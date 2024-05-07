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Экономика Кризис-2024 эксперт Не чокаясь. Поминать усопших на Радоницу и героев на День Победы будем без спиртного? Почему в России дорожает алкоголь

Не чокаясь. Поминать усопших на Радоницу и героев на День Победы будем без спиртного? Почему в России дорожает алкоголь

Как на ценах скажется рост акцизов на вино, водку и коньяк

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14 комментариев
Пить скоро будем в основном российские напитки, но они дешевыми тоже не будут

Прямо перед Днем Победы и Радоницей, когда россияне поминают усопших кагором и пропускают фронтовые сто граммов, в стране выросли акцизы на алкоголь. И не просто выросли: с 1 мая они взвились вверх сигнальной ракетой, сразу в три раза. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, ставка акциза на крепленое (ликерное) вино наливом составляет теперь 141 рубль за литр абсолютного алкоголя, на игристые вина (включая российское шампанское) — 119 рублей за литр, на тихие вина — 108 рублей за литр.

Как всегда, государство повышает акцизы на вино, объясняя это благими пожеланиями. Во-первых, казну пополнять нужно. Повышение акцизов на вина является частью плана правительства по увеличению доходов бюджета. Власти рассчитывают собрать дополнительно около 170 миллиардов рублей в год.

Во-вторых, правительство обещает защитить отечественных виноделов от иностранных конкурентов.

Одно лишь радует: цены не взлетят так же, как и акцизы, поскольку у участников рынка было достаточно времени, чтобы подготовиться. Крупнейшие винзаводы страны еще в начале апреля предупредили покупателей: ждите повышения цен на продукцию в пределах от 7% до 35%.

Причем виноделы подчеркивают, что дело не только в акцизах. Растет стоимость комплектующих и материалов (особенно посадочного), а также логистические расходы. Наконец, дороже стали банковские кредиты. Тут виноделы не одиноки: точно такие же проблемы у любых отечественных производителей: от хлебопеков до автозаводчиков.

Бизнес вести всё дороже, дорожает любой товар. А крайним оказывается потребитель, который каждый день заходит в магазин, как на минное поле. Правда, вино, в отличие от хлеба, — не тот продукт, подорожание которого будут обсуждать на скамейках у подъездов. Да и на Пасху кагор останется по прежним ценам: весь май Россия будет допивать запасы алкоголя, произведенного еще при старой ставке акциза. А вот летом хватайтесь за карманы, прогнозируют эксперты в беседе с нашими коллегами из MSK1.RU.

Бутылка вина в России уже стоит в среднем почти 900 рублей

Сооснователь и CEO облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» Константин Калугин:

— Цена на алкоголь изменится, но — в большей или меньшей степени — зависит от сегмента. Рост акцизов в первую очередь скажется на недорогих винах и шампанском как зарубежного, так и отечественного производства. Производителям придется покрывать свои расходы за счет повышения цен.

Бутылка вина стоимостью до 600 рублей может подорожать примерно на 10–15%.

Особенно сильным будет рост цен в самом доступном сегменте — по 250–400 рублей за бутылку.

Резкого скачка цен ждать не стоит, скорее всего, оно будет происходить постепенно. В меньшей степени цена отразится на винах и шампанском среднего класса и, скорее всего, никак не отразится на дорогом сегменте.

Кстати, с начала года цены на вино в России снизились на 4%, оно сейчас стоит в среднем 896 рублей за бутылку. Что касается цен на шампанское, они снизились на 8%. Однако цены увеличились перед Новым годом из-за повышенного спроса, а затем скорректировались примерно на те же 8%. Средний ценник находится в районе 842 рублей.

Падения спроса на вино не будет, несмотря на ценники

Глава комитета Ассоциации экспортеров и импортеров, член Гильдии маркетологов Любарто Сартойо:

— При повышении акциза цены будут в рознице расти, по причине того, что производители не хотят терять привычную выручку. По моим оценкам, потребитель увидит подорожание в среднем от 10 до 40%, в зависимости от сегмента алкогольных напитков.

В ретейле, по моему мнению, не будут сдерживать цены на алкоголь. Цены и так на все категории растут, зачем же сдерживать подорожание ликвидного товара?!

Думаю, торговые сети будут пользоваться известным маркетинговым инструментом: сниженная цена, товар дня, скидка. Но в целом цены будут только выше. Спрос на вино всё равно устойчивый, потребитель будет переходить (он, собственно, уже и переходит) на отечественные вина, отказываясь от импортных.

В сегменте HORECA (это рестораны и кафе) владельцы также повысят отпускные цены, ведь снижать собственную доходность никто не будет! И тем более в праздники, в летний сезон отдыха и открытия веранд и летних кафе.

Импортеры будут так же везти вина, но платить, в связи с повышением акцизов, больше. Цены на импортный алкоголь уже выросли в связи с издержками импорта, в том числе повышением курса валют. На импортное вино цены вырастут, думаю, до 1000 рублей за бутылку. Однако те, кто мог себе позволить и раньше дорогие вина, так и будут покупать их. Именно этот сегмент потребителей, как известно, наименее страдает в эпоху перемен.

То есть падения спроса на дорогие вина, по моим оценкам, не предвидится. Да и на недорогие тоже: будут просто покупать вино отечественное и более доступное. Либо произойдет смещение спроса (хотя и не существенное) на потребление других алкогольных напитков.

Если меры (а они есть!) по государственной поддержке отечественного виноделия будут продолжаться, то мы увидим всё больше и больше качественных вин на полках. Потенциал в этом направлении у России просто колоссальный.

А вы заметили, что подорожал алкоголь?

Эх, да... Грустно
Да, но это незначительно
Нет, но присмотрюсь к ценам
Мне всё равно: я не пью

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Алкоголь Акцизы на алкоголь Акцизы
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