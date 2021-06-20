Констанция с Ватутина: как жила и кого любила красавица из фильма «Три мушкетера» в Новосибирске — смотрим фото

Ирина Алфёрова многим запомнилась ролью красавицы Констанции в фильме « Д'Артаньян и три мушкетера». В те годы каждый второй мужчина мечтал оказаться на месте Михаила Боярского, а может, и сразу Александра Абдулова — несколько лет Ирина провела с актером в браке. Ирина родилась в Новосибирске, жила на улице Ватутина и окончила среднюю школу № 170 — рассказываем, какими были годы жизни народной артистки страны в холодной Сибири.

Жизнь в Новосибирске