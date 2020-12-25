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Слава Мэрлоу пришел на «Давай поженимся!» с Моргенштерном и нашел себе невесту

В шоу также принял участие Александр Васильев

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Слава выбрал невесту из Японии

Слава выбрал невесту из Японии

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В шоу «Давай поженимся!» принял участие музыкант из Новосибирска

В четверг, 24 декабря, на Первом канале вышел очередной выпуск передачи «Давай поженимся!», в котором принял участие музыкант из Новосибирска Слава Мэрлоу. В качестве друга он привел на шоу известного музыканта Моргенштерна.

— Знакомство с рэпером Моргенштерном превратило его из бедного студента в хит-машину. В своем юном возрасте он уже битмейкер, певец, продюсер и, как следствие, миллионер. Признается, что, несмотря на бешеную популярность, не произнес ни одного нецензурного слова, не пристрастился к алкоголю и не растерял природной скромности. Утратил только надежду обрести настоящую любовь. Слава избегает девушек с пониженной социальной ответственностью, безудержных блогерш и матерщинниц. Отдаст свое предпочтение миниатюрной шатенке, которая разделит его интерес к японской культуре и блинчикам с вишней, — так представили жениха ведущие.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

В передаче также принял участие телеведущий Александр Васильев, которые, как утверждали, так похож на Моргенштерна, что может быть его отцом. Он тоже участвовал в обсуждении девушек.

Первая невеста, 30-летняя Надежда, в прошлом пранкерша, сейчас блогерша, которая мечтает стать тиктокершей, испекла блины и угостила ими всех присутствующих. Также девушка спела «Песню снежинки». Славе она понравилась, но его друг сказал, что она пришла на передачу только за подписчиками.

Первая невеста исполнила песню про снежинку

Первая невеста исполнила песню про снежинку

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Вторая невеста, 25-летняя Марина из Японии, рассказала печальную историю своей любви, а также станцевала балетную партию из «Щелкунчика», чем покорила и Славу, и Моргенштерна, и ведущих.

Вторая невеста покорила присутствующих своим танцем

Вторая невеста покорила присутствующих своим танцем

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Третья невеста, 23-летняя Александра, студентка факультета журналистики, подарила Славе кавер на песню «Кадиллак», который исполнила ее знакомая. Однако Моргенштерн решил, что ей нужны только деньги.

Третья невеста подарила жениху песню, но исполнила ее другая девушка

Третья невеста подарила жениху песню, но исполнила ее другая девушка

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В итоге Слава Мэрлоу выбрал вторую невесту — Марину из Японии, которая согласилась выйти с ним.

Слава выбрал Марину из Японии

Слава выбрал Марину из Японии

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Ранее Слава Мэрлоу в выпуске «ВДудя» рассказал, как Моргенштерн помог ему перебраться из Новосибирска в Москву.

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«Давай поженимся»МоргенштернСлава Мэрлоу
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