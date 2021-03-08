«Ты горишь как огонь»: Слава Мэрлоу выпустил клип про отношения с воспламеняющейся девушкой

В понедельник, 8 марта, музыкант из Новосибирска Слава Мэрлоу опубликовал на своем ютуб-канале клип на песню «Ты горишь как огонь».

По сюжету главный герой встречается с девушкой, которая периодически воспламеняется и не может контролировать свою силу. Чтобы быть с ней дальше, он пытается разобраться с ее способностями и закрывает в стеклянном кубе. За три часа ролик набрал почти полмиллиона просмотров.