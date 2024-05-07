Сегодня Путин официально станет президентом и правительство уйдет в отставку. Что будет дальше

7 мая в Кремле состоится инаугурация — торжественная церемония вступления президента в должность. Хотя ЦИК еще в марте официально объявила Владимира Путина президентом России , процедура инаугурации с принесением присяги является обязательной по закону. Закон же предписывает правительству сложить полномочия перед вновь избранным президентом страны — это произойдет сегодня же. Разбираемся, что будет дальше.

Процедура сложения полномочий — это, по сути, плановая отставка правительства. После нее президент должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру нового премьер-министра. По закону, у него есть на это две недели, однако обычно имя кандидата становится известно раньше. Например, в 2018 году, когда Владимир Путин вступал в должность президента страны в предыдущий раз, он представил нового председателя правительства в тот же день. Когда в 2020 году правительство ушло в отставку, замену премьер-министру президент тоже предложил, не откладывая. Ожидается, что в этом году имя потенциального главы нового правительства тоже будет названо быстро — накануне председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил изданию «Интерфакс», что Госдума рассмотрит новую кандидатуру уже 8 мая.