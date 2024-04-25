Мэрия Новосибирска запретит магазинам продавать алкоголь на 9 Мая— карта мест, где будут действовать ограничения

Магазинам предлагают торговать безалкогольной продукцией Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске на 9 Мая планируют запретить продавать алкоголь в некоторых зонах города. Проект постановления опубликовали на сайте мэрии.



Решение о запрете торговать алкоголем приняли для поддержания общественного порядка во время празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Магазинам и индивидуальным предпринимателям, которые работают в местах проведения массовых мероприятий, нельзя будет продавать алкоголь и напитки в стекле. Вместо этого мэрия рекомендует организовать торговлю безалкогольными напитками: соками, квасом, коктейлями, а также мороженым и кондитерскими изделиями.

Под запрет попали зоны в центре Новосибирска: вокруг площади Ленина, несколько кварталов в Октябрьском районе и Михайловская набережная, часть Заельцовского района, улица Богдана Хмельницкого, территория вокруг ТРЦ «Аура» и «Березовой рощи», часть ОбьГЭСа, Цветной проезд и улица Ильича в Академгородке, часть Первомайского района, зона вокруг Монумента Славы в Ленинском районе и территория у Бугринского моста.



Летние кафе просят закончить работу не позднее 23:00.

Источник: пресс-центр мэрии Новосибирска











Источник: пресс-центр мэрии Новосибирска











Источник: пресс-центр мэрии Новосибирска











Источник: пресс-центр мэрии Новосибирска











Источник: пресс-центр мэрии Новосибирска











Источник: пресс-центр мэрии Новосибирска











Источник: пресс-центр мэрии Новосибирска











Источник: пресс-центр мэрии Новосибирска











Источник: пресс-центр мэрии Новосибирска











Источник: пресс-центр мэрии Новосибирска











Источник: пресс-центр мэрии Новосибирска











Источник: пресс-центр мэрии Новосибирска











Источник: пресс-центр мэрии Новосибирска











Источник: пресс-центр мэрии Новосибирска











Источник: пресс-центр мэрии Новосибирска











Источник: пресс-центр мэрии Новосибирска











Структурным подразделениям мэрии Новосибирска приказали усилить контроль за соблюдением законодательства. Пока опубликован только проект постановления, информация может измениться.

