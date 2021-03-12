Слава Мэрлоу рассказал Урганту об отчислении и выступил с песней на Первом канале

Слава Мэрлоу выступил на «Вечернем Урганте»
Музыкант из Новосибирска Слава Мэрлоу выступил на программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Эфир вышел вечером
Молодой человек пришел в костюме с черными крыльями, обсудил с ведущим шоу Иваном Ургантом свое отчисление из вуза, отношение родителей к его работе и творческий кризис.
— Меня отчислили. Простите, Иван. Я был год в академе и поехал в Питер на репетицию. Мне позвонили, сказали: «Здравствуйте. Ну что, вы по собственному или вас отчислять?» Третьего варианта не было. Учился на продюсера кино и телевидения. Это очень тяжелая работа, много стресса. Знаю женщину, которая заложила свою квартиру, чтобы доснять кино, — рассказал молодой человек.
На вопрос Урганта о том, как отреагировали на отчисление мама и бабушка музыканта, музыкант ответил, что смог их как-то успокоить.
Затем Слава Мэрлоу с Ургантом обсудили его съемки в передаче «Давай поженимся».
— Просто эта передача играла фоном, когда мы кушали с семьей, на протяжении всей моей жизни. И я подумал, что достаточно абсурдно будет туда прийти и посмотреть. Блин, Лариса Гузеева! Своими глазами! — объяснил музыкант свое решение пойти на шоу.
Также музыкант признался, что не пьет алкоголь, а песни пишет про лирических героев, которых придумывает сам.
На съемках также присутствовала блогер Карина KARRRAMBABY, которой приписывают роман с музыкантом, — она держала в руках плакат с надписью «Обрыган». Девушка также снялась в клипе Славы, который вышел недавно.
В конце выпуска Слава Мэрлоу спел песню «Ты горишь как огонь» в инструментальной версии.
Ранее Слава Мэрлоу в выпуске «ВДудя» рассказал, как Моргенштерн помог ему перебраться из Новосибирска в Москву.