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Весна Пасмурно и сыро: какая будет погода на следующей неделе в Новосибирске — прогноз с одним теплым днем

Пасмурно и сыро: какая будет погода на следующей неделе в Новосибирске — прогноз с одним теплым днем

В первые дни прогнозируют дождь

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Часто будут идти дожди

Суббота в Новосибирске выдалась очень жаркой, но уже на следующий день, 19 мая, пришло похолодание с дождем. Как обещают погодные сервисы, такая погода сохранится всю следующую неделю. НГС изучил, что обещают разные сервисы.

В понедельник обещают +18 градусов

По данным Gismeteo, в первые дни рабочей недели будет сильный дождь, который успокоится к среде. А в четверг уже выглянет солнце. Дневная температура будет колебаться от +18 градусов до +22 градусов. Ночью минимальная температура будет с понедельника на вторник — 9 градусов.

Самыми теплыми днями станут вторник и четверг

Гидрометцентр России не обещает, что четверг будет солнечным, а, наоборот, прогнозирует, что возможен дождь. Вся неделя будет пасмурной, но температура не опустится ниже +8 градусов ночью. К субботе дневные температуры опустятся до +14 градусов.

В понедельник температура опустится до +16 градусов

«Яндекс.Погода» прогнозирует самые низкие температуры из всех погодных сервисов. По их данным, ночью в Новосибирске температура может опуститься до +6 градусов, а днем — до +12 градусов. На неделе будет два дня без дождя — среда и четверг. Но все дни будут облачными. Самым теплым днем будет четверг — температура поднимется до +21 градуса.

В понедельник, 13 мая, в Новосибирске закончился отопительный сезон, и одновременно в город пришло похолодание. НГС собрал результаты противостояния коммунальщиков и закона подлости за последние пять лет.

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