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15 гектаров земли выставили на торги в Новосибирске — ее хотят отдать по застройку

Начальная цена составила 38 миллионов рублей

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Провести торги планируется 8 декабря этого года

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В Новосибирске мэрия объявила аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) на левом берегу города. Речь идет об участке в 15,3 тысячи квадратных метров в границах улиц Костычева, Степной, 3-его переулка Серафимовича и 3-го переулка Римского-Корсакова, сообщается на сайте ГИС Торги.

Начальная цена лота достигает 38, 1 миллиона рублей, шаг аукциона составляет 1,5 миллиона рублей. Провести торги планируется 8 декабря этого года.

Организатором торгов стал департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. В документах указано, что застройщик должен не позднее 1 июля 2027 года провести мероприятия по подготовке территории к комплексному развитию, в том числе выполнить документацию по планировке участка и другое. В списке обязательств также указан снос нескольких многоквартирных домов.

Договор о КРТ заключается на срок до конца 2031 года, в границах земельного участка необходимо построить жилые и нежилые объекты общей площадью не более 91 тысячи квадратных метров. Застройщик также проведет благоустройство территории.

В границах участка находится аварийные и подлежащие сносу или реконструкции дома, наружные сети канализации, водопровод и другое.

В постановлении мэрии об основных видах разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства указано, что там возможно возвести магазины, жилую застройку с максимальной этажностью в 25 этажей, объекты образования и просвещения, общего образования и прочее.

В начале ноября стало известно, что в Новосибирской области планируется провести КРТ в поселке Садовый. Реализовать решение о комплексном развитии территории должны до 2033 года.

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