«Легко отдать под снос». Жители микрорайона в Новосибирске боятся потерять дома из-за КРТ— они обратились к Путину и Бастрыкину

Жители новосибирского микрорайона Карьер Мочище боятся, что по программе комплексного развития их могут выселить из собственного жилья. А всё потому, что сразу несколько улиц рядом с озером Жемчужина Сибири попадают в зону КРТ. И часть из них, как утверждают люди, — не ветхие, не аварийные, а вполне добротные. Многие не готовы покинуть свои родовые гнезда, поэтому записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Кому и почему план комплексного развития в Карьере пришелся не по душе — корреспондент НГС Анастасия Бичакова пообщалась с жителями, застройщиками и депутатами.
Страхи сплотили улицы
Обращение к Путину и Бастрыкину записали жители улиц Охотска, Бессемера, Лобачевского, Кубовая и Аренского. От лица всех собравшихся ведущий упомянул, что сейчас многие дома там попадают под снос по программе КРТ. Но по мнению авторов ролика, снести все — не выход. На территории немало свежих коттеджей, которые лучше не трогать. Часть из них приобреталась в ипотеку или на маткапитал. Собственники боятся лишиться недвижимости и того, что денежной компенсации, положенной при расселении, может не хватить на покупку равноценного жилья. Не обошлось в обращении и без претензий по старому фонду. Люди уверены, что в Карьере Мочище он преимущественно ухоженный и не аварийный. Однако в ролике сказано и про реально ветхие, по наблюдениям местных, дома:
— Допустим, на той же Кубовой действительно есть ветхие бараки. Их жильцы, и правда, нуждаются в расселении и нормальных условиях, но по стечению обстоятельств не попали в программу КРТ.
У жителей возникли вопросы к Закону Новосибирской области № 86-ОЗ «О разграничении полномочий в сфере комплексного развития» и поправкам к нему. Больше всего люди недоумевают, что какие-то из домов подлежат сносу из-за отсутствия в них центральной канализации.
Между делом к разбирательствам примкнули улицы Шевцовой 1-я и 2-я, часть жителей которых опасается, что их дома могут признать аварийными в угоду застройщику Илье Полякову. Правда, в самом обращении речи об этом участке не идет, да и находится он дальше упомянутых в нем улиц. При этом незадолго до записи обращения житель Карьера Мочище, пожелавший остаться анонимным, прислал в редакцию НГС письмо о якобы недавно прошедшем там собрании жильцов.
Однако КРТ — не единственное, что волнует владельцев жилья. Плюсом ко всему, они жалуются на инфраструктуру микрорайона. По их личным оценкам, в нее следовало бы больше вкладываться.
— Поселок точечно застраивается коммерческой недвижимостью: магазины и прочее имеются, а нормальных дорог для выезда практически нет. По нашей информации, в перспективе территорию на месте поселка планируют застроить высотками. Школу 1950-х годов привели в нормальный вид только после обращения, но она снова переполнена. В очередях в детский сад стоят семьи как из поселка, так и из многоквартирных домов, — перечисляют жители в видеообращении.
— Ощущение, что за 12 лет застройщик не только не развил инфраструктуру микрорайона, но и сделал разрушительные шаги, — предположил читатель НГС, но не предоставил подтверждения своим словам.
Пока план «сырой»
Депутат Горсовета Екатерина Шалимова уточнила, что вошедшие в зону КРТ улицы рядом с озером Жемчужина Сибири сконцентрированы на 3 участках. Судя по карте, которую она показала НГС, один из них — как раз на Лобачевского, Бессемера и Охотской. Дома там вполне добротные, комментирует Шалимова, и действительно подходят под программу комплексного развития по сути по 1 параметру: они не подключены к центральной канализации. По ее мнению, неправильно переселять людей из качественного жилья, где они обустраивались годами, лишь из-за отсутствия той или иной инженерной системы. Ведь цель программы — улучшить, а не ухудшить жилищные условия.
— Как депутат, знающий особенности своего округа, и как жительница микрорайона, я понимаю, что участки (их границы можно рассмотреть на карте. — Прим. Ред.) сильно разнятся по состоянию жилого фонда. На двух из них есть многоквартирные ветхие дома. Именно оттуда люди нередко приходят и заявляют: «Мы бы с удовольствием расселились». Наверное, эти площадки обосновано оказались в зоне КРТ, поскольку соответствуют сразу по нескольким критериям. А вот жители 3-го участка, упомянутого в видеообращении (с хорошими домами и без канализации), задают резонные вопросы: «На каком основании мы попали в зону КРТ? И почему должны расселяться с насиженных мест, где взращивали родовые гнезда?» — подчеркнула Екатерина.
Депутат считает верным, что жители объединяются для решения проблемы. Как показывает ее опыт, это действенный способ добиться желаемых изменений. При этом, добавляет Шалимова, важно не впадать в панику и приводить профильному департаменту мэрии обоснованные аргументы. Действительно, оценивает она, план комплексного развития территорий, за который вступились люди, — «сырой» и требует доработки. В целом, со слов Екатерины, еще даже нет официального постановления, по которому дома на обсуждаемых участках однозначно должны быть снесены и расселены.
Реальная сложность, с которой столкнулись собственники, — это то, что теперь из-за попадания в зону комплексного развития они не могут распоряжаться своим имуществом — к примеру, получить разрешение на строительство. Сейчас они в подвешенном состоянии. Неизвестно, когда реализуется КРТ, и будет ли в итоге площадка интересна застройщику.
— Может, это произойдет через 100 лет, — рассуждает Шалимова. — А люди уже сегодня ограничены в своих правах на имущество. Да и разве мало в Новосибирске ветхого жилья? Логичнее начинать реализацию комплексного развития именно с него.
Депутат поддерживает позицию жителей, которые не хотят участвовать в КРТ. По ее словам, она отправила мэру письмо с просьбой скорректировать программу. Копия есть в распоряжении редакции. НГС также отправил запрос в мэрию.
Новая школа
Екатерина Шалимова также высказалась об инфраструктуре, которой недовольны жители Карьера Мочище и, соответственно, микрорайона Стрижи. В частности, Шалимова рассказала о реконструированной школе № 51. По словам депутата, несколько лет назад по ее инициативе жители тоже записали видеообращение к Путину, чтобы добиться денег на ремонт учебного заведения. Здание было ветхим и уже переполненным. При проектной мощности в 525 мест там учились больше 1,2 тысячи детей, и им грозило появление третьей смены.
— Не хватало классов и раздевалок; дети питались как попало, потому что одновременно в столовой не накормишь столько человек. То, что постройка уже была ветхой, вызвало кучу последствий. Мы не просто просили спасти нас от третьей смены, но также нашли способ подготовить проект реконструкции и пришли уже с конкретным разговором. Но я всё равно очень удивилась, когда мне позвонил полномочный представитель президента и сказал, что к нам едут смотреть школу.
Екатерина называет это тем прецедентом, когда и деньги из резервного президентского фонда были выделены, и губернатор Новосибирской области подключился к работе. Реконструкция была проведена без прерывания учебы: на ее время для детей сделали пристройку. Теперь школа укомплектована новыми актовым залом, стадионом и прочим. Шалимова подтвердила, что скоро в микрорайоне обещают достроить еще одну школу. Она появится на участке, который сначала 15 лет стоял заброшенным, а потом был переведен из федеральной собственности в муниципальную. Сооружение должно быть сдано до конца 2024 года.
Депутат говорит, что разделяет волнение жителей. Но подмечает, что ведется работа над решением проблем.
Что говорят застройщики«Стрижи»
В компании «Стрижи», которая активно застраивала микрорайон, НГС прокомментировали, что заинтересованы в территории в границах улиц Аренского, Кубовой и Лобачевского. Если рано или поздно будет проводиться аукцион по определению ее застройщика, то компания планирует в нем участвовать. Компания Стрижи» повесила для жителей информационный баннер, что на участке предусмотрена реализация программы КРТ. На нем написано, что собственникам недвижимости в зоне комплексного развития отправляются уведомления и проекты соглашения о выплате маткомпенсации. С теми, кто не согласен его заключать, мэрия будет судиться.
— В суде у собственников недвижимости есть право оспаривать результаты оценки стоимости их жилья. Объекты недвижимости изымаются государством в принудительном порядке с привлечением Федеральной службы судебных приставов, — отметили в компании.
На баннере приводятся отсылки к законам и информацию о карте, из которой можно узнать, попадает ли тот или иной дом в программу КРТ. Появление баннера компания объяснила следующим образом: он размещен для того, чтобы уведомлять собственников и впоследствии оказывать им бесплатные консультационные услуги по вопросам КРТ.
По мнению «Стрижей», в претензиях к инфраструктуре, переданных в редакцию жителем Карьера Мочище, присутствуют безосновательные утверждения. В компании заявили, что могут опротестовать их.
— Особенно забавляет заявление, что за 12 лет застройщик совершенно не развил инфраструктуру микрорайона. Мы не будем занимать время перечислением тех инвестиций, которые компания вложила в инфраструктуру по собственной инициативе и за свой счет. Если нужно, то можем посвятить этому отдельный материал. Все претензии, которые сформулированы в письме читателя в адрес «Стрижей», во-первых, находятся в ведении муниципалитета; а во-вторых, являются гипертрофированными, эмоциональными и бездоказательными, — озвучила свою позицию компания.
ГК «Поляков»
В группе компаний «Поляков», основатель которой раньше был соучредителем «Стрижей», заверили, что не имеют отношения к планам КРТ на Охотской, Бессемера, Кубовой, Лобачевского. Но отметили, что проекты комплексного развития осуществляются тогда, когда у жителей есть запрос на расселение, а у девелоперов — интерес к конкурсной борьбе за развитие территории. Гендиректор «Полякова», депутат Законодательного собрания Новосибирской области Илья Поляков заявил НГС, что знает о сложившейся ситуации. Он утверждает, что, накрывая территорию зоной комплексного развития, власти не учли рекомендации общественности и депутатов. И, тем не менее, девелопер якобы не может навязать жителям свою волю.
Помимо этого, депутат дал пояснения конфликту, сложившемуся вокруг улиц Шевцовой 1-й и 2-й. По его словам, всего в их районе расположены 25 ветхих двухэтажек. С 2017 года, уверяет он, мэрия работает над тем, чтобы признать дома аварийными и в последующем расселить жильцов. Убежден: муниципалитет включил эту территорию в программу КРТ, рассчитывая, что однажды состоится конкурс по выбору инвестора, и тот как-то решит задачу с расселением. Но всё же на это время жители зависают в неопределенности.
— Людей пугают перспективами заселения в малоудобный маневренный фонд, хотя на самом деле у города его практически нет. Страхи множат слухи, отсюда и беспокойство. Да, по ряду домов у собственников сложился спор с мэрией — считать их аварийными или нет. Сейчас аварийными признаны 6 домов, причем по двум это подтверждено повторной экспертизой. На мой взгляд, затягивание споров приводит к тому, что дома ветшают и ветшают. Еще несколько лет и необходимость решать проблему примет не плановый, а чрезвычайный характер. Мне проблема этой территории хорошо знакома <...> К тому же, по соседству мы строим жилой комплекс, — поделился Илья Поляков.
Он говорит, что застройщик старается помогать людям, стремящимся продать квартиры в ветхих домах, а также приобретает аварийную жилплощадь. Но пока непосредственно улица Шевцовой не до конца охвачена этой работой.
— На сегодня мы постарались максимально донести до людей картину. Думаю, что в ближайшей перспективе город неизбежно будет заниматься редевелопментом этой территории. Прежде всего, сейчас моя задача, как депутата, — позаботиться, чтобы права и интересы собственников были учтены. А с коммерческой стороной вопроса разберемся, когда городские власти определятся с планом действий, — подытожил гендиректор группы компаний.
Кстати, в центре левобережья уже пропадают тихие уютные дворы. НГС узнал, чем их заменяют застройщики.