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Тема дняНовосибирцев ждут заморозки
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До 0 градусов: в Новосибирске ждут похолодание в конце недели

В регионе происходит чередование атмосферных фронтов

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До конца недели в городе не ожидается теплой погоды

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В Новосибирск на этой неделе придет похолодание. Как рассказали в Западно-Сибирском УГМС, температура может опуститься до 0 градусов.

— Мы сейчас в области высокого атмосферного давления. Оно без осадков. Завтра будет приподниматься с юго-запада, запада циклон. Будем ждать повышения температуры — по югу до +22 градусов. Потом эта цикличность будет отходить и снова начнет снижаться температура. Быстрое чередование атмосферных процессов происходит, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

В четверг, 11 мая, в Новосибирске ночью осадки не ожидаются, днем возможен небольшой дождь. Ночью температура составит +2... +4 градуса, днем +14... +16 градусов. Ветер юго-восточного направления, ночью 2–7 м/с, днем 4–9 м/с.

В пятницу, 12 мая, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. В ночные часы температура составит +4... +6 градусов, днем +13... +15 градусов. Ветер северо-западный, ночью 3–8 м/с, днем 5–10 м/с.

В субботу, 13 мая, преимущественно без осадков. Ночью 0... +2 градуса, днем +11... +13 градусов. Ветер восточный, 4–9 м/с.

В Новосибирске несколько дней было потепление. В городе уже распустилась листва на деревьях, а газоны покрылись зеленой травой.

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