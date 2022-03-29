Аномальные дожди или засуха? Гидрометцентр составил прогноз погоды на лето в Новосибирске

Синоптики Гидрометеоцентра России составили предварительный прогноз погоды на лето в России. Согласно данным, в Новосибирске и НСО не ожидается серьезных погодных аномалий, при этом они могут возникнуть в соседних регионах. Рассказываем подробнее, к чему стоит готовиться.
По данным прогноза, в июне в Новосибирске и области с вероятностью в 60% температура будет держаться в пределах нормы. Осадки также ожидаются в пределах нормы. Аномалии в соседних регионах синоптики не прогнозируют. На сайте Федерального Гидрометцентра уточняется, что средняя температура в Новосибирске в июне составляет +24 градуса днем и +12,3 градуса ночью. Среднее количество осадков — 39 миллиметров.
В июле в Новосибирске ожидается температура, сопоставимая с той, которая была в области в этом месяце прошлого года. Вероятность этого — 60%. Средние температуры этого месяца в городе +25,7 градуса днем и 14,7 — ночью. Количество осадков — 64 миллиметра. При этом в соседней Омской области показатель может опуститься ниже среднего в 2021 году, а в Алтайском крае ожидается меньшее количество осадков.
Август также, с наибольшей вероятностью, будет аналогичен прошлому году. В Новосибирске ожидается средняя температура днем в +22,2 градуса, ночью в +11,7 градуса. Предполагаемый уровень осадков — 67 миллиметров. При этом на части Новосибирской области возможно выпадение большого количества осадков. Вероятность составляет 50%.
— Дефицит осадков предполагается на западе Центрального федерального округа, на Таймыре. Избыток осадков наиболее вероятен на юго-востоке Уральского федерального округа, на юго-западе Сибирского федерального округа, в южных регионах Дальневосточного федерального округа и на Камчатке, — говорится на сайте Гидрометцентра России.
Прошедшей зимой в Новосибирске практически не было сильных морозов. Даже в Крещение температура не опустилась ниже -22 градусов. Корреспондент НГС Александра Бруня поговорила с экспертами и выяснила, как глобальное потепление сказывается на климате, и какого лета стоит ждать.