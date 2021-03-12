Слава Мэрлоу рассказал Урганту об отчислении и выступил с песней на Первом канале

Музыкант из Новосибирска Слава Мэрлоу выступил на программе «Вечерний Ургант» на Первом канале. Эфир вышел вечером 11 марта .

Молодой человек пришел в костюме с черными крыльями, обсудил с ведущим шоу Иваном Ургантом свое отчисление из вуза, отношение родителей к его работе и творческий кризис.

— Меня отчислили. Простите, Иван. Я был год в академе и поехал в Питер на репетицию. Мне позвонили, сказали: «Здравствуйте. Ну что, вы по собственному или вас отчислять?» Третьего варианта не было. Учился на продюсера кино и телевидения. Это очень тяжелая работа, много стресса. Знаю женщину, которая заложила свою квартиру, чтобы доснять кино, — рассказал молодой человек.