Констанция с Ватутина: как жила и кого любила красавица из фильма «Три мушкетера» в Новосибирске — смотрим фото

Ирина Алфёрова многим запомнилась ролью красавицы Констанции в фильме «
Жизнь в Новосибирске
Советская актриса театра и кино Ирина Алфёрова родилась и выросла в Новосибирске. День рождения Ирины —
В фильмах-биографиях о жизни актрисы говорится, что в детстве Ирина проявляла талант к творчеству и участвовала в детских постановках во дворе, играя главные роли. В старших классах девочка поступила в театральную студию при Доме ученых Академгородка Новосибирска, где познакомилась с азами актерского и театрального мастерства.
В 1968 году Ирина участвовала в конкурсе красоты «Под интегралом» — за победу боролись тридцать участниц. Ирина не заняла первое место, но ее назвали «Мисс Пресса» — признание журналистов досталось именно ей.
Алфёрова хотела поступать в театральный институт родного города, но главный режиссер театральной студии посоветовал девушке получить серьезное актерское образование, и после окончания школы Ирина в сопровождении мамы отправилась в Москву и подала документы в ГИТИС. Сдав экзамены на отлично, Алфёрова была зачислена на курс
Алфёрова училась в средней
Актерская карьера
Первой большой ролью в кино у Алфёровой стала Даша из телепроекта «Хождение по мукам». Известно, что во время съемок сериала режиссер запретил Ирине играть в театре — та согласилась. Благодаря роли Даши Ирину стали узнавать зрители. После Алфёрова играла в театре и отказывалась от больших ролей в кино, а в
Следом было несколько проектов подряд, но пик популярности Ирины Алфёровой пришелся на
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Актриса до сих пор снимается в кино — мы видели ее во второй части фильма «Ёлки» в роли Юлии Снегиревой, в сериале «Сонька — золотая ручка» (портниха пани Елена), в фильме «Распутин» (княгиня Зинаида Юсупова) и во многих других проектах.
Личная жизнь
У советской красавицы Ирины Алфёровой было три мужа. С первым она познакомилась еще будучи студенткой: Ирину пригласили в болгарское посольство на вечер культуры, где она встретила сына посла — Бойко Гюрова. Говорят, что его родители видели в Ирине охотницу за богатым женихом и не приветствовали их союз, но пара всё равно поженилась, вскоре у них родилась дочь Ксения. Однако отношение родителей и профессия Алфёровой сыграли не в ее пользу — брак Ирины и Бойко распался.
Своего второго супруга — Александра Абдулова — актриса встретила в студии «Ленком». Пара состояла в браке с 1976 по
После расставания с мужем Ирина снялась в клипе певца Александра Серова на песню «Еще раз о любви» (другое название «Ты меня любишь»), образ получился довольно откровенным — Алфёровой и Серову тут же приписали роман. В интернете есть слух о том, что якобы съемка в клипе стала местью бывшему супругу.
В 1995 году на съемках фильма «Звезда шерифа» Ирина Алфёрова познакомилась с актером Сергеем Мартыновым, спустя время они поженились — пара до сих пор вместе. Неоднократно в интервью актриса говорила, что Сергей буквально спас ее — после разрыва отношений с Александром Абдуловым актриса долгое время находилась в состоянии депрессии. Известно, что Ирина взяла на воспитание двух детей Сергея после того, как его бывшая жена скончалась, и сына своей умершей сестры.
В 2007 году у Ирины родилась внучка Евдокия.
Ирина Алфёрова сейчас
На сегодняшний день Ирина Алфёрова одна и ведущих актрис театра «Школа современной пьесы» и антрепризных постановок. Она задействована в пьесах «Пришел мужчина к женщине», «Всё будет хорошо, как вы хотели» и «Чайка».
В марте в театре состоялся модный показ — по подиуму прошлась и Ирина Алфёрова: актриса решила попробовать себя в новой роли и сама предложила дизайнеру взять ее в качестве модели.
К юбилею актрисы сняли выпуск шоу «Привет, Андрей» с Андреем Малаховым, которому Ирина Алфёрова впервые за долгое время дала большое интервью.
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