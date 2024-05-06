Начали строить в прошлом веке: почему у новосибирской реки Орда десятки семей могут лишиться жилья — видео

Прокуратура объявила три десятка жителей Ордынского района захватчиками береговой полосы. К ним подали иски о прекращении права собственности, половина из которых уже удовлетворена. Но не люди сдвинули границы своих земель к заливу Орда, наоборот — это он ежегодно приближается к ним, размывая берега.
Новые правила определения зоны береговой полосы заработали в 2016 году, а дома и дачи некоторых «захватчиков» стоят на этой земле десятки лет. Как добросовестные приобретатели оказались вне закона — в этом видео или полной версии расследования НГС.
Ранее мы рассказали о том, как десяток дачников в Бердске может лишиться домов — по их земле должны пройти две улицы, которых в планах не было. Люди оказались в патовой ситуации.