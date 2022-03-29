Аномальные дожди или засуха? Гидрометцентр составил прогноз погоды на лето в Новосибирске

Синоптики Гидрометеоцентра России составили предварительный прогноз погоды на лето в России. Согласно данным, в Новосибирске и НСО не ожидается серьезных погодных аномалий, при этом они могут возникнуть в соседних регионах. Рассказываем подробнее, к чему стоит готовиться.

По данным прогноза, в июне в Новосибирске и области с вероятностью в 60% температура будет держаться в пределах нормы. Осадки также ожидаются в пределах нормы. Аномалии в соседних регионах синоптики не прогнозируют. На сайте Федерального Гидрометцентра уточняется, что средняя температура в Новосибирске в июне составляет +24 градуса днем и +12,3 градуса ночью. Среднее количество осадков — 39 миллиметров.

