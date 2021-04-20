Конфликт из-за стройки 25-этажки у школы: родители переживают за детей — они ходят под стрелой башенного крана

Родители учеников из школы №210 в Горском микрорайоне Новосибирска обратились к директору школы с просьбой обеспечить безопасность детей — рядом с учебным заведением строят 25-этажный дом и стрела башенного крана с подвешенным грузом, по версии взрослых, периодически выдвигается за пределы стройплощадки. Также рядом со школой, по их словам, постоянно ездит тяжёлая техника.

— Меня беспокоят грубейшие нарушения техники безопасности, которые допускаются на стройке в районе школы №210. Кран работает прямо над головами школьников, около центрального входа в школу. Тяжелые грузовики разворачиваются также неподалеку от входа (задним ходом, на пешеходном переходе, при этом водитель точно не видит что у него «под кузовом»). Ежедневно здесь ходят сотни детей и рискуют жизнью, — говорит Виталий, один из родителей.