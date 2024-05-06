НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+5°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

зап.

 746мм 72%
Подробнее
5 Пробки
USD 91,69
EUR 98,56
Реклама

СРОЧНО

Подросток надругался над 8-летней девочкой в НСО

Голосуем на Народной премии
Что съесть на Пасху
Во что наряжается Дава
Планы на выходные
Бросил Cadillac на перекрестке
Идти к врачу или нет
Автомобильный эйджизм
Онлайн-неделя моды
Заводы борются за рабочих
НГС в Telegram
Мой дом расследование Начали строить в прошлом веке: почему у новосибирской реки Орда десятки семей могут лишиться жилья — видео

Начали строить в прошлом веке: почему у новосибирской реки Орда десятки семей могут лишиться жилья — видео

Законы вступили в силу несколько лет назад

993
1 комментарий
Иски о прекращении права на землю получили 34 семьи, но при таком развитии событий счёт скоро пойдёт на сотни. Размыв берегов кажется необратимым: вода подходит к домам на 0,7 метра ежегодно

Прокуратура объявила три десятка жителей Ордынского района захватчиками береговой полосы. К ним подали иски о прекращении права собственности, половина из которых уже удовлетворена. Но не люди сдвинули границы своих земель к заливу Орда, наоборот — это он ежегодно приближается к ним, размывая берега.

Новые правила определения зоны береговой полосы заработали в 2016 году, а дома и дачи некоторых «захватчиков» стоят на этой земле десятки лет. Как добросовестные приобретатели оказались вне закона — в этом видео или полной версии расследования НГС.

Ранее мы рассказали о том, как десяток дачников в Бердске может лишиться домов — по их земле должны пройти две улицы, которых в планах не было. Люди оказались в патовой ситуации.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Береговая полоса Береговая линия Бездействие властей Река Обь
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY5
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Большие девочки» никогда не худеют, они иногда умирают. Бывший тренер — о том, как борьба с весом приводит к трагедии
Алиса Князева
Корреспондент
Мнение
«Да мы тебя из-под земли достанем»: настойчивые мошенники пытались развести журналиста на все деньги
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Рекомендуем
Знакомства

Vov,  40

Алексей,  37

Ирина,  60

Дмитрий,  38

Иван,  37

Tatjana,  51

Начать знакомиться
Объявления

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

теплицы

31 500 ₽

Добавить объявление