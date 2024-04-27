«Уничтожил ударом кулака»: мужчина разбил стильное зеркало в подъезде новосибирской многоэтажки — видео

Ночью 27 апреля мужчина разбил зеркало в подъезде 17-этажного дома на улице Бронной, 22 в Новосибирске. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».
— Нервный гражданин ударом кулака уничтожил зеркало в подъезде, — сказано в посте канала.
Оператор единой справочной управляющей компании «Комфортная среда» заявила НГС следующее:
— Сегодня с начальником участка разговаривала, там собирались вроде бы полицию вызывать.
После этого сотрудница дала корреспонденту контакты начальницы участка, но на момент подготовки публикации дозвониться до нее не удалось. Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД Новосибирской области.
Ранее пара не смогла попасть в подъезд новосибирской многоэтажки — парень не растерялся и сломал дверь. Случившееся попало на видео.
В пресс-службе ГУ МВД региона НГС рассказали, что по факту произошедшего поступило заявление. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.
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