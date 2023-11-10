15 гектаров земли выставили на торги в Новосибирске — ее хотят отдать по застройку

Организатором торгов стал департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. В документах указано, что застройщик должен не позднее 1 июля 2027 года провести мероприятия по подготовке территории к комплексному развитию, в том числе выполнить документацию по планировке участка и другое. В списке обязательств также указан снос нескольких многоквартирных домов.



Договор о КРТ заключается на срок до конца 2031 года, в границах земельного участка необходимо построить жилые и нежилые объекты общей площадью не более 91 тысячи квадратных метров. Застройщик также проведет благоустройство территории.

