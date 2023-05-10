До 0 градусов: в Новосибирске ждут похолодание в конце недели

В Новосибирск на этой неделе придет похолодание. Как рассказали в Западно-Сибирском УГМС, температура может опуститься до 0 градусов.



— Мы сейчас в области высокого атмосферного давления. Оно без осадков. Завтра будет приподниматься с юго-запада, запада циклон. Будем ждать повышения температуры — по югу до +22 градусов . Потом эта цикличность будет отходить и снова начнет снижаться температура. Быстрое чередование атмосферных процессов происходит, — рассказала НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.