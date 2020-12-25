Слава Мэрлоу пришел на «Давай поженимся!» с Моргенштерном и нашел себе невесту

В шоу «Давай поженимся!» принял участие музыкант из Новосибирска
В четверг, 24 декабря, на Первом канале вышел очередной выпуск передачи «Давай поженимся!», в котором принял участие музыкант из Новосибирска Слава Мэрлоу. В качестве друга он привел на шоу известного музыканта Моргенштерна.
— Знакомство с рэпером Моргенштерном превратило его из бедного студента в хит-машину. В своем юном возрасте он уже битмейкер, певец, продюсер и, как следствие, миллионер. Признается, что, несмотря на бешеную популярность, не произнес ни одного нецензурного слова, не пристрастился к алкоголю и не растерял природной скромности. Утратил только надежду обрести настоящую любовь. Слава избегает девушек с пониженной социальной ответственностью, безудержных блогерш и матерщинниц. Отдаст свое предпочтение миниатюрной шатенке, которая разделит его интерес к японской культуре и блинчикам с вишней, — так представили жениха ведущие.
В передаче также принял участие телеведущий Александр Васильев, которые, как утверждали, так похож на Моргенштерна, что может быть его отцом. Он тоже участвовал в обсуждении девушек.
Первая невеста, 30-летняя Надежда, в прошлом пранкерша, сейчас блогерша, которая мечтает стать тиктокершей, испекла блины и угостила ими всех присутствующих. Также девушка спела «Песню снежинки». Славе она понравилась, но его друг сказал, что она пришла на передачу только за подписчиками.
Вторая невеста, 25-летняя Марина из Японии, рассказала печальную историю своей любви, а также станцевала балетную партию из «Щелкунчика», чем покорила и Славу, и Моргенштерна, и ведущих.
Третья невеста, 23-летняя Александра, студентка факультета журналистики, подарила Славе кавер на песню «Кадиллак», который исполнила ее знакомая. Однако Моргенштерн решил, что ей нужны только деньги.
В итоге Слава Мэрлоу выбрал вторую невесту — Марину из Японии, которая согласилась выйти с ним.
Ранее Слава Мэрлоу в выпуске «ВДудя» рассказал, как Моргенштерн помог ему перебраться из Новосибирска в Москву.