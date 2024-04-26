В Новосибирске завершились поиски двух пропавших девочек — они ушли из дома в неизвестном направлении

Последний раз их видели в Дзержинском районе Источник: Стас Соколов / NGS.RU











В Новосибирске сотрудники Росгвардии нашли двух девочек возрастом 12 и 15 лет, которые пропали 24 апреля. Как сообщили в ведомстве, школьницы вечером ушли из дома в неизвестном направлении.



— Ориентировка на разыскиваемых поступила из полиции в ночь на 25 апреля. Приметы пропавших были незамедлительно доведены до всех патрулей Росгвардии, работающих на территории Дзержинского района, — пояснили в Росгвардии.



Девочек обнаружили около 9 часов утра 25 апреля на улице Королева. Росгвардейцы передали школьниц полиции.

