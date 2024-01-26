Встали на пути: десяток дачников могут лишиться домов — по их земле должны пройти две улицы, которых в планах не было

Члены ДНТ «Солнечный» в Бердске развивают свое дачное сообщество с 2014 года, с того времени они пытались поставить на учет построенные ими дома. Уже после выхода на публичные слушания по этому вопросу люди узнали, что по их участкам, по Геплану развития Бердска, пройдут две дороги — продление улиц Лунной и Максима Горького. Из-за этого несколько собственников лишились возможности зарегистрировать недвижимость, и при строительстве дороги их ждёт лишь возмещение кадастровой стоимости участков без учета стоимости строений. Как так вышло, выяснил коррекспондент НГС Виктор Бобровников.
«У людей отнять можно, у Минобороны — попробуй!»
Дмитрий Ильиных женился в 2014 году, подаренные на свадьбу деньги они с супругой решили инвестировать в землю для строительства дачи. Как раз в это время на окраине Бердска продавали участки в зарождающемся ДНТ «Солнечный» — 2 га территории вдоль небольшой речки Раздельная. Ильины приобрели 10 соток за 400 тысяч рублей, в свидетельстве о праве собственности указано, что участок относится к землям населенных пунктов для организации крестьянского хозяйства. Сделка прошла официальную регистрацию, и новые владельцы приступили к строительству.
— В нашем ДНТ 96 участков, мы провели электричество к ним. У нас возникли сложности с регистрацией дачных домов, мы обратились в бердскую администрацию за разъяснениями. Выяснилось, что согласно Правилам землепользования, часть участков отнесли к зоне рекреации, — рассказал Дмитрий Ильиных. — Для того чтобы перевести каждый участок в отдельности в зону сельского хозяйства и зарегистрировать постройки, мы разработали проект с выделением природоохранных зон, участков под дороги. Он был принят администрацией и прошёл публичные слушания в феврале 2018 года. Но свой домик мы не можем зарегистрировать до сих пор: по Генплану по нашей земле решили проложить дорогу.
К упомянутым публичным слушаниям на участке семьи Ильиных уже была полностью готова коробка дома, но из-за неопределенности с регистрацией Дмитрий строительство приостановил. Сейчас об этом не жалеет: похоже, это решение сэкономило ему миллион–другой.
— Проект застройки нашего ДНТ прошёл все необходимые инстанции, в администрации города Советом депутатов был утвержден в ноябре 2019 года и зарегистрирован. Однако наши земли перевели не в зону ССХ (зона ведения садового хозяйства), а в рекреационную (зону парков, скверов и бульваров). Нам пришлось даже судиться из-за этого, решение суда позволило перевести все наши участки, кроме семи, в зону ССХ. По оставшимся выяснилось, что по Генплану развития Бердска там будет продление улиц Максима Горького (по четырем участкам) и улицы Лунной (по трём), — рассказала НГС председатель ДТН «Солнечный» Ольга Матвиенко.
По словам Матвиенко, если о планах продления улицы Горького во время начала застройки «Солнечного» поговаривали, то о продлении Лунной в публичном пространстве сообщений не было.
— Когда я знакомилась с этим вопросом, выяснила: продление улицы Максима Горького усложнилось тем, что для этого нужно будет частично залезть на земли Минобороны. Одобрение министерства получить не удалось, тогда чиновники и придумали продление улицы Лунной. Я впервые об этом услышала в 2021 году, к тому времени наш одобренный проект три года лежал в Бердской администрации. Но его так и не учли в Гепнлане развития Бердска, а продление улицы Лунной — учли, — добавила Матвиенко. — Как я поняла из кулуарных разговоров и объяснений, у людей участки отнять можно, а у Минобороны — попробуй!
Не по Генплану
Бердск — небольшой город, окруженный с трех сторон водой, и свободной земли в нём нет: практически вся находится в частной собственности, процент муниципальной очень небольшой.
— Две основные части города, центр и южная, которая сейчас активно развивается, сейчас соединены одной улицей — Черемушки. Ее пропускной способности и двух полос с учетом новых микрорайонов становится недостаточно, — объяснила НГС начальник управления градостроительства администрации Бердска Татьяна Замулина. — Принятый в 2019 году Генплан развития города предполагает соединение центра и юга как раз продлением Горького и Лунной. В 2019 году по этим вопросам проходили публичные слушания, замечаний и предложений высказано не было.
Изменить зону разрешенного использования семи участков ДНТ «Солнечный», территория которых подпадает под планируемое продление улиц, по ее словам, невозможно. В Правилах землепользования Бердска они с 2007 года относятся к зоне Р2 — парков, скверов и бульваров, и строить на них вообще нельзя.
— При принятии генерального плана мы это понимали, а также учитывали потребность города в продлении улиц Лунной и Максима Горького для связи двух частей нашего Бердска. Поэтому участки, о которых вы спрашиваете, в дальнейшем будут изыматься муниципалитетом в соответствии с положениями Земельного кодекса, — подытожила Замулина.
Депутат бердского Совета депутатов Константин Гук говорит, что неоднократно обсуждал проблемы СНТ «Солнечный» с главой города и руководством градостроительных и земельных управлений администрации, но каких-либо подвижек добиться не удалось.
— Нам не предоставили объективных доказательств того, что на момент приобретения земель, а это было в официальном порядке, на участках имелись какие-либо ограничения на строительство. Считаю, что собственникам необходимо собирать необходимые документы для обращения в суд, откладывать с этим не стоит, — сказал депутат.
«Об ограничениях известно не было»
Владимир Макрединин — еще один член «Солнечного», которому не повезло: его участок как раз попадает в зону предполагаемого продления улицы Лунной. Мужчина построил дом, потратив на материалы почти два миллиона рублей.
— В 2014 году ни о каких планах продления улицы Лунной не было известно. А если бы это было отражено в официальных документах, то каким тогда образом наша сделка прошла официальную регистрацию? В свидетельстве о собственности назначение моего участка — ведение крестьянского хозяйства, чем я и занимался. Первые упоминания о продлении улицы Лунной я услышал всего два года назад, к тому моменту дом был уже построен, — говорит мужчина.
По словам председателя СНТ «Солнечный», 96 земельных участков «Солнечного» продавали два частных лица: Алексей Нефедов и известный бердский предприниматель и в прошлом кадастровый инженер Николай Шамаль.
— На момент продажи участков ни о каких ограничениях мне известно не было, о своих планах администрация никого не информировала. Публичные слушания по поводу продления улиц Горького и Лунной проходили в 2019 году, а участки я продавал в 2014. Разрешенное использование участков по документам было — для организации крестьянского хозяйства, — заявил корреспонденту НГС Алексей Нефедов.
Дозвониться до Николая Шамаля во время подготовки публикации не удалось: предприниматель не ответил на звонок.
По словам юриста правового центра «Алмаз» Никиты Парченко, государство вправе изымать участки для строительства дорог в соответствии со ст. 49, 56.3 Земельного Кодекса.
— Но взамен государство должно предоставить равноценную стоимость. Расчет стоимости производится согласно федерального закона об оценочной деятельности, по нему учитывается рыночная стоимость участка, объектов, расположенных на нем, убытки, причиненные изъятием, упущенная выгода, — объяснил юрист. — В этом случае можно в дальнейшем обжаловать как само решение об изъятии, так и условия выкупа, возможен коллективный иск.
В декабре жители новосибирского микрорайона обратились к Путину и Бастрыкину: они боятся потерять свои добротные дома из-за попадания в зону КРТ.