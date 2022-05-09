Днем до +24 градусов: в Новосибирск идет волна тепла — изучаем прогнозы сервисов
В четверг в городе будет тепло даже ночью
В Новосибирск возвращается тепло. Уже в середине этой недели воздух прогреется до
По данным Новосибирского гидрометцентра, завтра,
В среду, 11 мая, также без осадков. Днем —
В четверг, 12 мая, в Новосибирске будет облачно, но жарко. Днем воздух прогреется до
По данным «Яндекс.Погоды», тепло будет приходить в город плавно — дневные температуры вырастут с
Синоптики гидрометеоцентра России составили предварительный прогноз погоды на лето в России. Согласно данным, в Новосибирске и НСО не ожидается серьезных погодных аномалий, при этом они могут возникнуть в соседних регионах.