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Город В Новосибирске задумали изменить территорию у легендарного первомайского Пятака — здесь расположен клуб «Первомаец»

В Новосибирске задумали изменить территорию у легендарного первомайского Пятака — здесь расположен клуб «Первомаец»

Территория ограничена улицами Баганская, Аксенова и Сызранская

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Улица Аксенова: справа спортклуб «Первомаец» и стадион, слева, за поворотом — здание бывшей гостиницы «Первомайская»

Мэрия Новосибирска опубликовала постановление о подготовке проекта межевания территории 12,7 гектаров в Первомайском районе в рамках проекта планировки.

На территории, которую ожидают изменения, в настоящее время располагаются гаражи с СТО, хозяйственный корпус, детский футбольный клуб «Лидер» со своим стадионом, клуб спортивных единоборств «Первомаец» (один из филиалов), детско-юношеский физкультурный центр «Первомаец», стадион «Молодость», а также два трехэтажных жилых дома, построенных в более 60 лет назад.

Что именно будет происходить с территорией, определят в течение ближайшего года.

— Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания, — говорится в постановлении.

Так на карте выглядит территория, которую затронет межевание. В народе ее называют «районом Пятака»

Конкретный проект межевания в рамках планировки территории и общественные слушания должны будут быть подготовлены в срок до 2025 года. Контролировать исполнение постановления мэра Новосибирска будет начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.

Самый примечательный объект на этой территории — клуб «Первомаец» (попадает в границы межевания), на крыльце которого в 1996 году застрелили вице-президента Российской федерации греко-римской борьбы Александра Нестеренко — его называют авторитетом Первомайской ОПГ. Стрелок, убивший его, находился в гостинице «Первомайской» на улице Аксенова, которая располагалась напротив клуба (не попадает в границы межевания). По делу об убийстве Нестеренко никто не был осужден.

Как сообщили корреспонденту НГС в справочной «Первомайца», в здании размещается детско-юношеский физкультурный центр — бюджетное учреждение, а клуб, расположение которого отмечено в 2ГИС, находится в здании на Аксенова, 21 «номинально».

— Учреждение муниципальное, земля муниципальная, ничего здесь не может быть. Единственное, что у нас планируется здесь — это строительство игрового зала. Но все это пока на бумаге. Наша территория всего занимает 5 гектаров. Пока я ничего не могу сказать, но я не думаю, что что-то с образовательным учреждением сделают, — добавила сотрудница справочной.

НГС также отправил запрос в мэрию, чтобы узнать судьбу «Первомайца» и стадиона, расположенного рядом.

Недавно стало известно, что от Гусинобродского шоссе решили пустить 6-полосную дорогу к улице Высоцкого. Пока власти ищут подрядчика, который подготовит проектную документацию, цена вопроса — 18 миллионов рублей.

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Перепланировка территории Первомайский район Новосибирска
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