собака, морские свинки, ежи, попугаи, аквариумные рыбки, — вспоминал певец в программе «Мой герой» на канале «
На фото выше сибиряк с мамой. В интервью другому изданию певец ностальгировал о местах, которые были ему дороги в Новосибирске.
— Любимые места в городе те, с которыми связаны особые воспоминания. Это улицы Богдана Хмельницкого и Народная, на которой мы жили. В этом районе бассейн «Нептун», кондитерская «Аленка» и блинная «Снежинка»,
Вспоминая школьные годы, Митя писал в своем Instagram:
— В школе со всеми конфликтовал — от одноклассников до учителей, и вообще считался злостным нарушителем дисциплины, а двойки в дневнике красовались только за поведение.
При этом сказать, что будущий артист учился плохо, нельзя.
— В детстве я приезжал на троллейбусе в Новосибирский городской аэропорт, откуда выполнялись рейсы сибирских маршрутов, и мог долго смотреть, как взлетают и садятся самолеты, — рассказывал певец. Страсть к самолетам у артиста не прошла до сих пор.
На фото Митя Фомин с родителями. В своем Instagram певец часто пишет об отце, который скончался в
— Когда отец ушел в феврале
Митя всегда хотел стать артистом, его мечта, в отличие от многих детских фантазий, не растворилась во взрослой жизни, а только крепла. Также сибиряк хотел стать ветеринаром, в те годы для этого тоже нужно было поступать в медицинский институт. В итоге Митя отучился на педиатра, но по профессии так и не работал.
Карьера артиста и Hi-Fi
За неделю до сдачи государственных экзаменов в Новосибирске Митя неожиданно для всех уезжает в Москву — чтобы осуществить свою мечту и поступить в театральный институт. Сибиряк прошел отборочные этапы в самые востребованные театральные вузы столицы и вернулся в Новосибирск, но, получив диплом врача-педиатра, сразу уехал обратно и поступил во ВГИК на актерский факультет. Об этом случае в интервью Первому каналу упомянул прежний ректор Алексей Баталов:
— У нас такой фантастический институт, что люди даже бросают медицинский и приезжают к нам поступать, — сказал он.
Надо сказать, что родители Мити благосклонно относились к увлечениям сына и давали ему самому принимать судьбоносные решения. Одно из них — поездка в США на год в студенческие годы, для этого Фомину потребовалось взять академический отпуск. Там он точно понял, чем хочет заниматься, и начал сам писать музыку.
Когда артист еще жил в Новосибирске и учился на врача, он уже упорно шел к своей цели и пытался пробоваться в популярные коллективы тех лет.
— Однажды я чуть не стал солистом «Иванушек». Помню, как группа уже гремела и не сходила с экранов телевизоров, а я сидел у себя на диване в Новосибирске и увидел объявление «Кастинг в "Иванушки"» и номер телефона. Я срочно набрал цифры, ответил парень, я сказал, что по объявлению и мне на кастинг... Пара секунд молчания и строгий вердикт в трубке: «Вы нам не подходите». Я был ошеломлен: «Как? Но вы меня даже не видели!». Оказалось, он всё понял по моему баритону — им нужен был тенор, — вспомнил Митя Фомин на своей страничке в Instagram.
Но удачная музыкальная карьера Мити начинается в
За те 10 лет, что Фомин был в коллективе фронтменом, группа выпустила четыре альбома и исколесила всю страну, собирая аншлаги. Девчонки слушали Hi-Fi на кассетах и мечтали приблизиться к полюбившимся исполнителям. Тогда Митю Фомина из Новосибирска узнала и полюбила вся страна. Может быть, и вы подпевали хитам «А мы любили», «Седьмой лепесток», «Глупые люди», «Черный ворон» и «Мы не ангелы».
В 2008 году сибиряк принимает решение уйти из коллектива и начать сольную карьеру. Она также сложилась успешно, его творчество многим знакомо по хитам «Всё будет хорошо», «Чужие сны» и «Так будет» и участию в многочисленных телевизионных проектах.
Недавно Митя Фомин приезжал в Новосибирск — на третью «Народную премию НГС». Артист вручал награду в номинации «Банный комплекс и SPA-центр года».
— Я сидел в зале и думал: какие же настоящие люди живут в Сибири! Я вот в
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