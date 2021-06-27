Доктор Фомин: как педиатр из Новосибирска стал поп-звездой и мечтой всех девчонок 2000-х (тот самый «светленький из Hi-Fi»)

Детство

Дмитрий Фомин — один из самых известных уроженцев Новосибирска. Он родился здесь 17 января 1984 года в семье доцента электротехнического института связи Анатолия Фомина и патентоведа Тамары Фоминой. Также у певца есть старшая сестра Светлана. В интервью Митя всегда очень тепло отзывался о родителях и о времени, проведенном в Новосибирске.