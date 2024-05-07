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Политика Сегодня Путин официально станет президентом и правительство уйдет в отставку. Что будет дальше

Сегодня Путин официально станет президентом и правительство уйдет в отставку. Что будет дальше

И как будут формировать новый кабинет министров

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В 2018 году Владимир Путин назвал кандидатуру нового премьер-министра сразу после инаугурации

7 мая в Кремле состоится инаугурация — торжественная церемония вступления президента в должность. Хотя ЦИК еще в марте официально объявила Владимира Путина президентом России, процедура инаугурации с принесением присяги является обязательной по закону. Закон же предписывает правительству сложить полномочия перед вновь избранным президентом страны — это произойдет сегодня же. Разбираемся, что будет дальше.

Процедура сложения полномочий — это, по сути, плановая отставка правительства. После нее президент должен представить на рассмотрение Госдумы кандидатуру нового премьер-министра. По закону, у него есть на это две недели, однако обычно имя кандидата становится известно раньше. Например, в 2018 году, когда Владимир Путин вступал в должность президента страны в предыдущий раз, он представил нового председателя правительства в тот же день. Когда в 2020 году правительство ушло в отставку, замену премьер-министру президент тоже предложил, не откладывая. Ожидается, что в этом году имя потенциального главы нового правительства тоже будет названо быстро — накануне председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов сообщил изданию «Интерфакс», что Госдума рассмотрит новую кандидатуру уже 8 мая.

Как будет формироваться новое правительство в России

Госдума может утвердить кандидатуру, а может отклонить ее — на решение есть неделя. Если предложение президента отклонят, он должен будет представить нового кандидата. После трехкратного отклонения Госдумой представленных кандидатур президент может назначить председателя правительства самостоятельно и распустить Госдуму, назначив новые выборы. Если же Госдума нового премьер-министра утвердит, то дальше он приступит к формированию правительства.

В течение недели председатель правительства должен представить президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а Госдуме — кандидатуры на должность своих заместителей и федеральных министров. У Госдумы есть неделя, чтобы рассмотреть кандидатуры и принять решение. После всех согласований президент подписывает указы о назначениях и правительство приступает к работе в новом составе.

Депутаты могут не утвердить министров — в этом случае глава правительства представит новые кандидатуры. Если Госдума отклонит кандидатуры трижды, то решение примет президент.

Есть министры, которых в любом случае назначает президент, без председателя правительства и Госдумы, советуясь с Совфедом. Это, например, главы Минобороны, МВД и МИДа.

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Владимир Путин Инаугурация Президент России Правительство
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