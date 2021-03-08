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«Ты горишь как огонь»: Слава Мэрлоу выпустил клип про отношения с воспламеняющейся девушкой

За три часа видео набрало почти полмиллиона просмотров

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Героиня клипа поджигает дом

Героиня клипа поджигает дом

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Певец из Новосибирска Слава Мэрлоу выпустил новый клип

В понедельник, 8 марта, музыкант из Новосибирска Слава Мэрлоу опубликовал на своем ютуб-канале клип на песню «Ты горишь как огонь».

По сюжету главный герой встречается с девушкой, которая периодически воспламеняется и не может контролировать свою силу. Чтобы быть с ней дальше, он пытается разобраться с ее способностями и закрывает в стеклянном кубе. За три часа ролик набрал почти полмиллиона просмотров.

В конце прошлого года Слава Мэрлоу пришел на «Давай поженимся!» с Моргенштерном и нашел себе невесту.

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клипыСлава Мэрлоу«Ютуб»
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