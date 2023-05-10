До 0 градусов: в Новосибирске ждут похолодание в конце недели

В Новосибирск на этой неделе придет похолодание. Как рассказали в Западно-Сибирском УГМС, температура может опуститься до 0 градусов.
— Мы сейчас в области высокого атмосферного давления. Оно без осадков. Завтра будет приподниматься с юго-запада, запада циклон. Будем ждать повышения температуры — по югу до
В четверг, 11 мая, в Новосибирске ночью осадки не ожидаются, днем возможен небольшой дождь. Ночью температура составит
В пятницу, 12 мая, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. В ночные часы температура составит
В субботу, 13 мая, преимущественно без осадков. Ночью
В Новосибирске несколько дней было потепление. В городе уже распустилась листва на деревьях, а газоны покрылись зеленой травой.