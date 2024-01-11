Её искал Интерпол: сибирячку поймали в Аргентине с миллионами долларов — она сбежала с деньгами клиентов «Жилфонда»

2 марта 2023 года в сообществе агентства «ВКонтакте» было опубликовано сообщение о том, что компания «Жилфонд Барнаул» была признана потерпевшей стороной по уголовному делу. Тем не менее агентство «исполнило обязательства» перед пострадавшими клиентами.



— Выплачены деньги ВСЕМ пострадавшим клиентам, — подчеркнули в сообщении.



Юрист Сергей Сандаковский, который в судах представляет интересы нескольких потерпевших, готов поспорить с этим утверждением. В разговоре с корреспондентом НГС он заявил, что его доверители денег от «Жилфонда» не получили и сегодня вынуждены высуживать свои кровные.



— Среди моих клиентов есть люди, которые вносили деньги как на хранение, так и по договорам займов. В первом случае договоры заключались с «Жилфондом», во втором — с ИП Авдюхина Л.Н., которая, по данным ЕГРЮЛ, значилась управляющей фирмой «Жилфонд Барнаул» с 2014 года до 20 января 2023 года. Ни одному из них предложений о возврате средств не поступало. На сегодняшний день суды приняли несколько решений, которые обязывают агентство вернуть деньги клиентам, — отметил юрист (копии решений имеются в распоряжении редакции).