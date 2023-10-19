«Миниполис» на замену: в Новосибирске сносят советские двухэтажки — на их месте вырастут высотки с «тапочной доступностью»

В Калининском районе начали сносить ветхие дома, построенные в конце
Не микрорайон, а «миниполис»
На участке общей площадью 5,54 га на месте восьми старых двухэтажных домов, построенных в конце
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ООО СЗ «Фадеев» образовано в феврале этого года. Директор компании — Михаил Шашков. Он же является конечным владельцем компании в равных долях с Сергеем Чечко. Организация входит в ООО «ГК Поляков», которая также создана в феврале, директор и учредитель компании — депутат заксобрания Илья Поляков. Раньше Поляков был среди учредителей ГК «Стрижи».
Разрушили дом быстро: стены падали от любого легкого прикосновения техники, здание как будто было картонное. Казалось, что оно упадет почти сразу же, но крыша не сдавалась, экскаватору пришлось постараться и несколько раз ударить по шиферу. Вокруг поднималась пыль, а изумленные жители, застройщик и политики понимали, что больше подобных домов здесь не будет. На их месте появится «миниполис», который назвали «Фора».
Всего в этом районе восемь однотипных двухэтажных домов. По договору КРТ застройщик должен расселить шесть, другие два расселит мэрия. Жители ветхих зданий переедут в квартиры, купленные либо на вторичном рынке, либо в новостройке, или могут получить денежную выплату.
Кроме сноса старых домов и строительства новых застройщик должен к первому кварталу 2024 года спроектировать детский сад на 180 мест и передать проект мэрии. После этого администрация планирует участвовать в федеральной программе, чтобы возвести объект. Илья Поляков же заявил, что намерен сам участвовать в конкурсе на строительство детского сада в «Форе».
Согласно документам, опубликованным на сайте мэрии Новосибирска, все работы по строительству комплекса должны завершить до 2027 года. К 2026 году, к окончанию первого этапа, на территории планируют возвести детский сад и часть многоэтажек дома. До 2027 года построят оставшиеся дома и подземную парковку на 50 машино-мест. При этом в документе указано, что жилье здесь могут строить до 2030 года, но только при одновременном строительстве детского сада.
Группа «Поляков» уже начала расселять семьи: квартиры выдают поблизости, каждую согласовывают с переселенцами. Площадь и количество комнат должны быть не меньше, чем в квартире в доме под снос. Мэрия свою часть домов планирует расселять в 2024 году, а полностью освободить дома хотят к сентябрю 2025 года.
— Здесь будет «миниполис» с красивой продуманной архитектурой. Вдоль улицы Фадеева построим большой стилобат, где разместим торгово-административные помещения, — объяснил Илья Поляков. — Мы постараемся, чтобы у жителей была тапочная доступность до максимального количества сервисов.
«Миниполис», объяснил застройщик, — это небольшой микрорайон, в котором есть всё для жизни: коворкинги, общественные пространства, офисы. По словам Ильи Полякова, на первых этажах будут модные квартиры-офисы: например, внизу откроется адвокатская контора, а на втором этаже может жить сам адвокат.
На месте ветхого жилья построят шесть домов класса комфорт-плюс разной высоты: от 16 до 18 этажей, некоторые квартиры будут с террасами. Здания планируют возводить из монолитного каркаса с заполнением кирпичом. По словам застройщика, в «Форе» будет много больших, семейных квартир.
На месте уже снесенного дома построят три многоэтажки, внутри жилого комплекса хотят разбить зеленую зону.
— Новосибирск устал от заборов, только по сильному желанию жителей поставим ограждение. Если сможем их убедить, то ограждений не будет, — отметил застройщик. — При наличии камер безопасность можно гарантировать и в открытом пространстве.
Будущий «миниполис» «Фора» — не единственный комплекс в микрорайоне Северном. Рядом уже строит ЖК с многоэтажками дочерняя компания «Расцветая» — «Акация», построившая ЖК на улице Ватутина около ТРЦ «Мега». Через дорогу от планируемого «миниполиса» расположился построенный в
Как живут в Северном сегодня
На месте будущего «миниполиса» еще остается семь 2-этажных домов с уютными дворами. В одном из них живет Любовь Меньшикова — этот дом, по ее словам, после работы строил ее папа. Сама она переехала в двухэтажку в 18 лет и живет здесь уже 63 года.
Больше всего, признается женщина, она мечтает о простой теплой ванне, потому что в ее доме горячей воды нет. Женщина уверяет, что рада будущему переезду. Она хочет жить недалеко от этого места, но шутит: главное — дожить до расселения.
— Пробки здесь такие, что вообще не проедешь, сейчас не знаю, как тут будет. Поликлиника есть, но это маленькое двухэтажное здание, на весь микрорайон всего два терапевта, не протолкнуться. Школа
Соседи Любови Меньшиковой тоже жалуются на пробки на улице Фадеева: говорят, что утром здесь проезжают жители
— В районе 7 утра собираются пробки, я каждый раз еду на работу, из дома выезжаю сразу в пробку. На улице Георгия Колонды могут быть заторы в любое время, — признается еще одна жительница ветхого дома. — Детские сады и школы есть, магазинов много, все в шаговой доступности. Вообще прекрасное место, хорошее, я всю жизнь прожила, дети здесь, внуки здесь.
Жители домов «Сибири» на инфраструктуру тоже не жалуются. Район называют хорошим: рядом есть большой парк «Сосновый бор», и метро, по их словам, не так далеко, как кажется. Для детей есть детские площадки в каждом дворе, поликлиника рядом, а в ответ на вопрос о недостатке терапевтов уверяют, что так везде. При этом говорят, что здесь много выпивающих на улице, но от них никуда не деться. И признаются: пока не понимают, что будет с районом после того, как вокруг появятся целые кварталы новостроек.
Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков заверил, что в будущем дороги станут другими — вместимость проезжей части будет рассчитана на количество проживающих жителей. Коснется ли это микрорайона Северного с уже несколькими высотными комплексами, министр не уточнил.
Плюсы и минусы района — что говорят эксперты
Елена Ермолаева, директор консалтинговой компании RID Analytics, отметила, что территория микрорайона Северного граничит с микрорайонами Родники и Снегири, но его местоположение воспринимается немного хуже: Северный отрезан от Родников и Снегирей огромным массивом гаражей и промзоной.
— Если площадь застройки будет большой, то действительно есть возможность создать самодостаточный микрорайон с собственной инфраструктурой, бытовой и социальной, — считает Елена Ермолаева. — Если при этом девелопер создаст какие-то дополнительные преимущества, вроде расширенной спортивной или прогулочной зоны, то проект будет успешным.
Средняя цена новостроек в этой части города, по данным эксперта, в сентябре 2023 года составила 110 тысяч рублей за
Эксперт в сфере недвижимости и основатель бюро «Бусы» Ирина Гущина тоже заметила, что необходимо усилить транспортную инфраструктуру и построить эффективную развязку. Саму территорию можно было бы преобразить и сделать более перспективной с помощью новых образовательных, медицинских учреждений, масштабных досуговых объектов или спортивных кластеров.
— В локации исторически развивается сегмент доступного жилья с уже сложившейся ценовой политикой и целевой аудиторией. В большинстве своем это многоэтажные дома, панельное домостроение с квартирографией средней площади без особого благоустройства территории и фишек, — отмечает Ирина Гущина.
По словам эксперта, дома класса комфорт-плюс, современные концепции и благоустройство — как раз то, что хотелось бы видеть на этом участке. Ирина Гущина считает, что КРТ в Калининском районе может изменить формат застройки и сделать локацию более привлекательной.
Недавно в Академгородке начали сносить деревянные двухэтажки. НГС прогулялся по кварталу, который в ближайшее время застроят современными многоэтажными домами, и поговорил с местными жителями.