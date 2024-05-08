Во сколько начнется парад и где посмотреть салют в Новосибирске — показываем расписание на 9 Мая в картинке

В Новосибирске 9 Мая парад начнется в 10 утра, а в 22:00 запланирован артиллерийский салют на Михайловской набережной. В День Победы в городе запланировано много мероприятий. НГС собрал самые основные в одной картинке.
Жители Новосибирска могут посмотреть патриотические фильмы в ККК им. Маяковского и праздничную программу на площади Ленина.
В конце дня будет артиллерийский салют. Метро будет работать до часу ночи в этот день.
Кроме того, продавать алкоголь в некоторых местах традиционно запретят, все ограничения вы можете посмотреть на карте.