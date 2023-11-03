Проект на 10 лет: в поселке Садовый 14 гектаров отдадут под застройку — что там могут возвести

В Новосибирской области власти выпустили постановление о комплексном развитии территории в поселке Садовый. Под застройку отдадут 14 гектаров свободной земли.
Документ был подписан 31 октября. Реализовать решение о КРТ должны до 2033 года. После того, как будет разработан проект, на территории можно будет построить частные дома, малоэтажные и среднеэтажные многоквартирные дома, магазины, парковки, а также объекты здравоохранения и образования.
Обозначена и предельная высота зданий — 8 этажей.
Реализовывать решение о КРТ будет Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области. Корреспондент НГС отправила запрос с просьбой уточнить детали проекта развития КРТ.
В Калининском районе начали сносить ветхие дома, построенные в конце 1950-х — начале 1960-х годов в квартале улиц Игарской и Фадеева. На их месте по программе комплексного развития территории (КРТ) должен появиться «миниполис» с домами высотой 16–18 этажей класса комфорт-плюс, зеленой зоной и детским садом.