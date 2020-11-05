Слава Мэрлоу рассказал Дудю, как с помощью Моргенштерна перебрался из Новосибирска в Москву

В новом эпизоде шоу «вДудь» музыкальный продюсер и рэп-исполнитель Слава Мэрлоу (настоящее имя Артём Готлиб) рассказал, как с помощью Моргенштерна перебрался из Новосибирска в Москву. Свежий выпуск YouTube-шоу был посвящен Моргенштерну, Слава Мэрлоу появился лишь на несколько минут — Юрий Дудь поговорил с ним о его взаимоотношениях с Алишером Моргенштерном.

Алишер Моргенштерн — 22-летний музыкант из Уфы. Входит в топ-40 самых успешных звезд России до 40 лет по версии журнала Forbes, занимает 21-ю строчку в этом рейтинге с общим годовым доходом 1,5 миллиона евро. Слава Мэрлоу — 21-летний музыкант из Новосибирска. Начал набирать популярность осенью 2019 года, когда выпустил видеоклип, в котором предложил Моргенштерну записать совместный трек. Алишер ему ответил, и с тех пор они стали работать вместе.