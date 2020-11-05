Слава Мэрлоу рассказал Дудю, как с помощью Моргенштерна перебрался из Новосибирска в Москву

В новом эпизоде шоу «вДудь» музыкальный продюсер и рэп-исполнитель Слава Мэрлоу (настоящее имя Артём Готлиб) рассказал, как с помощью Моргенштерна перебрался из Новосибирска в Москву. Свежий выпуск YouTube-шоу был посвящен Моргенштерну, Слава Мэрлоу появился лишь на несколько минут — Юрий Дудь поговорил с ним о его взаимоотношениях с Алишером Моргенштерном.
Алишер Моргенштерн — 22-летний музыкант из Уфы. Входит в топ-40 самых успешных звезд России до 40 лет по версии журнала Forbes, занимает 21-ю строчку в этом рейтинге с общим годовым доходом 1,5 миллиона евро. Слава Мэрлоу — 21-летний музыкант из Новосибирска. Начал набирать популярность осенью 2019 года, когда выпустил видеоклип, в котором предложил Моргенштерну записать совместный трек. Алишер ему ответил, и с тех пор они стали работать вместе.
Моргенштерн рассказал в интервью Дудю, что мама Славы Мэрлоу не хотела отпускать сына в Москву:
— Перед тем, как улетать в Москву, мы познакомились с его мамой, потому что она переживала, не хотела отпускать. Ну посмотри на меня. Прикинь: растишь сына, холишь, лелеешь, а потом он говорит: «Я с Моргенштерном в Москву». Я бы не пустил. Нам пришлось увидеться. Мы пили чай и вино. Мы долго дискутировали на предмет самых разных тем. В итоге, как мне показалось, ничего не поменялось в ее представлении обо мне. Как она считала, что я <...> (не заслуживающий доверия человек. — Прим. ред.), так и осталось. Но Слава зато в Москву со мной уехал.
— Мама в шоке была. Ну посмотри на этого человека (смеясь, показывает на Моргенштерна. — Прим. ред.). Для меня Алишер не удивление, я давно его смотрю. Но для мамы это было своеобразное открытие. Алишер предложил: «Переезжай в Москву, давай там работать». Мама такая: «Нет! Ты никуда не поедешь. С этим?!» Мы как раз приехали в Новосибирск, чтобы отыграть концерт. И я их познакомил, — рассказал Слава Мэрлоу.
О своей маме Слава рассказал, что она творческий человек: психотерапевт по профессии, а также музыкант и художник.
— Она как психотерапевт, ищет в нем (Моргенштерне. — Прим. ред.) проблемы.
Фрагмент, в котором Слава Мэрлоу рассказывает о знакомстве матери с Моргенштерном, смотрите с 25:36 до 27:28
Автор: YouTube-канал Юрия Дудя
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