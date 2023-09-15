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Проектные работы продолжаются: строительство дороги на Плющихинский жилмассив Новосибирска начнётся не раньше 2024 года

На новую магистраль уйдет более 600 млн рублей

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В час пик на выезде с Плющихинского жилмассива собираются километровые пробки

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Дорогу от Гусинобродского шоссе до улицы Татьяны Снежиной введут в эксплуатацию не ранее 2026 года. Работы по возведению начнутся к 2024-му. Об этом НГС сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Объект планируют построить по улице Доватора на участке от Гусинобродского шоссе до улицы Татьяны Снежиной. Реализация пройдёт в два этапа.

— I этап — от пересечения с Гусинобродским шоссе до пересечения с улицей Высоцкого, II — от пересечения с улицей Высоцкого до пересечения с Татьяны Снежиной, — объяснили в департаменте.

В июле 2024 года завершат проектные работы и передадут документацию на рассмотрение в государственную экспертную организацию для получения положительного заключения. Всего на строительство планируют потратить 679 млн рублей. Из городского бюджета предусмотрено 27,2 млн рублей, из областного — 651,8 млн рублей.

Отметим, что разговоры о дополнительной дороге для выезда с Плющихинского жилмассива идут уже несколько лет. В 2020 году на пресс-конференции мэр Анатолий Локоть заявил, что рассчитывает начать работы в 2022-м за 1,5 млрд рублей. Длина магистрали составит примерно 3,4 км.

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