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Происшествия В Новосибирске завершились поиски двух пропавших девочек — они ушли из дома в неизвестном направлении

В Новосибирске завершились поиски двух пропавших девочек — они ушли из дома в неизвестном направлении

Школьницы исчезли вечером 24 апреля

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Последний раз их видели в Дзержинском районе

В Новосибирске сотрудники Росгвардии нашли двух девочек возрастом 12 и 15 лет, которые пропали 24 апреля. Как сообщили в ведомстве, школьницы вечером ушли из дома в неизвестном направлении.

— Ориентировка на разыскиваемых поступила из полиции в ночь на 25 апреля. Приметы пропавших были незамедлительно доведены до всех патрулей Росгвардии, работающих на территории Дзержинского района, — пояснили в Росгвардии.

Девочек обнаружили около 9 часов утра 25 апреля на улице Королева. Росгвардейцы передали школьниц полиции.

Ранее в Новосибирской области нашли пропавшего 13-летнего мальчика. Молодой человек пропал в селе Толмачево.

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