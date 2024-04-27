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Мой дом Происшествия «Уничтожил ударом кулака»: мужчина разбил стильное зеркало в подъезде новосибирской многоэтажки — видео

«Уничтожил ударом кулака»: мужчина разбил стильное зеркало в подъезде новосибирской многоэтажки — видео

Инцидент произошел ночью, утверждают в соцсетях

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Судя по фото, зеркало рассыпалось на множество осколков

Ночью 27 апреля мужчина разбил зеркало в подъезде 17-этажного дома на улице Бронной, 22 в Новосибирске. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— Нервный гражданин ударом кулака уничтожил зеркало в подъезде, — сказано в посте канала.

Камеры также сняли девушку, которая находилась в подъезде в момент произошедшего

Оператор единой справочной управляющей компании «Комфортная среда» заявила НГС следующее:

— Сегодня с начальником участка разговаривала, там собирались вроде бы полицию вызывать.

После этого сотрудница дала корреспонденту контакты начальницы участка, но на момент подготовки публикации дозвониться до нее не удалось. Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МВД Новосибирской области.

Если вы стали очевидцем произошедшего или знакомы с участниками ролика, расскажите редакции НГС.
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Ранее пара не смогла попасть в подъезд новосибирской многоэтажки — парень не растерялся и сломал дверь. Случившееся попало на видео.

Обновлено.

В пресс-службе ГУ МВД региона НГС рассказали, что по факту произошедшего поступило заявление. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента.

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