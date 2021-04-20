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Конфликт из-за стройки 25-этажки у школы: родители переживают за детей — они ходят под стрелой башенного крана

Директор учебного заведения и застройщик считают, что работы идут безопасно

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Строительный кран работает рядом со школой, но застройщик уверяет, что&nbsp;груз не может оказаться за пределами строительной площадки

Строительный кран работает рядом со школой, но застройщик уверяет, что груз не может оказаться за пределами строительной площадки

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В Новосибирске над головами школьников работает башенный кран

Родители учеников из школы №210 в Горском микрорайоне Новосибирска обратились к директору школы с просьбой обеспечить безопасность детей — рядом с учебным заведением строят 25-этажный дом и стрела башенного крана с подвешенным грузом, по версии взрослых, периодически выдвигается за пределы стройплощадки. Также рядом со школой, по их словам, постоянно ездит тяжёлая техника.

— Меня беспокоят грубейшие нарушения техники безопасности, которые допускаются на стройке в районе школы №210. Кран работает прямо над головами школьников, около центрального входа в школу. Тяжелые грузовики разворачиваются также неподалеку от входа (задним ходом, на пешеходном переходе, при этом водитель точно не видит что у него «под кузовом»). Ежедневно здесь ходят сотни детей и рискуют жизнью, — говорит Виталий, один из родителей.

Строители и руководство школы считают, что работы безопасны.

На стройку, которая соседствует со школой, проезжают грузовики

На стройку, которая соседствует со школой, проезжают грузовики

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Работы начались в июле прошлого года: гаражи, которые стояли у школы, увезли, площадку разровняли и поставили тут же будку охраны. Застройщик «СК-Инвест», согласно паспорту объекта, возводит на этом месте многоэтажный дом. Срок сдачи объекта — третий квартал 2022 года.

Высота будущего дома — 25 этажей

Высота будущего дома — 25 этажей

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Как пояснили в компании, жалобы от жителей микрорайона и родителей к ним напрямую не поступали.

— Работа крана абсолютно безопасна, поскольку переносимый груз не может оказаться за пределами строительной площадки. Система крана запрограммирована следующим образом: при вращении стрелы башенного крана груз не может выходить за пределы строительной площадки. Иначе срабатывает автоматика, и работа крана останавливается, пока груз не переместится в безопасную зону, — сообщили в компании «СК-Инвест».

Вдоль территории школы и строительной площадки сделан проход

Вдоль территории школы и строительной площадки сделан проход

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В компании добавили, что при работе крана сама стрела может выходить за периметр строительной площадки, а груз — нет.

— Проезд для транспорта организован в соответствии с требованиями ПДД: установлен сигнальный светофор, поставлены знаки пешеходного перехода и сделан лежачий полицейский. Когда приезжают машины на стройку, наш регулировщик останавливает транспорт, если кому-то нужно пройти через пешеходный переход. Там присутствует охранник, который контролирует движение транспорта, — сообщили в «СК-Инвест».

Директор школы № 210 Наталья Засмолина подтвердила, что к ней обратились обеспокоенные родители, но поводов для переживаний она также не видит:

— Строители выполнили перед нами все обязательства, смонтировали хороший и безопасный маршрут вдоль забора школы. Все расчеты произведены таким образом, что кран не работает над школьной территорией. Я обращалась во многие инстанции, в которых меня заверили, что стройка не угрожает безопасности детей.

По словам застройщика и директора, кран не работает над территорией школы

По словам застройщика и директора, кран не работает над территорией школы

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Директор также объяснила ситуацию с грузовыми автомобилями:

— Стоят дежурные строители, которые контролируют движение транспорта, чтобы было безопасно. Дорога вычищается — работает небольшой трактор, который чистит после каждой машины асфальт. Грязи нет.

Директор добавила, что они наблюдают, как строители выполняют свои обязательства — «пока в полном объеме».

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