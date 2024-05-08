32 младенца скончались в Новосибирской области с начала 2024 года

С начала 2024 года составлено 12396 записей актов о смерти Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











32 ребенка возрастом до года умерло за первых четыре месяца 2024 года в Новосибирской области. Всего с начала этого года в регионе скончалось 82 ребенка. Об этом НГС сообщили в областном управлении по делам ЗАГС.



— За 4 месяца 2024 года отделами ЗАГС Новосибирской области составлено 12396 записей актов о смерти, — уточнили в управлении.



По данным ЗАГСа, за аналогичный период 2023 года в регионе скончалось 76 детей из них, 35 младенцев. Всего за 4 месяца 2023 года было составлено 11462 записи актов о смерти.

