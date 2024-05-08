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Происшествия эксклюзив Более 60 человек погибли во время пожаров в Новосибирской области с начала года — статистика от МЧС

Более 60 человек погибли во время пожаров в Новосибирской области с начала года — статистика от МЧС

С начала 2024 года в регионе произошло 1961 возгорание

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Среди общего числа погибших в пожарах четверо детей

В Новосибирской области с начала 2024 года 61 человек погиб во время пожаров. Из них от огня погибли 4 ребенка. Об этом НГС сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

— По состоянию на 7 мая с начала 2024 года в Новосибирской области произошел 1961 пожар, из них 799 случаев — горение сухой растительности и мусора, — говорится в ответе на запрос.

За аналогичный период прошлого года произошло 3411 пожаров, в которых погибли 65 человек, в том числе 5 детей.

Ранее стало известно, что за первые четыре месяца 2024 года в Новосибирской области скончались 82 ребенка.

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Пожар Погибли люди Новосибирск МЧС
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