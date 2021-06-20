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Констанция с Ватутина: как жила и кого любила красавица из фильма «Три мушкетера» в Новосибирске — смотрим фото

Ирина Алфёрова ходила в школу в Ленинском районе, а после училась в театральной студии Академгородка

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После роли Констации сибирячка официально стала первой красавицей Советского Союза

После роли Констации сибирячка официально стала первой красавицей Советского Союза

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Ирина Алфёрова многим запомнилась ролью красавицы Констанции в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». В те годы каждый второй мужчина мечтал оказаться на месте Михаила Боярского, а может, и сразу Александра Абдулова — несколько лет Ирина провела с актером в браке. Ирина родилась в Новосибирске, жила на улице Ватутина и окончила среднюю школу № 170 — рассказываем, какими были годы жизни народной артистки страны в холодной Сибири.

Жизнь в Новосибирске

Советская актриса театра и кино Ирина Алфёрова родилась и выросла в Новосибирске. День рождения Ирины — 13 марта 1951 года, в этом году актрисе исполнилось уже 70 лет. Известно, что ее родители прошли Великую Отечественную войну, а после получили образование и работали юристами. По их стопам пошла старшая сестра Ирины — Татьяна, которая стала адвокатом, а Ирина исполнила мечту матери и стала кинозвездой.

Ирина Алфёрова в молодости

Ирина Алфёрова в молодости

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В фильмах-биографиях о жизни актрисы говорится, что в детстве Ирина проявляла талант к творчеству и участвовала в детских постановках во дворе, играя главные роли. В старших классах девочка поступила в театральную студию при Доме ученых Академгородка Новосибирска, где познакомилась с азами актерского и театрального мастерства.

Ирина Алфёрова на конкурсе красоты в <nobr class="_">1968 году</nobr>

Ирина Алфёрова на конкурсе красоты в 1968 году

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В 1968 году Ирина участвовала в конкурсе красоты «Под интегралом» — за победу боролись тридцать участниц. Ирина не заняла первое место, но ее назвали «Мисс Пресса» — признание журналистов досталось именно ей.

Алфёрова хотела поступать в театральный институт родного города, но главный режиссер театральной студии посоветовал девушке получить серьезное актерское образование, и после окончания школы Ирина в сопровождении мамы отправилась в Москву и подала документы в ГИТИС. Сдав экзамены на отлично, Алфёрова была зачислена на курс Дудина В. Ф., который окончила в 1972 году.

Дом, в котором жила Ирина Алфёрова в Новосибирске

Дом, в котором жила Ирина Алфёрова в Новосибирске

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Алфёрова училась в средней школе № 29 на улице Октябрьской, а потом перешла в школу № 170 на улице Новогодней в Ленинском районе — семья переехала в пятиэтажку на улице Ватутина, 41. По слухам, Ирина была одной из самых красивых девочек в школе, поклонники часто встречали ее у подъезда с цветами. В интернете можно найти фото аттестата актрисы — отличницей она не была, но зато была твердой хорошисткой, не считая одной тройки по биологии. Однажды Ирина приезжала в родную школу на вечер встреч уже после того, как сыграла роль Констанции, но после этого визита навещать школу и учителей перестала.

В Новосибирске Ирина Алфёрова училась в двух школах — <nobr class="_">№ 29</nobr> (слева) и <nobr class="_">№ 170</nobr> (справа)

В Новосибирске Ирина Алфёрова училась в двух школах — № 29 (слева) и № 170 (справа)

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Актерская карьера

Первой большой ролью в кино у Алфёровой стала Даша из телепроекта «Хождение по мукам». Известно, что во время съемок сериала режиссер запретил Ирине играть в театре — та согласилась. Благодаря роли Даши Ирину стали узнавать зрители. После Алфёрова играла в театре и отказывалась от больших ролей в кино, а в 1979 году она вновь появилась на большом экране в роли Констанции в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера». Известный факт — режиссер запретил Ирине самой озвучивать возлюбленную Д'Артаньяна, сказав, что у Алфёровой слишком грубый голос, поэтому в кино Констанция говорит голосом Анастасии Вертинской. После этой роли Ирина официально стала первой красавицей Советского Союза.

Следом было несколько проектов подряд, но пик популярности Ирины Алфёровой пришелся на 80-е годы — фильмы «С любимыми не расставайтесь», «Предчувствие любви», «ТАСС уполномочен заявить» и другие. Во многих кинолентах она снималась со своим мужем Александром Абдуловым. Всем героиням Алфёровой была присуща женственность, искренность. Популярность актрисы росла, но критики относились к ней холодно.

В 90-х единственной большой ролью Алфёровой стала Алёна в мини-сериале «Ермак». По большей части Ирина принимала участие в театральных постановках.

Актриса до сих пор снимается в кино — мы видели ее во второй части фильма «Ёлки» в роли Юлии Снегиревой, в сериале «Сонька — золотая ручка» (портниха пани Елена), в фильме «Распутин» (княгиня Зинаида Юсупова) и во многих других проектах.

Личная жизнь

У советской красавицы Ирины Алфёровой было три мужа. С первым она познакомилась еще будучи студенткой: Ирину пригласили в болгарское посольство на вечер культуры, где она встретила сына посла — Бойко Гюрова. Говорят, что его родители видели в Ирине охотницу за богатым женихом и не приветствовали их союз, но пара всё равно поженилась, вскоре у них родилась дочь Ксения. Однако отношение родителей и профессия Алфёровой сыграли не в ее пользу — брак Ирины и Бойко распался.

Известно, что квартиру в Москве супругам помог получить актер Евгений Леонов

Известно, что квартиру в Москве супругам помог получить актер Евгений Леонов

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Своего второго супруга — Александра Абдулова — актриса встретила в студии «Ленком». Пара состояла в браке с 1976 по 1993 год — со стороны они казались идеальной семьей, советская публика их обожала, но в одном из интервью Ирина призналась, что на самом деле всё было иначе: актрисе не хватало внимания супруга, в отношениях с Абдуловым она часто плакала — актер не скрывал от жены романы с другими женщинами.

После расставания с мужем Ирина снялась в клипе певца Александра Серова на песню «Еще раз о любви» (другое название «Ты меня любишь»), образ получился довольно откровенным — Алфёровой и Серову тут же приписали роман. В интернете есть слух о том, что якобы съемка в клипе стала местью бывшему супругу.

В 1995 году на съемках фильма «Звезда шерифа» Ирина Алфёрова познакомилась с актером Сергеем Мартыновым, спустя время они поженились — пара до сих пор вместе. Неоднократно в интервью актриса говорила, что Сергей буквально спас ее — после разрыва отношений с Александром Абдуловым актриса долгое время находилась в состоянии депрессии. Известно, что Ирина взяла на воспитание двух детей Сергея после того, как его бывшая жена скончалась, и сына своей умершей сестры.

В 2007 году у Ирины родилась внучка Евдокия.

Ирина Алфёрова сейчас

На сегодняшний день Ирина Алфёрова одна и ведущих актрис театра «Школа современной пьесы» и антрепризных постановок. Она задействована в пьесах «Пришел мужчина к женщине», «Всё будет хорошо, как вы хотели» и «Чайка».

В марте в театре состоялся модный показ — по подиуму прошлась и Ирина Алфёрова: актриса решила попробовать себя в новой роли и сама предложила дизайнеру взять ее в качестве модели.

К юбилею актрисы сняли выпуск шоу «Привет, Андрей» с Андреем Малаховым, которому Ирина Алфёрова впервые за долгое время дала большое интервью.

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