«Миниполис» на замену: в Новосибирске сносят советские двухэтажки — на их месте вырастут высотки с «тапочной доступностью»

На месте будущего «миниполиса» еще остается семь 2-этажных домов с уютными дворами. В одном из них живет Любовь Меньшикова — этот дом, по ее словам, после работы строил ее папа. Сама она переехала в двухэтажку в 18 лет и живет здесь уже 63 года.

Больше всего, признается женщина, она мечтает о простой теплой ванне, потому что в ее доме горячей воды нет. Женщина уверяет, что рада будущему переезду. Она хочет жить недалеко от этого места, но шутит: главное — дожить до расселения.

