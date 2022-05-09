Днем до +24 градусов: в Новосибирск идет волна тепла — изучаем прогнозы сервисов

В Новосибирск возвращается тепло. Уже в середине этой недели воздух прогреется до +22... +24 градусов. Изучаем, что нам обещают погодные сервисы.

По данным Новосибирского гидрометцентра, завтра, 10 мая , во вторник, в городе будет небольшая облачность, без осадков. Днем — +17 градусов , ночью — +4 градуса .



В среду, 11 мая, также без осадков. Днем — +19 градусов , ночью температура опустится до +6 градусов .