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Город Во сколько начнется парад и где посмотреть салют в Новосибирске — показываем расписание на 9 Мая в картинке

Во сколько начнется парад и где посмотреть салют в Новосибирске — показываем расписание на 9 Мая в картинке

Утром жителей ждет парад, а вечером — праздничный концерт

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15 комментариев
В центре будет парад

В Новосибирске 9 Мая парад начнется в 10 утра, а в 22:00 запланирован артиллерийский салют на Михайловской набережной. В День Победы в городе запланировано много мероприятий. НГС собрал самые основные в одной картинке.

Жители Новосибирска могут посмотреть патриотические фильмы в ККК им. Маяковского и праздничную программу на площади Ленина.

События будут по всему городу

В конце дня будет артиллерийский салют. Метро будет работать до часу ночи в этот день.

Кроме того, продавать алкоголь в некоторых местах традиционно запретят, все ограничения вы можете посмотреть на карте.

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9 Мая Новосибирск Парад День Победы
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