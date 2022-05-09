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Днем до +24 градусов: в Новосибирск идет волна тепла — изучаем прогнозы сервисов

В четверг в городе будет тепло даже ночью

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В Новосибирск возвращается тепло. Уже в середине этой недели воздух прогреется до +22... +24 градусов. Изучаем, что нам обещают погодные сервисы.

По данным Новосибирского гидрометцентра, завтра, 10 мая, во вторник, в городе будет небольшая облачность, без осадков. Днем — +17 градусов, ночью — +4 градуса.

В среду, 11 мая, также без осадков. Днем — +19 градусов, ночью температура опустится до +6 градусов.

В четверг, 12 мая, в Новосибирске будет облачно, но жарко. Днем воздух прогреется до +22 градусов, а ночью опустится до +9 градусов.

Сервис обещает погоду без осадков

Сервис обещает погоду без осадков

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По данным «Яндекс.Погоды», тепло будет приходить в город плавно — дневные температуры вырастут с +15 до +24 градусов. При этом сервис обещает ясную погоду.

Новосибирцев ждет очень теплая погода

Новосибирцев ждет очень теплая погода

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Синоптики гидрометеоцентра России составили предварительный прогноз погоды на лето в России. Согласно данным, в Новосибирске и НСО не ожидается серьезных погодных аномалий, при этом они могут возникнуть в соседних регионах.

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