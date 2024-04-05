От Гусинобродского шоссе решили пустить 6-полосную дорогу к улице Высоцкого

Информация об этом появилась на сайте госзакупок Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске ищут подрядчика, который подготовит проектную документацию для дороги на правом берегу города. За выполнение работ победителю конкурса готовы заплатить более 18 миллионов рублей.



Информация об этом появилась на сайте госзакупок накануне, 4 апреля. Заказчиком работ выступает МКУ Новосибирска «Управление дорожного строительства». Речь идет о магистрали от Гусинобродского шоссе до улицы Владимира Высоцкого.



Дорога станет первым этапом возведения магистрали от улицы Доватора к жилому массиву Плющихинский. Кроме проектной документации, подрядчику необходимо провести в том числе инженерные изыскания.



— Выполнение работ по проведению инженерных изысканий, разработке проекта планировки и проекта межевания линейного объекта, проектной документации по объекту: «Автомобильная дорога общего пользования по ул. Доватора к жилому массиву «Плющихинский» (1 этап от Гусинобродского шоссе до ул. В. Высоцкого), — сказано в документах.



Выполнить работы по контракту необходимо до 20 ноября 2025 года. В описании объекта закупки сказано, что протяженность участка составит 0,6 километра, но размеры будут уточняться при проектировании. На дороге планируется разместить 4–6 полос движения — их количество также определяется при проектировании.



— Проектируемую автомобильную дорогу увязать с существующей и перспективной улично-дорожной сетью района с устройством необходимых пересечений и примыканий: примыкание к перекрестку с Гусинобродским шоссе; пересечение с ул. Лазурная и ул. Владимира Высоцкого, — указано в описании объекта закупки.



Начальная цена работ по контракту составлет более 18 миллионов рублей. Подать заявку на участие в закупке можно до 19 апреля, определить подрядчика планируется 24 апреля.



В сентябре прошлого года в мэрии Новосибирска заявляли, что дорогу от Гусинобродского шоссе до улицы Татьяны Снежиной введут в эксплуатацию не ранее 2026 года. Проект реализуют в два этапа, всего на строительство планируется потратить 679 миллионов рублей.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска с просьбой уточнить, изменились ли сроки введения дороги в эксплуатацию.