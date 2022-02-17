Почему Новосибирск остался без морозов? Эксперты — о заметном потеплении и о том, какими будут весна и лето

Новосибирцы так и не дождались в этом году крепких морозов зимой. Даже на Крещение температура ночью не опустилась ниже -22 градусов. Что это значит? Больше не будет у нас -40 градусов? Будут ли весна и лето такими же теплыми, как эта зима? Мы поговорили с экспертами, как глобальное потепление сказывается на новосибирском климате.
Почему в этом году Новосибирск остался без морозов?
Владимир Ларичкин, доктор технических наук, профессор кафедры инженерных проблем экологии НГТУ, связывает такие высокие температуры зимой не только с глобальным потеплением, но и с вмешательством человека.
— Здесь, помимо глобального потепления, могут играть роль все антропогенные процессы, связанные с хозяйственной деятельностью человека, — объяснил Владимир Ларичкин, доктор технических наук, профессор кафедры инженерных проблем экологии НГТУ. — Солнце нагревает поверхность земли, и мы еще повышаем температуру выбросами горячих газов от автомобилей, от дымовых труб и так далее.
Тепло, по закону сохранения энергии, распространяется.
— Энергия никуда не исчезает. Она превращается из одного вида в другой, и этот закон нарушить невозможно. Сколько тепла пришло на Землю от Солнца, столько же и должно уйти. То, что уходит от нас, — это конвективное тепло. Получается примерно как греют батареи у нас с вами дома. Из-за того, что разные поверхности по-разному нагреваются, и возникает то, что мы называем теплое и холодное течение. Движение воздушных масс определяется в первую очередь разностью температур. Поэтому там, где температура выше, плотность воздуха меньше и значит в эту сторону происходит движение воздушных масс.
Всё это в итоге и приводит к тому самому глобальному потеплению и изменению климата. Этот процесс не мог не повлиять и на Новосибирск.
— Глобальное потепление опровергать как-то сложно, — отметила Анна Лапчик, начальник Новосибирского гидрометцентра. — На графике хорошо видно, как температуры растут. Быстрее всего они растут в Арктическом бассейне. Это севернее 60 градусов северной широты. Но у нас также температура повышается. Но память человека очень избирательна, у нас уже были теплые зимы.
Как часто случаются такие аномалии?
Образование облаков, циклонов и антициклонов — это сложившаяся климатическая система на Земле, которая и определяет погоду. Но в последнее время антициклоны распадаются дольше.
— Чем больше энергии отходит от поверхности земли, тем устойчивее становятся циклоны и антициклоны. Теперь если где-то встал антициклон, который приводит морозную и ясную погоду, то не как раньше, на 1–2 дня он стоит и распадается; сейчас может стоять и неделю, две, — объяснил Владимир Ларичкин, доктор технических наук, профессор кафедры инженерных проблем экологии НГТУ. — Ветра холодные с севера становятся менее активные и энергичные. Климатические изменения идут волнами. Да, в этом году мягкая зима, но расслабляться в этом плане нельзя. Говорить о том, что мы стабильно переходим на другой климатический уровень, я бы не стал. С одной стороны, такая теплая зима — это аномальная вещь. С другой стороны, эти аномалии и раньше были.
На климате Новосибирской области сказываются многие вещи. В свое время он стал значительно мягче после строительства Обского водохранилища из-за повышения влажности.
Теплые зимы для Новосибирска стали не редкостью. Самой жаркой была зима 2020 года, когда температура выше нормы на 4–7 градусов у нас отмечалась с декабря по май.
— Тогда причинами столь теплой погоды были активные процессы с Атлантики. Циклоны с большим влагозапасом из районов Атлантики, прогретые Гольфстримом, очень быстро смещались через европейскую территорию России на Восток как раз в южные районы Сибири, в Новосибирск. Они принесли в наш регион не только аномальное тепло, но и большие запасы в виде снега. Таких высоких температур не было за всю историю наблюдения, — подчеркнула Анна Лапчик, начальник Новосибирского гидрометцентра.
Январь 2021 года был холодным — на 4–7 градусов ниже нормы. Причиной холодной погоды в том году были арктические вторжения, когда из районов бассейна Карского моря и Таймыра опускался холодный воздух с температурами -40 ... -45 градусов. В этом году ситуация другая. С одной стороны, у нас тепло, с другой — мало осадков.
— Воздух в европейской части России смещался на восток, в южные районы Сибири. Скорости смещения воздушных масс были очень малы. Воздух медленно продвигался с запада на восток. Он, конечно, охлаждался, но в нём не было столько запасов влаги, как два года назад. Вторжений арктических или с северных районов Красноярского края, для которых типичны морозы -40 ... -45 градусов, — таких явлений у нас в этом году не было, — отметила Анна Лапчик. — Поэтому в январе 2022 года температура в Новосибирской области превысила норму на 2–4 градуса. А если сравнивать с январем 2021 года, то превысила на 6–9 градусов. Да, зима была аномальная. Аномальной считается отклонение от нормы более 2 градусов. Для Новосибирска она была 2,6 градуса, а в целом по области — 2,4 градуса. Но в то же время бывали у нас и более серьезные аномалии.
Погодных катаклизмов становится больше
Эксперты не могут сказать однозначно, что теплая зима для Новосибирска — теперь норма.
— У нас даже в начале января была умеренно морозная погода — ночью до -35 градусов. Колебания для периода глобального потепления характерны, они будут сохраняться. Это называется изменчивость. И некоторые ученые предполагают, что она будет нарастать. И такая изменчивость наблюдается уже и внутри месяца. А чем чаще меняется погода, тем больше возрастает количество опасных природных явлений. Это могут быть и сильные ветры, суховейные явления. Такие катаклизмы погоды возрастают. И это отмечают метеорологические организации со всего земного шара, — добавила Анна Лапчик, начальник Новосибирского гидрометцентра.
Среднегодовая температура в городе также растет.
Какими будут весна и лето?
Эксперты однозначно заявляют, что ожидания — теплая зима, значит будет теплая весна и лето — не оправдываются.
— Наибольшее повышение среднегодовой температуры, по нашим данным, происходит из-за того, что теплее становится именно зимний сезон. Летом этого тренда на повышение особо не прослеживается. Обывателю кажется, что чем теплее зима, тем жарче будет лето. К сожалению, нет. Для нашей территории характерно повышение температуры именно в зимний период, — разбила надежды новосибирцев Анна Лапчик.
При этом принципиальная взаимосвязь между зимой и летом существует.
— Если зима мягкая, то можно предположить более дождливое лето. Средняя мировая температура изменилась всего на 1 градус. А если она изменится на 3 градуса, то будут ураганы, затопления. В Новосибирске среднегодовая температура настолько сильно пока не изменилась, хоть и есть рост, — отметил Владимир Ларичкин, доктор технических наук, профессор кафедры инженерных проблем экологии НГТУ.
Мягкая зима хорошо скажется на будущем урожае, если только весной не ударят морозы.
— Радует, что плодовые деревья этой зимой точно не вымерзли. Опасаться стоит весенних катаклизмов. Зима была относительно благоприятная, и таких страшных последствий, как в прошлом году, точно не будет, когда погибли в нашей области у садоводов яблони. Нужно привыкать к тому, что идет потепление климата. У нас и весна раньше наступает, и безморозный период длиннее становится, — предположила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук. — Но может в марте еще так завернуть — мама не горюй.
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