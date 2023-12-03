Исчезающий Телецентр: в центре левобережья пропадают тихие уютные дворы — чем их заменяют застройщики

Район Телецентра недалеко от станции метро «Площадь Маркса» — один из самых застраиваемых в Новосибирске. На месте старых бараков то и дело появляются новые многоэтажные комплексы или одинокие высотки. Местные говорят, что когда-то уютное, хоть и не сильно благополучное место превращается в хаотичную застройку, жителей бараков расселяют, вместо них появляются новые жильцы. Сейчас на территории строится два жилых комплекса, вскоро возводить дома начнут еще два застройщика, а по планам мэрии до 2030 года застроить весь микрорайон высотками. НГС прогулялся по району, где бараки соседствуют с хрущевками, долгостроями и новыми ЖК, и посмотрел, кто строит жилье в центре левобережья. Среди застройщиков нашелся депутат Заксобрания.
«И в горе, и в радости»
Просторные дворы, окруженные бараками, жители используют, как захотят. В одном построили корабль из поддонов, в другом — горку из дерева, где-то стоят диваны, вероятно, вынесенные из квартир за ненадобностью. Все деревянные дома здесь выглядят одинаково, но кое-где жители проявили изобретательность: например, прибили железные листы над подъездами, потому что дом разваливается, или закрыли окна деревянными досками, чтобы в квартиры не попадал холод.
Дома с просевшим фундаментом украшены резными облупившимися наличниками, над подъездами из деревянных досок выложено солнце, тут и там на домах сбоку или сверху гордо висит флаг России. В подъездах все по-домашнему: на полу потертый ковер, лестница, украшенная массивными перилами. На стенах красуются надписи «С Новым годом» и снежинки, вероятно, нарисованные давно.
Телецентр кажется довольно спокойным, да и жители говорят, что живут дружно. Хоть контингент и разный, но в их закутке, да и вообще в оставшихся бараках — хорошо. Люди вместе стараются благоустроить дворы, как могут, и помогают друг другу.
— Мы и в горе, и в радости, — смеется одна из жительниц.
Угловой дом на пересечении улиц Степной и Костычева и вовсе облепили сайдингом после страшного пожара. По тротуарам возле него, вне двора проходит много людей, а между бараками почти безлюдно: две девочки с рюкзаками после школы сидят на лавочке и громко смеются. Больше вокруг никого.
Бараки понемногу продолжают сносить, и старый Телецентр постепенно обрастает новыми высотками. В ноябре новосибирские власти объявили аукцион на очередную застройку в границах улиц Костычева, Степной, 3-го переулка Серафимовича и 3-го переулка Римского-Корсакова — на участке более 15 га. Восемь двухэтажных домов с мансардами расселят и снесут, а до 2031 года застройщик, выигравший аукцион, построит новые, не выше 25 этажей.
Жить в бараках, объясняют местные, уже давно невыносимо. Жительница дома на улице Костычева, 13 переехала сюда в 1980-х и говорит, что здание уже давно обещают снести.
— Я живу на подселении, в комнате 12 квадратов вместе с 17-летним сыном и старшей дочерью. У меня многодетная семья, шесть детей, уже и внуки пошли, а дом все сносят, — говорит женщина.
Жители Телецентра признаются, что готовы переехать из ветхих домов, но понимают, что вместо квартир у метро могут получить жилье на окраине.
Все, кто здесь остался, ждут расселения: квартиры в домах не продашь, а на ипотеку и новое жилье у многих нет денег. Коммуникации в самих зданиях устарели, то и дело прорывает трубы, в квартирах холодно, а в домах периодически случаются пожары из-за старой проводки.
— Все стараемся в квартирах ничего не менять, а то мало ли что — дом развалится, — вздыхает еще одна жительница местных ветхих домов Анна. — Вообще нам здесь нравится: зашел во двор — тихо, а вышел — город и шум. Мы тут знакомы между собой, а в высотке никто никого и не знает, никакого соседства нет. Раньше, по молодости, в игры вместе играли, в гости ходили. Сейчас не так, но кое с кем близко общаемся до сих пор.
В районе, объясняет она, сегодня живут приличные люди — так она называет тех, кто много не пьет и не буянит. По словам Анны, всех дебоширов уже расселили.
Свечка за свечкой
Сейчас в районе «Телецентра» бараки соседствуют с хрущевками, построенными в нулевые и 2010-е домами без изысков, новостройками и строящимися зданиями. Жители уже построенных домов на возведение новых не жалуются: говорят, что все работы заканчивают вовремя, и радуются тому, что бараки сносят, надеясь на приличных соседей.
— Остались хорошие люди в бараках вокруг, раньше творился ужас. Были дорожки к окнам протоптаны — так всякие вещества продавали. Сейчас новые дома построят, будет контингент другой, лучше, — предполагает Марина. Она прожила в хрущевке в Телецентре 20 лет, а потом переехала в дом на улице Костычева, 19, который построили в 2001 году.
Как отмечает риелтор компании «Этажи» Роман Петренко, по поводу застройки Телецентра мнения разнятся. Кто-то уверен, что старый Новосибирск стоит сохранить, другие считают, что город необходимо преобразить и уйти от многоквартирных домов из щитов и бруса. Сам эксперт выступает за то, чтобы город развивался, а ветхое жилье, построенное как временное, сносили.
Еще в 2017 году единственной высоткой в четырех кварталах была 25-этажная свечка ЖК «Аксиома» на улице Костычева, 36 от группы «Строитель». Ее возвели на месте административного двухэтажного здания. Через два года к высотке добавился 22-этажный дом на улице Костычева, 40/3 от компании «БизнесСтрой».
В 2010-х годах право построить новое жильё на месте 7 домов разной степени ветхости за 15,83 миллиона рублей получила компания «Комфортный дом», которая входила в ту же группу «Строитель». В 2019 и 2020 годах появился ЖК «Традиции» с тремя домами: два 13-этажных и один 17-этажный. Их жители говорят, что выбрали квартиры здесь из-за пешей доступности детских садов, школ, остановок и метро, и на бараки не жалуются.
Эксперт в сфере недвижимости Александр Астахов считает, что территория Телецентра привлекательна для будущих покупателей — особенно для тех, кто может себе позволить жилье выше среднего класса, но не хочет переезжать на правый берег.
— По местоположению из несомненных плюсов для жителей Левобережья — относительно небольшая удаленность от метро (около 15 минут пешком). Квартальная удаленность от улиц Станиславского и Титова одновременно и плюс (ниже шум), и минус. Самый сложный вопрос у пешехода возникает: «идти к метро пешком или дойти до остановки и попытаться доехать на транспорте» — по времени это может оказаться одинаково, — отмечает Александр Астахов.
Единственное, что смущает жителей «Традиций» — долгострой через дорогу на улице Серафимовича, 21. 25-этажку начали возводить также на месте бараков. В 2015 году на стройке разрыли котлован, а жители Телецентра вышли на пикет против строительства: они жаловались на плотную застройку в 16 тысяч кв. м, вместо 6 тысяч кв. м и опасались загруженности на дорогах. Завершить строительство должны были в 2018 году, но жилой комплекс «Сибирячка» компании «Строй-Плюс» так и не построили.
Через дорогу от «Традиции» новый застройщик «Формула комфорта» возводит жилой комплекс «Тетрис» — тоже на месте снесенных бараков. Один из домов, на месте которого идет стройка, снесли после сильного пожара осенью 2021 года — тогда без жилья остались 9 семей. Теперь здесь в два этапа должен появится комплекс: первой станет 17-этажка с двумя подземными этажами на 84 квартиры и 83 парковки, вторым — 15–19-этажный дом с одним подземным этажом на 303 квартиры и 70 машино-мест.
Компанией «Формула комфорта», образованной в 2022 году, по данным Rusprofile, владеет Ольга Кулиджанян (40%), Людмила Солодкина (30%) и Александр Сурков (30%). Финансовых результатов в системе пока нет.
Территория для застройки сформирована из нескольких участков. Долгое время земля пустовала, и жители просили городские власти обустроить на ней сквер перед школой № 94. В мэрии Новосибирска сочли, что правовых оснований для расторжения договора аренды с застройщиком нет.
Участок площадью 8,2 тысячи кв. м передали под застройку для реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП), рспоряжение об этом подписал в 2022 году губернатор Новосибирской области. В документе тогда была указана компания Арсена Кулиджаняна «Строй-Арт» — в 2021 году для реализации МИПа компания также просила предоставить ей более 15 га на Ключ-Камышенском плато.
По условиям МИПа, дома на улице Серафимовича должны достроить в 2024 году и не менее 2,5% жилья в них передать обманутым дольщикам. Кроме того, в течение года со дня заключения договора аренды на землю компания должна направить 120 миллионов рублей на завершение долгостроя на улице Куприна, 48 и 5 миллионов рублей — на долгострой на Сибиряков-Гвардейцев, 44/7.
Рядом с новым жилым комплексом стоят дома на улице Серафимовича, 8 и Серафимовича, 6 от «Астон.Стройтрест № 43». Несколько лет назад застройщик решил, что на участок войдет еще и третья высотка — для этого планировали уменьшить парковку перед домом, но жителям это решение не понравилось.
Неподалеку стоит недостроенная девятиэтажка — это самый большой жилой самострой. Участок принадлежит компании «Союз-10», которая находится в процессе банкротства. Организация была основана в конце 1990-х и была основным застройщиком микрорайона Телецентр.
Ближе к улице Вертковской возводят жилой комплекс «1956 Кварталы телецентра», его застройщик СЗ «Телецентр» входит в ГК «СК-Инвест». На месте стройки еще несколько лет назад было четыре барака, дома признали аварийными в 2014 году. В 2019-м контракт на расселение заключила строительная фирма «СК-Инвест» Дмитрия Галитарова, а взявшийся за проект застройщик принадлежит его сыну и депутату Заксобрания Никите Галитарову.
«СК-Инвест» построил несколько домов в городе: ЖК «Гагаринский», состоящий из двух высоток по 25 этажей на улице Линейной, и 25-этажный дом «Эфир» на улице Горской, возле школы № 210 (на время стройки детям пришлось ходить на учебу под стрелой башенного крана).
Роман Петренко оценивает «1956» как интересный и хороший проект. Он отмечает, что у застройщика привлекательные места общего пользования, и дома нестыдно назвать жилым комплексом комфорт-класса.
— Насколько я знаю, жилой комплекс хотят дальше расширять, будет вторая очередь проекта. Может, мы скоро увидим другой Телецентр, преображенный, — заметил эксперт.
Рядом со строящимся ЖК «1956» стоит еще один кирпичный долгострой — в 3-м переулке Серафимовича, 7. Дом начинал строить «Союз-10», но сегодня компания находится в процессе банкротства. Еще в 2019 году долгострой пытались продать на торгах. НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать судьбу зданий.
Телецентр уже сейчас выглядит разрозненно, но эксперты отмечают, что внешним видом должны заниматься не застройщики, а власти. Роман Петренко предполагает, что сейчас для чиновников важнее уйти от частных домов и двухэтажных зданий, чтобы отдать территории для хороших жилых комплексов, а единый стиль уходит даже не на второй, а на третий план.
Как обещают преобразить Телецентр
По проекту планировки, принятом в 2021 году, четыре квартала Телецентра в границах улиц Костычева, Вертковской, Римского-Корсакова и Титова до 2030 года должны обрасти высотками от 14 этажей и выше, а бараки исчезнуть совсем. В квартале улиц Степной, Костычева, Титова и Серафимовича на месте административных зданий, гаражей и хозяйственных корпусов запланировали бизнес-центр. На соседнем участке, ограниченном улицами Серафимовича, Титова, Римского-Корсакова и Степной, хотят построить детский сад — как раз на месте бараков. Остальные участки освободят от бараков и промзоны, на их месте будут жилые дома.
В 2019 году мэрия выставила на аукцион площадку площадью 1,5 га с 8 ветхими домами в 4-м и 5-м переулках Римского-Корсакова. Четыре аварийных дома должен расселить застройщик, еще четыре — муниципалитет. Договор о развитии застроенных территорий заключили с компанией «Союз-Инвест»: по документам, она до конца 2027 года построит здесь новое жилье.
Несмотря на это, в районе остается еще порядка 50 бараков. Как рассказала НГС жительница дома на улице Серафимовича, 3 Мария, они с семей переехали сюда примерно 40 лет назад с Сахалина. Ее отец был военным, а самой Марии тогда было 7 лет. По словам женщины, мэрия обещает расселить дом в начале 2024 года, а ее маме вместо квартиры у метро предлагают поселиться на улице Степной, недалеко от микрорайона «Чистая Слобода».
Оставшиеся участки с бараками, по данным департамента строительства, хотят застроить с помощью программы комплексного развития территории (КРТ). Эксперты предполагают, что на месте ветхих домов появятся жилые комплексы комфорт-класса. По словам Романа Петренко, левый берег пользуется меньшим спросом у покупателей, но если застройщики не будут гнуть цену, то квартиры могут раскупить быстро.
— Любой выберет новое жилье, если оно будет по адекватной цене — сегодня цены далеко ушли от реальности. Будут ли пользоваться квартиры спросом, зависит от аппетитов застройщиков. Пока высокий спрос на те жилые комплексы, где цена более менее адекватная, — объяснил эксперт.
Александр Астахов также отмечает, что класс и стоимость строящегося жилья в Телецентре может быть выше среднего по городу и выше других предложений в левобережье. Например, в строящемся ЖК «1956» средняя цена квадрата — 156 тысяч рублей для 1-комнатной квартиры, 144 тысячи рублей для 2-комнатной квартиры и 132 тысячи рублей — для 3-комнатной.
— Начинающийся спад на рынке не продлится вечно. Вероятно, за период подготовки территории к застройке рынок перейдет в фазу восстановления, и застройщик сможет эффективно реализовать проект (в границах улиц Костычева, Степной, 3-го переулка Серафимовича и 3-го переулка Римского-Корсакова), — отмечает эксперт.
Недавно НГС побывал в ветхой двухэтажке в 3-м переулке Бурденко недалеко от «Меги»: дом признали аварийным и опасным для проживания 13 лет назад, но его до сих пор не расселили. Новоселья в ближайшие годы жители не дождутся: из-за волокиты официального статуса аварийного дома двухэтажка ждала 7 лет и в программу расселения до 2024 года не попала.