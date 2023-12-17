«Легко отдать под снос». Жители микрорайона в Новосибирске боятся потерять дома из-за КРТ— они обратились к Путину и Бастрыкину

Помимо этого, депутат дал пояснения конфликту, сложившемуся вокруг улиц Шевцовой 1-й и 2-й. По его словам, всего в их районе расположены 25 ветхих двухэтажек. С 2017 года, уверяет он, мэрия работает над тем, чтобы признать дома аварийными и в последующем расселить жильцов. Убежден: муниципалитет включил эту территорию в программу КРТ, рассчитывая, что однажды состоится конкурс по выбору инвестора, и тот как-то решит задачу с расселением. Но всё же на это время жители зависают в неопределенности.

— Людей пугают перспективами заселения в малоудобный маневренный фонд, хотя на самом деле у города его практически нет. Страхи множат слухи, отсюда и беспокойство. Да, по ряду домов у собственников сложился спор с мэрией — считать их аварийными или нет. Сейчас аварийными признаны 6 домов, причем по двум это подтверждено повторной экспертизой. На мой взгляд, затягивание споров приводит к тому, что дома ветшают и ветшают. Еще несколько лет и необходимость решать проблему примет не плановый, а чрезвычайный характер. Мне проблема этой территории хорошо знакома <...> К тому же, по соседству мы строим жилой комплекс, — поделился Илья Поляков.

