freedom
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 1/10
usd 89.76
eur 97.91
СрочноНовосибирец разбил окно автобуса на Маркса
Все новости
Все новости
Фоторепортаж

Исчезающий Телецентр: в центре левобережья пропадают тихие уютные дворы — чем их заменяют застройщики

Старожилы, как могут, стараются улучшить свои дворы — вокруг вовсю растут новые кварталы и свечки

484

Один из кварталов с бараками выставили на аукцион — застройщика определят в декабре

Поделиться

Район Телецентра недалеко от станции метро «Площадь Маркса» — один из самых застраиваемых в Новосибирске. На месте старых бараков то и дело появляются новые многоэтажные комплексы или одинокие высотки. Местные говорят, что когда-то уютное, хоть и не сильно благополучное место превращается в хаотичную застройку, жителей бараков расселяют, вместо них появляются новые жильцы. Сейчас на территории строится два жилых комплекса, вскоро возводить дома начнут еще два застройщика, а по планам мэрии до 2030 года застроить весь микрорайон высотками. НГС прогулялся по району, где бараки соседствуют с хрущевками, долгостроями и новыми ЖК, и посмотрел, кто строит жилье в центре левобережья. Среди застройщиков нашелся депутат Заксобрания.

«И в горе, и в радости»

Просторные дворы, окруженные бараками, жители используют, как захотят. В одном построили корабль из поддонов, в другом — горку из дерева, где-то стоят диваны, вероятно, вынесенные из квартир за ненадобностью. Все деревянные дома здесь выглядят одинаково, но кое-где жители проявили изобретательность: например, прибили железные листы над подъездами, потому что дом разваливается, или закрыли окна деревянными досками, чтобы в квартиры не попадал холод.

Жители сами следят за своими дворами, строят детские площадки и выносят из квартир старые диваны, чтобы летом можно было отдыхать на улице

Жители сами следят за своими дворами, строят детские площадки и выносят из квартир старые диваны, чтобы летом можно было отдыхать на улице

Поделиться

Дома с просевшим фундаментом украшены резными облупившимися наличниками, над подъездами из деревянных досок выложено солнце, тут и там на домах сбоку или сверху гордо висит флаг России. В подъездах все по-домашнему: на полу потертый ковер, лестница, украшенная массивными перилами. На стенах красуются надписи «С Новым годом» и снежинки, вероятно, нарисованные давно.

Телецентр кажется довольно спокойным, да и жители говорят, что живут дружно. Хоть контингент и разный, но в их закутке, да и вообще в оставшихся бараках — хорошо. Люди вместе стараются благоустроить дворы, как могут, и помогают друг другу.

— Мы и в горе, и в радости, — смеется одна из жительниц.

Облупившиеся элементы подкрашивают, но хозяев, которые заботятся о доме, по словам местной жительницы, не так много в бараках

Облупившиеся элементы подкрашивают, но хозяев, которые заботятся о доме, по словам местной жительницы, не так много в бараках

Поделиться

Местные говорят, что любят свой район за тишину и спокойствие, хотя и живут между магистральными улицами

Местные говорят, что любят свой район за тишину и спокойствие, хотя и живут между магистральными улицами

Поделиться

Угловой дом на пересечении улиц Степной и Костычева и вовсе облепили сайдингом после страшного пожара. По тротуарам возле него, вне двора проходит много людей, а между бараками почти безлюдно: две девочки с рюкзаками после школы сидят на лавочке и громко смеются. Больше вокруг никого.

Бараки понемногу продолжают сносить, и старый Телецентр постепенно обрастает новыми высотками. В ноябре новосибирские власти объявили аукцион на очередную застройку в границах улиц Костычева, Степной, 3-го переулка Серафимовича и 3-го переулка Римского-Корсакова — на участке более 15 га. Восемь двухэтажных домов с мансардами расселят и снесут, а до 2031 года застройщик, выигравший аукцион, построит новые, не выше 25 этажей.

Один из домов облепили сайдингом после пожара, внутри заменили трубы, но фундамент и перекрытия остались теми же

Один из домов облепили сайдингом после пожара, внутри заменили трубы, но фундамент и перекрытия остались теми же

Поделиться

Жить в бараках, объясняют местные, уже давно невыносимо. Жительница дома на улице Костычева, 13 переехала сюда в 1980-х и говорит, что здание уже давно обещают снести.

— Я живу на подселении, в комнате 12 квадратов вместе с 17-летним сыном и старшей дочерью. У меня многодетная семья, шесть детей, уже и внуки пошли, а дом все сносят, — говорит женщина.

Жители Телецентра признаются, что готовы переехать из ветхих домов, но понимают, что вместо квартир у метро могут получить жилье на окраине.

В ближайшие годы дом в сайдинге и другие здания в квартале снесут

В ближайшие годы дом в сайдинге и другие здания в квартале снесут

Поделиться

Все, кто здесь остался, ждут расселения: квартиры в домах не продашь, а на ипотеку и новое жилье у многих нет денег. Коммуникации в самих зданиях устарели, то и дело прорывает трубы, в квартирах холодно, а в домах периодически случаются пожары из-за старой проводки.

— Все стараемся в квартирах ничего не менять, а то мало ли что — дом развалится, — вздыхает еще одна жительница местных ветхих домов Анна. — Вообще нам здесь нравится: зашел во двор — тихо, а вышел — город и шум. Мы тут знакомы между собой, а в высотке никто никого и не знает, никакого соседства нет. Раньше, по молодости, в игры вместе играли, в гости ходили. Сейчас не так, но кое с кем близко общаемся до сих пор.

В районе, объясняет она, сегодня живут приличные люди — так она называет тех, кто много не пьет и не буянит. По словам Анны, всех дебоширов уже расселили.

Свечка за свечкой

Сейчас в районе «Телецентра» бараки соседствуют с хрущевками, построенными в нулевые и 2010-е домами без изысков, новостройками и строящимися зданиями. Жители уже построенных домов на возведение новых не жалуются: говорят, что все работы заканчивают вовремя, и радуются тому, что бараки сносят, надеясь на приличных соседей.

— Остались хорошие люди в бараках вокруг, раньше творился ужас. Были дорожки к окнам протоптаны — так всякие вещества продавали. Сейчас новые дома построят, будет контингент другой, лучше, — предполагает Марина. Она прожила в хрущевке в Телецентре 20 лет, а потом переехала в дом на улице Костычева, 19, который построили в 2001 году.

Как отмечает риелтор компании «Этажи» Роман Петренко, по поводу застройки Телецентра мнения разнятся. Кто-то уверен, что старый Новосибирск стоит сохранить, другие считают, что город необходимо преобразить и уйти от многоквартирных домов из щитов и бруса. Сам эксперт выступает за то, чтобы город развивался, а ветхое жилье, построенное как временное, сносили.

Рядом с бараками с резными балконами соседствует «свечка» ЖК «Аксиома»

Рядом с бараками с резными балконами соседствует «свечка» ЖК «Аксиома»

Поделиться

Еще в 2017 году единственной высоткой в четырех кварталах была 25-этажная свечка ЖК «Аксиома» на улице Костычева, 36 от группы «Строитель». Ее возвели на месте административного двухэтажного здания. Через два года к высотке добавился 22-этажный дом на улице Костычева, 40/3 от компании «БизнесСтрой».

В 2010-х годах право построить новое жильё на месте 7 домов разной степени ветхости за 15,83 миллиона рублей получила компания «Комфортный дом», которая входила в ту же группу «Строитель». В 2019 и 2020 годах появился ЖК «Традиции» с тремя домами: два 13-этажных и один 17-этажный. Их жители говорят, что выбрали квартиры здесь из-за пешей доступности детских садов, школ, остановок и метро, и на бараки не жалуются.

На месте трех домов ЖК «Традиции» стояли семь ветхих двухэтажек

На месте трех домов ЖК «Традиции» стояли семь ветхих двухэтажек

Поделиться

Эксперт в сфере недвижимости Александр Астахов считает, что территория Телецентра привлекательна для будущих покупателей — особенно для тех, кто может себе позволить жилье выше среднего класса, но не хочет переезжать на правый берег.

— По местоположению из несомненных плюсов для жителей Левобережья — относительно небольшая удаленность от метро (около 15 минут пешком). Квартальная удаленность от улиц Станиславского и Титова одновременно и плюс (ниже шум), и минус. Самый сложный вопрос у пешехода возникает: «идти к метро пешком или дойти до остановки и попытаться доехать на транспорте» — по времени это может оказаться одинаково, — отмечает Александр Астахов.

Единственное, что смущает жителей «Традиций» — долгострой через дорогу на улице Серафимовича, 21. 25-этажку начали возводить также на месте бараков. В 2015 году на стройке разрыли котлован, а жители Телецентра вышли на пикет против строительства: они жаловались на плотную застройку в 16 тысяч кв. м, вместо 6 тысяч кв. м и опасались загруженности на дорогах. Завершить строительство должны были в 2018 году, но жилой комплекс «Сибирячка» компании «Строй-Плюс» так и не построили.

Стройка остановилась на этапе в 16 этажей, что будет со зданием, пока неизвестно. На момент съемки ни одного рабочего на площадке видно не было

Стройка остановилась на этапе в 16 этажей, что будет со зданием, пока неизвестно. На момент съемки ни одного рабочего на площадке видно не было

Поделиться

Через дорогу от «Традиции» новый застройщик «Формула комфорта» возводит жилой комплекс «Тетрис» — тоже на месте снесенных бараков. Один из домов, на месте которого идет стройка, снесли после сильного пожара осенью 2021 года — тогда без жилья остались 9 семей. Теперь здесь в два этапа должен появится комплекс: первой станет 17-этажка с двумя подземными этажами на 84 квартиры и 83 парковки, вторым — 15–19-этажный дом с одним подземным этажом на 303 квартиры и 70 машино-мест.

Компанией «Формула комфорта», образованной в 2022 году, по данным Rusprofile, владеет Ольга Кулиджанян (40%), Людмила Солодкина (30%) и Александр Сурков (30%). Финансовых результатов в системе пока нет.

Территория для застройки сформирована из нескольких участков. Долгое время земля пустовала, и жители просили городские власти обустроить на ней сквер перед школой № 94. В мэрии Новосибирска сочли, что правовых оснований для расторжения договора аренды с застройщиком нет.

Участок площадью 8,2 тысячи кв. м передали под застройку для реализации масштабного инвестиционного проекта (МИП), рспоряжение об этом подписал в 2022 году губернатор Новосибирской области. В документе тогда была указана компания Арсена Кулиджаняна «Строй-Арт» — в 2021 году для реализации МИПа компания также просила предоставить ей более 15 га на Ключ-Камышенском плато.

По условиям МИПа, дома на улице Серафимовича должны достроить в 2024 году и не менее 2,5% жилья в них передать обманутым дольщикам. Кроме того, в течение года со дня заключения договора аренды на землю компания должна направить 120 миллионов рублей на завершение долгостроя на улице Куприна, 48 и 5 миллионов рублей — на долгострой на Сибиряков-Гвардейцев, 44/7.

Рядом с новым жилым комплексом стоят дома на улице Серафимовича, 8 и Серафимовича, 6 от «Астон.Стройтрест № 43». Несколько лет назад застройщик решил, что на участок войдет еще и третья высотка — для этого планировали уменьшить парковку перед домом, но жителям это решение не понравилось.

Неподалеку стоит недостроенная девятиэтажка — это самый большой жилой самострой. Участок принадлежит компании «Союз-10», которая находится в процессе банкротства. Организация была основана в конце 1990-х и была основным застройщиком микрорайона Телецентр.

В центре справа виднеется кирпичный самострой, рядом с ним дома компании «Астон.Стройтрест № 43»

В центре справа виднеется кирпичный самострой, рядом с ним дома компании «Астон.Стройтрест № 43»

Поделиться

Ближе к улице Вертковской возводят жилой комплекс «1956 Кварталы телецентра», его застройщик СЗ «Телецентр» входит в ГК «СК-Инвест». На месте стройки еще несколько лет назад было четыре барака, дома признали аварийными в 2014 году. В 2019-м контракт на расселение заключила строительная фирма «СК-Инвест» Дмитрия Галитарова, а взявшийся за проект застройщик принадлежит его сыну и депутату Заксобрания Никите Галитарову.

«СК-Инвест» построил несколько домов в городе: ЖК «Гагаринский», состоящий из двух высоток по 25 этажей на улице Линейной, и 25-этажный дом «Эфир» на улице Горской, возле школы № 210 (на время стройки детям пришлось ходить на учебу под стрелой башенного крана).

Строители жилого комплекса решили в названии сохранить историю Телецентра: именно в 1956 году началось строительство башни, благодаря которой район начал развиваться

Строители жилого комплекса решили в названии сохранить историю Телецентра: именно в 1956 году началось строительство башни, благодаря которой район начал развиваться

Поделиться

Роман Петренко оценивает «1956» как интересный и хороший проект. Он отмечает, что у застройщика привлекательные места общего пользования, и дома нестыдно назвать жилым комплексом комфорт-класса.

— Насколько я знаю, жилой комплекс хотят дальше расширять, будет вторая очередь проекта. Может, мы скоро увидим другой Телецентр, преображенный, — заметил эксперт.

Жилая застройка Телецентра выглядит разрозненной: здесь и относительно давно построенные «Союзом-10» кварталы, и более свежие новостройки, и ветхие дома, и котлованы будущих высоток

Жилая застройка Телецентра выглядит разрозненной: здесь и относительно давно построенные «Союзом-10» кварталы, и более свежие новостройки, и ветхие дома, и котлованы будущих высоток

Поделиться

Рядом со строящимся ЖК «1956» стоит еще один кирпичный долгострой — в 3-м переулке Серафимовича, 7. Дом начинал строить «Союз-10», но сегодня компания находится в процессе банкротства. Еще в 2019 году долгострой пытались продать на торгах. НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать судьбу зданий.

Телецентр уже сейчас выглядит разрозненно, но эксперты отмечают, что внешним видом должны заниматься не застройщики, а власти. Роман Петренко предполагает, что сейчас для чиновников важнее уйти от частных домов и двухэтажных зданий, чтобы отдать территории для хороших жилых комплексов, а единый стиль уходит даже не на второй, а на третий план.

Как обещают преобразить Телецентр

По проекту планировки, принятом в 2021 году, четыре квартала Телецентра в границах улиц Костычева, Вертковской, Римского-Корсакова и Титова до 2030 года должны обрасти высотками от 14 этажей и выше, а бараки исчезнуть совсем. В квартале улиц Степной, Костычева, Титова и Серафимовича на месте административных зданий, гаражей и хозяйственных корпусов запланировали бизнес-центр. На соседнем участке, ограниченном улицами Серафимовича, Титова, Римского-Корсакова и Степной, хотят построить детский сад — как раз на месте бараков. Остальные участки освободят от бараков и промзоны, на их месте будут жилые дома.

В 2019 году мэрия выставила на аукцион площадку площадью 1,5 га с 8 ветхими домами в 4-м и 5-м переулках Римского-Корсакова. Четыре аварийных дома должен расселить застройщик, еще четыре — муниципалитет. Договор о развитии застроенных территорий заключили с компанией «Союз-Инвест»: по документам, она до конца 2027 года построит здесь новое жилье.

Кажется, что окна дома на том месте, где просел фундамент, вот-вот сломаются

Кажется, что окна дома на том месте, где просел фундамент, вот-вот сломаются

Поделиться

Несмотря на это, в районе остается еще порядка 50 бараков. Как рассказала НГС жительница дома на улице Серафимовича, 3 Мария, они с семей переехали сюда примерно 40 лет назад с Сахалина. Ее отец был военным, а самой Марии тогда было 7 лет. По словам женщины, мэрия обещает расселить дом в начале 2024 года, а ее маме вместо квартиры у метро предлагают поселиться на улице Степной, недалеко от микрорайона «Чистая Слобода».

Оставшиеся участки с бараками, по данным департамента строительства, хотят застроить с помощью программы комплексного развития территории (КРТ). Эксперты предполагают, что на месте ветхих домов появятся жилые комплексы комфорт-класса. По словам Романа Петренко, левый берег пользуется меньшим спросом у покупателей, но если застройщики не будут гнуть цену, то квартиры могут раскупить быстро.

— Любой выберет новое жилье, если оно будет по адекватной цене — сегодня цены далеко ушли от реальности. Будут ли пользоваться квартиры спросом, зависит от аппетитов застройщиков. Пока высокий спрос на те жилые комплексы, где цена более менее адекватная, — объяснил эксперт.

Часть выделенных участков уже застроили, другие мэрия хочет отдать под КРТ

Часть выделенных участков уже застроили, другие мэрия хочет отдать под КРТ

Поделиться

Александр Астахов также отмечает, что класс и стоимость строящегося жилья в Телецентре может быть выше среднего по городу и выше других предложений в левобережье. Например, в строящемся ЖК «1956» средняя цена квадрата — 156 тысяч рублей для 1-комнатной квартиры, 144 тысячи рублей для 2-комнатной квартиры и 132 тысячи рублей — для 3-комнатной.

— Начинающийся спад на рынке не продлится вечно. Вероятно, за период подготовки территории к застройке рынок перейдет в фазу восстановления, и застройщик сможет эффективно реализовать проект (в границах улиц Костычева, Степной, 3-го переулка Серафимовича и 3-го переулка Римского-Корсакова), — отмечает эксперт.

Недавно НГС побывал в ветхой двухэтажке в 3-м переулке Бурденко недалеко от «Меги»: дом признали аварийным и опасным для проживания 13 лет назад, но его до сих пор не расселили. Новоселья в ближайшие годы жители не дождутся: из-за волокиты официального статуса аварийного дома двухэтажка ждала 7 лет и в программу расселения до 2024 года не попала.

По теме

ТелецентрЗастройкаБаракиСносКРТЖилые комплексыВетхое жилье
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter