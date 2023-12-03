Исчезающий Телецентр: в центре левобережья пропадают тихие уютные дворы — чем их заменяют застройщики

Дома с просевшим фундаментом украшены резными облупившимися наличниками, над подъездами из деревянных досок выложено солнце, тут и там на домах сбоку или сверху гордо висит флаг России. В подъездах все по-домашнему: на полу потертый ковер, лестница, украшенная массивными перилами. На стенах красуются надписи «С Новым годом» и снежинки, вероятно, нарисованные давно.



Телецентр кажется довольно спокойным, да и жители говорят, что живут дружно. Хоть контингент и разный, но в их закутке, да и вообще в оставшихся бараках — хорошо. Люди вместе стараются благоустроить дворы, как могут, и помогают друг другу.

