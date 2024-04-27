В Сибирь из Аргентины привезли экс-директора филиала «Жилфонда» — её подозревают в хищении клиентских миллионов

Почти полтора года Людмила Авдюхина числилась в международном розыске Источник: Прокуратура Алтайского края











Центральный суд Барнаула продлил арест для 38-летней экс-руководителя алтайского филиала новосибирского агентства недвижимости «Жилфонд» Людмилы Авдюхиной. На днях женщину привезли в Сибирь из Аргентины, где она, по версии следствия, скрывалась от россйских правоохранительных органов, обвинивших её в крупном мошенничестве.

— Сегодня решением Центрального районного суда Барнаула принято решение о продления срока содержания под стражей до 1 июля 2024 года, — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

По версии следствия, на посту директора филиала «Жилфонда» Авдюхина предлагала клиентам услуги по хранению средств, которые впоследствии должны были использоваться в купле-продаже объектов недвижимости. Саккумулировав крупную сумму, женщина якобы похитила деньги и вместе с семьёй выехала из страны: сначала в Турцию, потом в Объединённые Арабские Эмираты, затем в Аргентину. Сумма ущерба составила около 2 миллионов долларов.

В отношении Людмилы Авдюхиной было возбуждено уголовное дело, её объявили в международный розыск. В поисках сибирячки участвовали сотрудники Интерпола, которые в начале 2024 года напали на её след в пригороде Буэнос-Айреса, где женщина начала вкладывать деньги в покупку местной недвижимости, а также занялась приготовлением блюд русской кухни на продажу.

Расследование уголовного дела продолжается.