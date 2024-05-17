Коммунальщики против закона подлости: всегда ли в Новосибирске холодает сразу после отключения тепла

В нынешнем году погода действительно ухудшилась, но совсем некритично (сравнить хотя бы с 2019 годом) Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











В понедельник, 13 мая в Новосибирске закончился отопительный сезон, и одновременно в город пришло похолодание. Горожане начали шутить, что эта примета — вернее даже цветения черемухи: как только перестают топить в домах, стоит ждать «окончания демо-версии лета» в природе.

НГС решил проверить, есть ли в этой шутке доля правды и собрали результаты противостояния коммунальщиков и закона подлости за последние пять лет.

Примета оказалась не особенно точной, но чаще она все же работала: со счетом 3:2 закон подлости победил коммунальщиков Источник: Юрий Орлов / NGS.ru











В 2023 году примета сработала безотказно: 10 мая, едва батареи начали остывать, синоптики пообещали постепенное похолодание. В ночь на субботу, 13 мая 2023 года температура воздуха опустилась до ноля градусов. Днем столбики термометров поднимали выше +10, но лил дождь.

За год до того, в 2022-м, отопление отключили на день позже — 11 мая, а примета дала сбой. Стояли сухие и солнечные, но ветреные дни, и днем сильный ветер даже не мешал: температура превышала 20 градусов тепла.

В 2021-м снова победил закон подлости, причем холодный фронт устремился в Новосибирскую область еще накануне окончания отопительного сезона 8 мая, и праздничный парад на День победы новосибирцам пришлось смотреть в куртках — не говоря уже о вечернем салюте.

2020 год запомнился горожанам не только пандемией коронавируса, но и аномальной жарой. Отопительный сезон в том году закончился уже 23 апреля, и похолодание после этого, вопреки опасениям горожан, так и не сменило жару под 30 градусов.

Зато в 2019-м народная примета сработала даже слишком хорошо: едва 10 мая в городе отключили отопление, как былое тепло вытеснил холодный арктический воздух. Ночные температуры ушли далеко в минус: местами по области до -7...-9 градусов. Днем было около ноля и шел мокрый снег.

Источник: Юрий Орлов / NGS.ru









