Встали на пути: десяток дачников могут лишиться домов — по их земле должны пройти две улицы, которых в планах не было

Не по Генплану

Бердск — небольшой город, окруженный с трех сторон водой, и свободной земли в нём нет: практически вся находится в частной собственности, процент муниципальной очень небольшой.



— Две основные части города, центр и южная, которая сейчас активно развивается, сейчас соединены одной улицей — Черемушки. Ее пропускной способности и двух полос с учетом новых микрорайонов становится недостаточно, — объяснила НГС начальник управления градостроительства администрации Бердска Татьяна Замулина. — Принятый в 2019 году Генплан развития города предполагает соединение центра и юга как раз продлением Горького и Лунной. В 2019 году по этим вопросам проходили публичные слушания, замечаний и предложений высказано не было.