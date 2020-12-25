Слава Мэрлоу пришел на «Давай поженимся!» с Моргенштерном и нашел себе невесту

В четверг, 24 декабря, на Первом канале вышел очередной выпуск передачи «Давай поженимся!», в котором принял участие музыкант из Новосибирска Слава Мэрлоу. В качестве друга он привел на шоу известного музыканта Моргенштерна.

— Знакомство с рэпером Моргенштерном превратило его из бедного студента в хит-машину. В своем юном возрасте он уже битмейкер, певец, продюсер и, как следствие, миллионер. Признается, что, несмотря на бешеную популярность, не произнес ни одного нецензурного слова, не пристрастился к алкоголю и не растерял природной скромности. Утратил только надежду обрести настоящую любовь. Слава избегает девушек с пониженной социальной ответственностью, безудержных блогерш и матерщинниц. Отдаст свое предпочтение миниатюрной шатенке, которая разделит его интерес к японской культуре и блинчикам с вишней, — так представили жениха ведущие.