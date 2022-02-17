Почему Новосибирск остался без морозов? Эксперты — о заметном потеплении и о том, какими будут весна и лето

Новосибирцы так и не дождались в этом году крепких морозов зимой. Даже на Крещение температура ночью не опустилась ниже -22 градусов. Что это значит? Больше не будет у нас -40 градусов? Будут ли весна и лето такими же теплыми, как эта зима? Мы поговорили с экспертами, как глобальное потепление сказывается на новосибирском климате.



Почему в этом году Новосибирск остался без морозов?

Владимир Ларичкин, доктор технических наук, профессор кафедры инженерных проблем экологии НГТУ, связывает такие высокие температуры зимой не только с глобальным потеплением, но и с вмешательством человека.